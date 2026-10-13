SAP National Security Services, Inc.

L'évolution constante de la technologie implique de trouver des moyens d'accéder plus rapidement et plus facilement aux ressources. Folake Martin est le directeur des opérations cloud chez SAP NS2. Son principal objectif est de fournir aux clients un accès rapide et facile aux logiciels dont ils ont besoin, tout en bénéficiant de contrôles de sécurité performants.

Le partenariat avec Akamai a permis à Folake Martin et à son équipe de bénéficier d'une plus grande tranquillité d'esprit grâce à un ensemble de solutions offrant un niveau de sécurité supplémentaire. Désormais en mesure de fournir à ses clients un service évolutif, sécurisé et capable de s'adapter à leur croissance rapide, SAP NS2 espère développer son partenariat avec Akamai au fil du temps.