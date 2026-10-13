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SAP National Security Services, Inc.

Avec Akamai, SAP NS2 a pu fournir aux clients un accès rapide aux logiciels nécessaires tout en garantissant une sécurité considérable

Logo SAP National Security Services

Localisation géographique

Rockville, Maryland, États-Unis
http://www.sapns2.com/

Secteur

Commerce

Principaux impacts

  • Niveau de sécurité supplémentaire pour plus de tranquillité d'esprit
  • Possibilité de fournir aux clients SAP un service évolutif et sécurisé
  • Dépannage plus facile grâce à plusieurs solutions regroupées en une seule

Produits

App & API Protector

Un partenariat de confiance qui apporte sécurité et tranquillité d'esprit

L'évolution constante de la technologie implique de trouver des moyens d'accéder plus rapidement et plus facilement aux ressources. Folake Martin est le directeur des opérations cloud chez SAP NS2. Son principal objectif est de fournir aux clients un accès rapide et facile aux logiciels dont ils ont besoin, tout en bénéficiant de contrôles de sécurité performants.

Le partenariat avec Akamai a permis à Folake Martin et à son équipe de bénéficier d'une plus grande tranquillité d'esprit grâce à un ensemble de solutions offrant un niveau de sécurité supplémentaire. Désormais en mesure de fournir à ses clients un service évolutif, sécurisé et capable de s'adapter à leur croissance rapide, SAP NS2 espère développer son partenariat avec Akamai au fil du temps.

À propos de SAP NS2

SAP National Security Services (SAP NS2) est une filiale indépendante de SAP qui fournit des solutions technologiques d'entreprise pour soutenir la sécurité nationale. Avec près d'un millier d'employés aux États-Unis, SAP NS2 s'engage à fournir le meilleur de l'innovation SAP, du cloud à l'analyse prédictive et de l'apprentissage automatique à la fusion de données. Contrairement à votre intégrateur de systèmes, votre fournisseur de logiciels ou votre fournisseur de cloud habituel, les équipes de SAP NS2 exploitent les capacités des logiciels commerciaux leaders du marché, soutenues par des experts formés pour proposer au client des solutions économiques avec des temps de déploiement plus courts, une prise en charge efficace et une maintenance basée aux États-Unis pour les applications stratégiques.

 

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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