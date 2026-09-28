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A Akamai une-se à coalizão Athena para proteger os usuários contra novas vulnerabilidades

September 28, 2026 by Akamai Security Intelligence Group

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Principais conclusões

A Akamai passou a integrar a Athena Coalition, iniciativa da Chainguard, fornecedora de soluções de segurança para a cadeia de suprimentos de software, na qualidade de parceira de mitigação. A Chainguard fornecerá dados avançados e confidenciais sobre vulnerabilidades, em parceria com a nossa equipe de pesquisa em segurança.

Nossas equipes analisaram e testaram recentemente uma série de vulnerabilidades recém-divulgadas que afetam vários componentes de software, com o objetivo de avaliar seu impacto potencial em aplicações web e APIs.

Dependendo do componente específico, os atacantes podem explorar essas vulnerabilidades para comprometer a integridade da aplicação, executar comandos não autorizados ou interromper os serviços.

Os clientes do Akamai App & API Protector já estão protegidos contra os vetores de ataque aplicáveis a essas ameaças, que são cobertos pelo firewall de aplicações web (WAF). Neste momento, não é necessário que nossos clientes tomem nenhuma ação imediata.

Em resposta às informações compartilhadas pela Chainguard, a Akamai confirmou que as proteções atuais do nosso WAF são eficazes para neutralizar os vetores de ataque aplicáveis.

Mitigação com o Akamai App & API Protector

Na Akamai, valorizamos muito a colaboração com parceiros do setor, como a Chainguard. Compartilhar informações cruciais sobre ameaças permite que a comunidade de segurança como um todo fique um passo à frente das novas ameaças que surgem.

Após a divulgação feita pela Chainguard à nossa equipe, o Grupo de Inteligência em Segurança da Akamai (SIG) analisou e testou imediatamente as vulnerabilidades identificadas em relação às nossas soluções de segurança. Temos o prazer de informar que temos cobertura para todos os cenários aplicáveis ao WAF cujas informações sobre exploração de prova de conceito (PoC) estavam relacionadas a essas vulnerabilidades.

Como essas proteções já estão integradas ao Akamai App & API Protector, não é necessário que nossos clientes tomem nenhuma ação neste momento. Vamos continuar monitorando a situação de perto para garantir que as defesas da nossa plataforma se adaptem a quaisquer novas variações ou técnicas de evasão.

 

O que a Chainguard Athena faz?

A Athena é uma coalizão do setor dedicada à defesa coordenada de softwares de código aberto. Seus membros inserem na Athena informações sobre vulnerabilidades encontradas em toda a indústria. O sistema então processa cada uma dessas vulnerabilidades ao longo de todo o seu ciclo de vida, transformando-as em proteção para todos. 

Um centro de processamento reúne e correlaciona os dados de todos os membros e os transforma em soluções na mesma velocidade em que são descobertos, diretamente na máquina. Em seguida, a Athena combina camadas independentes de proteção para garantir a cobertura mesmo quando não há uma correção adequada disponível, mantendo as medidas de proteção para cada vulnerabilidade até que uma correção definitiva seja implementada no código-fonte original.

Fique por dentro

O Akamai SIG continuará a monitorar, relatar e criar mitigações para ameaças como essas para nossos clientes e para a comunidade de segurança em geral. Para acompanhar as notícias mais recentes do Akamai Security Intelligence Group, confira nossa página inicial de pesquisa e siga nossos perfis nas redes sociais.

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Sobre o autor/a

Akamai Wave Blue

Akamai Security Intelligence Group

Akamai SIG is a global team of world-class researchers, engineers, strategists, and data scientists with a broad range of expertise and security disciplines. Our data sources include the enormous Akamai Cloud, open sources, collaboration with third parties, and dark web intelligence. We have also developed our own algorithms and tools that help us deliver our research and keep Akamai security solutions up to date.

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