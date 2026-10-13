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SAP National Security Services, Inc.

Com a Akamai, a SAP NS2 conseguiu oferecer aos clientes acesso rápido ao software necessário e, ao mesmo tempo, garantir uma segurança formidável

Logotipo da SAP National Security Services

Localização

Rockville, Maryland
http://www.sapns2.com/

Setor

Comércio

Principais impactos

  • Nível adicional de segurança para maior tranquilidade
  • Capacidade de fornecer aos clientes SAP um serviço escalonável e seguro
  • Facilidade na resolução de problemas, com diversas soluções reunidas em um único ambiente

Produtos

App and API Protector

Uma parceria confiável proporciona segurança e tranquilidade

Com a tecnologia em constante mudança, é necessário um acesso mais rápido e fácil aos recursos. Folake Martin é diretora de operações em nuvem da SAP NS2 e seu foco principal é exatamente esse: fornecer aos clientes acesso rápido e fácil ao software de que precisam, mas fazer isso com controles de segurança formidáveis.

A parceria com a Akamai proporcionou a Martin e sua equipe a tranquilidade de saber que contam com um nível adicional de segurança sob um conjunto abrangente de soluções. Munido da capacidade de fornecer um serviço a seus clientes que seja escalonável, seguro e tenha a capacidade de crescer tão rápido quanto o cliente está crescendo, a SAP NS2 espera uma parceria com a Akamai que também cresça ao longo do tempo.

Sobre a SAP NS2

A SAP National Security Services (SAP NS2) é uma subsidiária independente da SAP que fornece soluções de tecnologia empresarial para dar suporte à segurança nacional. Com quase mil funcionários nos Estados Unidos, a SAP NS2 se dedica a entregar o melhor da inovação SAP, da nuvem à análise preditiva, do machine learning à fusão de dados. Não se trata do integrador de sistemas, fornecedor de software ou provedor de nuvem típico: eles aproveitam os recursos do software comercial pronto para uso líder do setor, com o apoio de especialistas treinados para oferecer aos clientes soluções econômicas com tempos de implantação mais rápidos, suporte robusto e manutenção baseada nos EUA para aplicações essenciais.

 

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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