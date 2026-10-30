Akamai、『IDC MarketScape: Worldwide Web Application and API Protection（WAAP）Platforms 2026 Vendor Assessment』 のリーダーに選出

IDC MarketScapeベンダー評価モデルは、特定市場におけるテクノロジーおよびサービスのサプライヤーの競争上の強みの概要を示すものです。定性的および定量的な評価基準に基づく厳密な採点手法を用いて、調査を実施します。その調査結果として、特定市場における各サプライヤーのポジションを単一のグラフで示しています。IDC MarketScapeは、テクノロジーサプライヤーの製品とサービス、機能と戦略、現在と将来の市場における成功要因を比較可能にした明確なフレームワークを提供しています。テクノロジーバイヤーは、このフレームワークを利用することによって、現在および見込みサプライヤーの長所と短所をあらゆる角度から評価できます。