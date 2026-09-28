Akamai rejoint la coalition Athena pour protéger les utilisateurs contre de nouvelles vulnérabilités

Chez Akamai, nous accordons une grande importance à la collaboration avec nos pairs du secteur, tels que Chainguard. Le partage d'informations essentielles sur les menaces permet à l'ensemble de la communauté de la sécurité de garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes.

À la suite des informations transmises à nos équipes par Chainguard, le groupe Security Intelligence (SIG) d'Akamai a immédiatement analysé et testé les vulnérabilités communiquées à l'aide de nos solutions de sécurité. Nous avons le plaisir de confirmer que nous couvrons tous les scénarios pertinents pour le WAF et pour lesquels des preuves de concept (PoC) exploitables étaient disponibles.

Puisque ces protections sont déjà intégrées à Akamai App & API Protector, aucune action n'est requise de la part de nos clients à ce stade. Nous continuerons à suivre la situation de près, afin de veiller à ce que les mécanismes de défense de notre plateforme s'adaptent à toute nouvelle variante ou technique de contournement.