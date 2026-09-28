Akamai si allea con Athena Coalition per proteggere gli utenti dalle nuove vulnerabilità

In Akamai apprezziamo molto la collaborazione con i colleghi del settore come Chainguard. La condivisione di informazioni essenziali sulle minacce consente alla più ampia comunità della sicurezza di rimanere un passo avanti rispetto alle minacce emergenti.
In seguito alla divulgazione al nostro team da parte di Chainguard, l'Akamai Security Intelligence Group (SIG) ha analizzato e testato immediatamente le vulnerabilità fornite rispetto alle nostre soluzioni per la sicurezza. Siamo lieti di comunicare che possiamo offrire una protezione per tutti gli scenari applicabili al WAF con una PoC (Proof-of-Concept) attuabile che sfrutta l'intelligence relativa a queste vulnerabilità.
Poiché queste protezioni sono già presenti all'interno dell'applicazione Akamai App & API Protector, al momento non è necessaria alcuna azione da parte dei nostri clienti. Continueremo a monitorare attentamente la situazione per garantire che le difese della nostra piattaforma si adattino alle nuove varianti o tecniche di elusione.