SAP National Security Services, Inc.

Con la tecnología en constante cambio, existe la necesidad de un acceso más rápido y fácil a los recursos. Folake Martin es la directora de Operaciones en la Nube en SAP NS2 y su objetivo principal es simplemente proporcionar a los clientes un acceso rápido y fácil al software que necesitan con controles de seguridad formidables.

Gracias a su asociación con Akamai, Folake Martin y su equipo tienen la tranquilidad de saber que cuentan con ese nivel adicional de seguridad bajo un amplio conjunto de soluciones. Dotada con la capacidad de proporcionar un servicio escalable, seguro y que tiene la capacidad de crecer tan rápido como el cliente, SAP NS2 espera que su asociación con Akamai también crezca con el tiempo.