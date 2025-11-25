L'équipe de sécurité de l'information d'Akamai vous informe qu'une arnaque circule sur Telegram. Les escrocs semblent contacter plusieurs personnes en se faisant passer pour des représentants d'Akamai Technologies, afin de solliciter des paiements ou des investissements en cryptomonnaie pour des activités telles que des cours en ligne ou des transactions en ligne.

Veuillez noter qu'Akamai ne gère aucun canal sur Telegram. Nous ne proposons pas de tels cours et ne participons à aucun programme d'investissement de ce type. Nous n'effectuons également aucune démarche d'embauche ou de recrutement sur Telegram. Ce type de message doit être considéré comme frauduleux.

Akamai a alerté les forces de l'ordre. Nous recommandons également à toute personne qui pense avoir été victime ou cible de cette escroquerie de contacter son autorité répressive.