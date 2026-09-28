Akamai schließt sich der Athena Coalition an, um Nutzer vor neuen Schwachstellen zu schützen

Wir bei Akamai schätzen die Zusammenarbeit mit Branchenkollegen wie Chainguard sehr. Der Austausch wichtiger Bedrohungsinformationen ermöglicht es der breiteren Sicherheitscommunity, neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu bleiben.

Nachdem Chainguard unserem Team die Daten bereitgestellt hatte, analysierte und testete die Akamai Security Intelligence Group (SIG) die aufgedeckten Schwachstellen sofort mit unseren Sicherheitslösungen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir alle WAF‑relevanten Szenarien abdecken können, in denen aussagekräftige PoC-Exploit-Informationen (Proof of Concept) zu diesen Schwachstellen vorlagen.

Da diese Schutzmechanismen bereits in Akamai App & API Protector vorhanden sind, sind derzeit keine Maßnahmen seitens unserer Kunden erforderlich. Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten, um sicherzustellen, dass sich unsere Plattformverteidigung an neue Varianten oder Umgehungstechniken anpasst.