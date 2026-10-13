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Background

SAP National Security Services, Inc.

Mit Akamai bietet SAP NS2 seinen Kunden schnellen Zugriff auf die benötigte Software und gewährleistet gleichzeitig hohe Sicherheit

Logo von SAP National Security Services

Standort

Rockville, Maryland, USA
http://www.sapns2.com/

Branche

Handel

Die wichtigsten Vorteile

  • Sorgenfreiheit dank zusätzlicher Sicherheit
  • Skalierbarer und sicherer Service für SAP‑Kunden
  • Einfachere Fehlerbehebung mit umfassendem Lösungspaket

Produkte

App & API Protector

Vertrauensvolle Partnerschaft bietet Sicherheit und Zuversicht

Da sich Technologie ständig weiterentwickelt, ist ein schnellerer und einfacherer Zugriff auf Ressourcen erforderlich. Folake Martin ist Director of Cloud Operations bei SAP NS2. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, Kunden schnellen und einfachen Zugriff auf die benötigte Software zu bieten – mit hervorragenden Sicherheitskontrollen.

Durch die Partnerschaft mit Akamai können Martin und ihr Team sich darauf verlassen, dass sie diese zusätzliche Sicherheit in einem kompletten Lösungspaket erhalten. SAP NS2 ist in der Lage, seinen Kunden einen skalierbaren, sicheren Service zu bieten, der zusammen mit den Kunden schnell wachsen kann, und freut sich auf eine Partnerschaft mit Akamai, die ebenfalls mit der Zeit wachsen wird.

Über SAP NS2

SAP National Security Services (SAP NS2) ist eine unabhängige Tochtergesellschaft von SAP, die Technologielösungen für Unternehmen zur Unterstützung der nationalen Sicherheit anbietet. SAP NS2 beschäftigt fast eintausend Mitarbeiter in den USA und strebt danach, die besten SAP-Innovationen bereitzustellen, von Cloudanwendungen bis hin zu vorausschauenden Analysen, von maschinellem Lernen bis zur Datenfusion. Das Unternehmen ist kein typischer Systemintegrator, Softwareanbieter oder Cloudanbieter, sondern nutzt die Funktionen branchenführender handelsüblicher Software, um den Kunden unterstützt durch geschulte Experten kosteneffiziente Lösungen mit schnelleren Bereitstellungszeiten, zuverlässigem Support und US‑basierter Wartung für geschäftskritische Anwendungen bereitzustellen.

 

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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