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Background

SAP National Security Services, Inc.

Gracias a Akamai, SAP NS2 puede ofrecer un acceso rápido al software necesario y garantizar una seguridad formidable para sus clientes

Logotipo de SAP National Security Services

Ubicación

Rockville, Maryland
http://www.sapns2.com/

Sector

Comercio

Resultados clave

  • Nivel adicional de seguridad para una mayor tranquilidad
  • Capacidad para proporcionar a los clientes de SAP un sistema escalable y un servicio seguro
  • Resolución de problemas más sencilla con varias soluciones en un solo lugar

Productos

App & API Protector

Un partner de confianza que proporciona seguridad y tranquilidad

Con la tecnología en constante cambio, existe la necesidad de un acceso más rápido y fácil a los recursos. Folake Martin es la directora de Operaciones en la Nube en SAP NS2 y su objetivo principal es simplemente proporcionar a los clientes un acceso rápido y fácil al software que necesitan con controles de seguridad formidables.

Gracias a su asociación con Akamai, Folake Martin y su equipo tienen la tranquilidad de saber que cuentan con ese nivel adicional de seguridad bajo un amplio conjunto de soluciones. Dotada con la capacidad de proporcionar un servicio escalable, seguro y que tiene la capacidad de crecer tan rápido como el cliente, SAP NS2 espera que su asociación con Akamai también crezca con el tiempo.

Acerca de SAP NS2

SAP National Security Services (SAP NS2) es una filial independiente de SAP que ofrece soluciones tecnológicas empresariales para respaldar la seguridad nacional. SAP NS2, que cuenta con casi mil empleados en los Estados Unidos, se dedica a proporcionar lo mejor de la innovación SAP, desde la nube hasta análisis predictivos y desde el aprendizaje automático hasta la fusión de datos. No se trata de una empresa integradora de sistemas ni de una proveedora de software o de servicios en la nube convencional, puesto que aprovecha las capacidades del software comercial disponible líder en el sector, respaldado por expertos capacitados para ofrecer soluciones rentables al cliente mediante tiempos de implementación más rápidos, servicios sólidos y mantenimiento de EE. UU. para aplicaciones esenciales.

 

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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