SAP National Security Services, Inc.

Com a tecnologia em constante mudança, é necessário um acesso mais rápido e fácil aos recursos. Folake Martin é diretora de operações em nuvem da SAP NS2 e seu foco principal é exatamente esse: fornecer aos clientes acesso rápido e fácil ao software de que precisam, mas fazer isso com controles de segurança formidáveis.

A parceria com a Akamai proporcionou a Martin e sua equipe a tranquilidade de saber que contam com um nível adicional de segurança sob um conjunto abrangente de soluções. Munido da capacidade de fornecer um serviço a seus clientes que seja escalonável, seguro e tenha a capacidade de crescer tão rápido quanto o cliente está crescendo, a SAP NS2 espera uma parceria com a Akamai que também cresça ao longo do tempo.