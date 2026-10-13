SAP National Security Services, Inc.

Da sich Technologie ständig weiterentwickelt, ist ein schnellerer und einfacherer Zugriff auf Ressourcen erforderlich. Folake Martin ist Director of Cloud Operations bei SAP NS2. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, Kunden schnellen und einfachen Zugriff auf die benötigte Software zu bieten – mit hervorragenden Sicherheitskontrollen.

Durch die Partnerschaft mit Akamai können Martin und ihr Team sich darauf verlassen, dass sie diese zusätzliche Sicherheit in einem kompletten Lösungspaket erhalten. SAP NS2 ist in der Lage, seinen Kunden einen skalierbaren, sicheren Service zu bieten, der zusammen mit den Kunden schnell wachsen kann, und freut sich auf eine Partnerschaft mit Akamai, die ebenfalls mit der Zeit wachsen wird.