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Background

Akamai schließt sich der Athena Coalition an, um Nutzer vor neuen Schwachstellen zu schützen

September 28, 2026 by Akamai Security Intelligence Group

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Wichtige Erkenntnisse

Akamai hat sich der Athena Coalition von Chainguard, einem Anbieter von Sicherheit in der Software-Lieferkette, als Verteidigungspartner angeschlossen. Chainguard stellt unserem Sicherheitsforschungsteam neueste, unveröffentlichte Schwachstellendaten zur Verfügung.

Unsere Teams haben kürzlich eine Reihe neu aufgedeckter Schwachstellen überprüft und gründlich getestet, die sich auf verschiedene Softwarekomponenten auswirken. Ziel war es hierbei, ihre potenziellen Auswirkungen auf Webanwendungen und APIs zu ermitteln.

Je nach der spezifischen Komponente können Angreifer diese Schwachstellen möglicherweise ausnutzen, um die Anwendungsintegrität zu gefährden, nicht autorisierte Befehle auszuführen oder Services zu stören.

Kunden von Akamai App & API Protector sind bereits vor den WAF‑relevanten (Web Application Firewall) Vektoren dieser Bedrohungen geschützt. Für diese Kunden sind derzeit keine sofortigen Maßnahmen erforderlich.

Als Reaktion auf die von Chainguard bereitgestellten Informationen hat Akamai überprüft, ob unsere vorhandenen WAF‑Schutzmechanismen die entsprechenden Angriffspfade effektiv abwehren.

Abwehr mit Akamai App & API Protector

Wir bei Akamai schätzen die Zusammenarbeit mit Branchenkollegen wie Chainguard sehr. Der Austausch wichtiger Bedrohungsinformationen ermöglicht es der breiteren Sicherheitscommunity, neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu bleiben.

Nachdem Chainguard unserem Team die Daten bereitgestellt hatte, analysierte und testete die Akamai Security Intelligence Group (SIG) die aufgedeckten Schwachstellen sofort mit unseren Sicherheitslösungen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir alle WAF‑relevanten Szenarien abdecken können, in denen aussagekräftige PoC-Exploit-Informationen (Proof of Concept) zu diesen Schwachstellen vorlagen.

Da diese Schutzmechanismen bereits in Akamai App & API Protector vorhanden sind, sind derzeit keine Maßnahmen seitens unserer Kunden erforderlich. Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten, um sicherzustellen, dass sich unsere Plattformverteidigung an neue Varianten oder Umgehungstechniken anpasst.

 

Was tut Chainguard Athena

Athena ist eine Branchenvereinigung für die orchestrierte Verteidigung von Open‑Source-Software. Ihre Mitglieder geben Schwachstellen aus der gesamten Branche an Athena weiter, das den gesamten Lebenszyklus jeder Schwachstelle untersucht, um alle zu schützen. 

Eine Clearingstelle bündelt und korreliert diese Ergebnisse von jedem Mitglied und verwandelt sie in Behebungsmaßnahmen – in derselben Geschwindigkeit, mit der sie erkannt werden. Dann stapelt Athena unabhängige Schutzebenen, damit auch dort eine Abdeckung besteht, wo kein sauberer Patch möglich ist. Hierbei wird jede Schwachstelle weiterverfolgt, bis eine dauerhafte Upstream-Lösung vorhanden ist.

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Die Akamai SIG wird weiterhin sowohl für unsere Kunden als auch für die gesamte Sicherheitscommunity solche Bedrohungen überwachen, Berichte darüber erstellen und Maßnahmen zur Abwehr entwickeln. Besuchen Sie unsere Forschungs-Homepage und folgen Sie uns in den sozialen Medien, um über weitere Neuigkeiten von der Akamai Security Intelligence Group informiert zu werden.

Weitere Informationen aus der Forschung lesen

Über den Autor

Akamai Wave Blue

Akamai Security Intelligence Group

Akamai SIG is a global team of world-class researchers, engineers, strategists, and data scientists with a broad range of expertise and security disciplines. Our data sources include the enormous Akamai Cloud, open sources, collaboration with third parties, and dark web intelligence. We have also developed our own algorithms and tools that help us deliver our research and keep Akamai security solutions up to date.

Siehe Autorenprofil

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Forschung
Sicherheit
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