Akamai si allea con Athena Coalition per proteggere gli utenti dalle nuove vulnerabilità

Athena è una coalizione di settore, che si occupa di difesa orchestrata del software open source. I suoi membri inseriscono le vulnerabilità rilevate nell'intero settore in Athena, che le trasmette nel suo ciclo di vita e le trasforma in sistemi di protezione per tutti.

Un centro di smistamento raggruppa e mette in correlazione i risultati di ogni membro e li trasforma in correzioni alla stessa velocità con cui sono stati rilevati. Athena impila quindi i vari livelli di protezione indipendenti in modo che la copertura sia efficace anche in assenza di una patch adeguata, controllando ogni vulnerabilità finché non viene implementata una correzione duratura a monte.