L'équipe de sécurité de l'information d'Akamai vous informe qu'une arnaque circule sur Telegram. Les escrocs semblent contacter plusieurs personnes en se faisant passer pour des représentants d'Akamai Technologies, afin de solliciter des paiements ou des investissements en cryptomonnaie pour des activités telles que des cours en ligne ou des transactions en ligne.
Veuillez noter qu'Akamai ne gère aucun canal sur Telegram. Nous ne proposons pas de tels cours et ne participons à aucun programme d'investissement de ce type. Nous n'effectuons également aucune démarche d'embauche ou de recrutement sur Telegram. Ce type de message doit être considéré comme frauduleux.
Akamai a alerté les forces de l'ordre. Nous recommandons également à toute personne qui pense avoir été victime ou cible de cette escroquerie de contacter son autorité répressive.
Meilleure pratique : toujours signaler les abus
Nous remercions toutes les personnes qui ont signalé ce problème. Veuillez signaler toute autre tentative d'ingénierie sociale.
Assurer la sécurité de tous en ligne
Voici les bonnes pratiques à suivre pour assurer la sécurité de tous en ligne :
- Vérifiez les services fournis par l'entreprise sur les sites Web officiels et les plateformes fiables.
- Vérifiez toujours l'authenticité des offres non sollicitées.
- Ne communiquez aucune information personnelle ou financière à des inconnus.
- Méfiez-vous des offres qui vous promettent de gagner beaucoup d'argent rapidement.
- Évitez les groupes Telegram non officiels ou les invitations à des discussions de personnes inconnues.
- Signalez toute activité suspecte à la plateforme et aux autorités.
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