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Akamai rejoint la coalition Athena pour protéger les utilisateurs contre de nouvelles vulnérabilités

September 28, 2026 by Akamai Security Intelligence Group

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Points à retenir

Akamai a rejoint la coalition Athena de Chainguard, spécialiste de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle, en tant que partenaire d'atténuation des risques. Chainguard fournira à notre équipe de recherche en sécurité des données avancées sur les vulnérabilités sous embargo.

Nos équipes ont récemment examiné et testé rigoureusement une série de vulnérabilités récemment divulguées qui affectent différents composants logiciels, afin d'évaluer leur impact potentiel sur les applications Web et les API.

Selon le composant concerné, ces vulnérabilités pourraient permettre à des attaquants de compromettre l'intégrité des applications, d'exécuter des commandes non autorisées ou de perturber les services.

Les clients d'Akamai App & API Protector sont déjà protégés contre les vecteurs d'attaque associés à ces menaces qui relèvent du pare-feu d'application Web (WAF). Aucune action immédiate n'est requise de la part de nos clients à ce stade.

En réponse aux renseignements partagés par Chainguard, Akamai a vérifié que ses protections WAF existantes permettent de contrer efficacement les vecteurs d'attaque applicables.

Atténuation avec Akamai App & API Protector

Chez Akamai, nous accordons une grande importance à la collaboration avec nos pairs du secteur, tels que Chainguard. Le partage d'informations essentielles sur les menaces permet à l'ensemble de la communauté de la sécurité de garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes.

À la suite des informations transmises à nos équipes par Chainguard, le groupe Security Intelligence (SIG) d'Akamai a immédiatement analysé et testé les vulnérabilités communiquées à l'aide de nos solutions de sécurité. Nous avons le plaisir de confirmer que nous couvrons tous les scénarios pertinents pour le WAF et pour lesquels des preuves de concept (PoC) exploitables étaient disponibles.

Puisque ces protections sont déjà intégrées à Akamai App & API Protector, aucune action n'est requise de la part de nos clients à ce stade. Nous continuerons à suivre la situation de près, afin de veiller à ce que les mécanismes de défense de notre plateforme s'adaptent à toute nouvelle variante ou technique de contournement.

 

Le rôle d'Athena de Chainguard

Athena est une coalition sectorielle dédiée à la défense coordonnée des logiciels open source. Ses membres alimentent Athena avec les découvertes de vulnérabilités réalisées dans l'ensemble du secteur. Athena prend ensuite en charge chacune d'elles tout au long de son cycle de vie et les transforme en mécanismes de protection pour l'ensemble de l'écosystème. 

Un centre de mutualisation regroupe et corrèle les découvertes de l'ensemble des membres, puis les convertit en correctifs aussi rapidement qu'elles sont signalées. Athena superpose plusieurs couches de protection indépendantes afin d'assurer une couverture, même lorsqu'aucun correctif fiable n'est encore disponible, et poursuit le traitement de chaque faille de sécurité jusqu'à ce qu'un correctif pérenne soit mis en place en amont.

Restez à l'écoute

Le groupe Security Intelligence (SIG) d'Akamai continuera de surveiller, générer des rapports et créer des mesures d'atténuation des menaces telles que celles-ci pour nos clients et la communauté de sécurité dans son ensemble. Pour rester au fait des dernières actualités du groupe Security Intelligence d'Akamai, consultez notre page d'accueil de recherche et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

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À propos de l'auteur

Akamai Wave Blue

Akamai Security Intelligence Group

Akamai SIG is a global team of world-class researchers, engineers, strategists, and data scientists with a broad range of expertise and security disciplines. Our data sources include the enormous Akamai Cloud, open sources, collaboration with third parties, and dark web intelligence. We have also developed our own algorithms and tools that help us deliver our research and keep Akamai security solutions up to date.

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