A Akamai une-se à coalizão Athena para proteger os usuários contra novas vulnerabilidades

Na Akamai, valorizamos muito a colaboração com parceiros do setor, como a Chainguard. Compartilhar informações cruciais sobre ameaças permite que a comunidade de segurança como um todo fique um passo à frente das novas ameaças que surgem.

Após a divulgação feita pela Chainguard à nossa equipe, o Grupo de Inteligência em Segurança da Akamai (SIG) analisou e testou imediatamente as vulnerabilidades identificadas em relação às nossas soluções de segurança. Temos o prazer de informar que temos cobertura para todos os cenários aplicáveis ao WAF cujas informações sobre exploração de prova de conceito (PoC) estavam relacionadas a essas vulnerabilidades.

Como essas proteções já estão integradas ao Akamai App & API Protector, não é necessário que nossos clientes tomem nenhuma ação neste momento. Vamos continuar monitorando a situação de perto para garantir que as defesas da nossa plataforma se adaptem a quaisquer novas variações ou técnicas de evasão.