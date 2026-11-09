Akamai、ISMAP登録により日本のサイバーレジリエンス強化に貢献：AI悪用で高度化する脅威に対抗し、事業リスクを低減

相次ぐサイバー攻撃によって日本全国で事業活動やサプライチェーン、社会基盤サービスへの深刻な影響が広がる中、Akamai Technologies, Inc.（以下「Akamai」）は本日、中核となる3つのソリューションにおいて、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）の登録を完了したことを発表しました。これは、複雑化する脅威環境において、国内組織のサイバーセキュリティ強化、事業継続性（BCP）の維持、および安全なデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援するAkamaiの取り組みにおける極めて重要なマイルストーンです。
「App & API Protector（WebアプリケーションとAPIの保護ソリューション）」、「Ion（Webパフォーマンス最適化ソリューション）」、「Dynamic Site Accelerator（動的Webサイト高速化ソリューション）」の3製品が、いずれもISMAPが定める独立した第三者機関による厳格なセキュリティ評価プロセスを完了し、ISMAPのクラウドサービスリストに正式登録されました。本登録により、公共部門には安全なデジタルインフラを効率的に調達するための客観的な評価基盤が提供され、規制業界をはじめとする民間企業にとっても、高度なセキュリティ要件に照らしてパートナーを評価するための信頼性の高い指標がもたらされます。