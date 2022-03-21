Akamai
Akamai
Log in
Log in Close
Cloud Manager
Manage your cloud computing services
Log in Close
Control Center
Manage your security and delivery services
Background

Akamai Technologies Completes Acquisition of Linode to Provide Businesses with a Developer-friendly and Massively Distributed Platform to Build, Run and Secure Applications

March 21, 2022 Cambridge, MA USA

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), the cloud company that powers and protects life online, today announced it has completed its acquisition of Linode. On February 15, Akamai announced an agreement for Akamai to acquire Linode in exchange for approximately $900 million.

Linode’s developer-friendly cloud computing capabilities combined with Akamai’s market-leading edge platform and security services will provide businesses with a massively distributed platform to build, run and secure applications.

For additional information about Linode, visit linode.com or akamai.com/linode.

About Akamai

Akamai is the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online. Our market-leading security solutions, superior threat intelligence, and global operations team provide defense in depth to safeguard enterprise data and applications everywhere. Akamai’s full-stack cloud computing solutions deliver performance and affordability on the world’s most distributed platform. Global enterprises trust Akamai to provide the industry-leading reliability, scale, and expertise they need to grow their business with confidence. Learn more at akamai.com and akamai.com/blog, or follow Akamai Technologies on X and LinkedIn.

Share

Contact the Akamai PR Team

View Press Contacts