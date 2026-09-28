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Akamai si allea con Athena Coalition per proteggere gli utenti dalle nuove vulnerabilità

September 28, 2026 by Akamai Security Intelligence Group

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Concetti chiave

Akamai si allea con Athena Coalition di Chainguard, un provider di soluzioni per la sicurezza della supply chain del software, come partner di mitigazione. Chainguard fornirà al nostro team di ricerca sulla sicurezza alcuni dati avanzati e riservati sulle vulnerabilità.

I nostri team hanno di recente esaminato e testato rigorosamente una serie di vulnerabilità appena divulgate, che interessano vari componenti software per determinarne il potenziale impatto sulle applicazioni web e sulle API.

A seconda del componente specifico, i criminali potrebbero potenzialmente sfruttare queste vulnerabilità per compromettere l'integrità delle applicazioni, eseguire comandi non autorizzati o interrompere i servizi richiesti.

I clienti di Akamai App & API Protector sono già protetti dai vettori di tali minacce applicabili al WAF (Web Application Firewall). Al momento non è richiesta alcuna azione immediata da parte dei nostri clienti.

In risposta all'intelligence condivisa da Chainguard, Akamai ha verificato che le nostre protezioni WAF esistenti riducono efficacemente i percorsi di attacco applicabili.

Mitigazione con Akamai App & API Protector

In Akamai apprezziamo molto la collaborazione con i colleghi del settore come Chainguard. La condivisione di informazioni essenziali sulle minacce consente alla più ampia comunità della sicurezza di rimanere un passo avanti rispetto alle minacce emergenti.

In seguito alla divulgazione al nostro team da parte di Chainguard, l'Akamai Security Intelligence Group (SIG) ha analizzato e testato immediatamente le vulnerabilità fornite rispetto alle nostre soluzioni per la sicurezza. Siamo lieti di comunicare che possiamo offrire una protezione per tutti gli scenari applicabili al WAF con una PoC (Proof-of-Concept) attuabile che sfrutta l'intelligence relativa a queste vulnerabilità.

Poiché queste protezioni sono già presenti all'interno dell'applicazione Akamai App & API Protector, al momento non è necessaria alcuna azione da parte dei nostri clienti. Continueremo a monitorare attentamente la situazione per garantire che le difese della nostra piattaforma si adattino alle nuove varianti o tecniche di elusione.

 

Come funziona Chainguard Athena

Athena è una coalizione di settore, che si occupa di difesa orchestrata del software open source. I suoi membri inseriscono le vulnerabilità rilevate nell'intero settore in Athena, che le trasmette nel suo ciclo di vita e le trasforma in sistemi di protezione per tutti. 

Un centro di smistamento raggruppa e mette in correlazione i risultati di ogni membro e li trasforma in correzioni alla stessa velocità con cui sono stati rilevati. Athena impila quindi i vari livelli di protezione indipendenti in modo che la copertura sia efficace anche in assenza di una patch adeguata, controllando ogni vulnerabilità finché non viene implementata una correzione duratura a monte.

Tieniti al passo

L'Akamai SIG continuerà a monitorare, segnalare e creare mitigazioni per minacce come queste per i clienti dell'azienda e per la più vasta comunità della sicurezza. Per aggiornamenti sulle ultime novità dell'Akamai Security Intelligence Group, puoi consultare la nostra pagina relativa ai lavori di ricerca e seguirci sui social media.

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Info sull'autore/autrice

Akamai Wave Blue

Akamai Security Intelligence Group

Akamai SIG is a global team of world-class researchers, engineers, strategists, and data scientists with a broad range of expertise and security disciplines. Our data sources include the enormous Akamai Cloud, open sources, collaboration with third parties, and dark web intelligence. We have also developed our own algorithms and tools that help us deliver our research and keep Akamai security solutions up to date.

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