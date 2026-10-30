Akamai、『IDC MarketScape: Worldwide Web Application and API Protection（WAAP）Platforms 2026 Vendor Assessment』 のリーダーに選出

※本プレスリリースは、2026年10月12日（現地時間）に米国マサチューセッツ州ケンブリッジにて発信された原稿の抄訳です。
Akamai（NASDAQ：AKAM）は、『IDC MarketScape:Worldwide Web Application and API Protection（WAAP*1）Platforms 2026 Vendor Assessment』（Doc #US54130626、2026年9月）の「リーダー」に選出されたことを発表しました。
*1. WAAPとは、WAF、ボット管理、APIセキュリティ、DDoS緩和、その他のセキュリティテクノロジーなど、複数の機能を兼ね備えた、WAFを中心とする統合型セキュリティソリューションです。
IDC MarketScapeは、Akamaiの『App & API Protector（AAP）』について、次のようにコメントしています。
「Akamai AAPは、最新のデジタルビジネスを支えるWebアプリケーションやインターフェースを防御するための幅広い機能を提供し、効果が極めて重要となるビジネスのユースケースに重点を置いており、エンタープライズレベルのサポートを通してセキュリティの成果やビジネス目標の達成を支援します。」
IDC MarketScapeは次のように説明しています。
「攻撃者がますます強力なツールにアクセスできるようになるにつれ、オンラインアプリケーションの脅威は年々増大し続けています。特にフロンティアAIモデルは、わずかな時間で大量のゼロデイ脆弱性を発見します。エージェント型AIは、攻撃者が既知の攻撃と低レベルのエクスプロイトを組み合わせて防御を侵害することを助長しているのです。」
Trusted Network Access & Protectionを担当するChris Rodriguez氏は、IDC Research Directorとして次のように述べています。
「Akamai AAPは、Akamaiのグローバルに分散されたエッジネットワークで提供される、Adaptive Security Engine（ASE）、ふるまい分析型DDoS緩和エンジン、AIを活用したWAF、ボット検知エンジン、およびAPIセキュリティエンジンを搭載しています。
このプラットフォームは、ボット&エージェントコントロール、APIセキュリティ、Prolexic DDoS防御、DNS防御、クライアントサイド保護に加え、単一の適用経路と統合テレメトリー（セキュリティハブ）の下で、AIモジュール向けの最新ファイアウォールが多層的に組み合わせられています。」
AkamaiのApplication & Infrastructure Security担当Senior Vice President兼General Manager、Sean Lyonsはこう述べています。
「2度目となる『リーダー』に選ばれたことは、お客様が当社に求めているものを提供している結果であると、私たちは考えております。これには、脅威の進化と同じ速度で適応する保護、アプリケーションが稼働する場所を問わずに保護を提供するカバレッジ、アプリケーションの攻撃される可能性がある領域を複数の保護対象ではなく単一の保護対象として扱う適用機能などが含まれます。」
IDC MarketScapeについて
IDC MarketScapeベンダー評価モデルは、特定市場におけるテクノロジーおよびサービスのサプライヤーの競争上の強みの概要を示すものです。定性的および定量的な評価基準に基づく厳密な採点手法を用いて、調査を実施します。その調査結果として、特定市場における各サプライヤーのポジションを単一のグラフで示しています。IDC MarketScapeは、テクノロジーサプライヤーの製品とサービス、機能と戦略、現在と将来の市場における成功要因を比較可能にした明確なフレームワークを提供しています。テクノロジーバイヤーは、このフレームワークを利用することによって、現在および見込みサプライヤーの長所と短所をあらゆる角度から評価できます。
Akamai について
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。
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