Akamai、ISMAP登録により日本のサイバーレジリエンス強化に貢献：AI悪用で高度化する脅威に対抗し、事業リスクを低減

日本国内で近年相次ぐ重大なセキュリティインシデントは、サイバー攻撃による被害が単なるITシステムの停止にとどまらず、製造ラインや受発注、物流、顧客サービスの停止といった事業活動の中断を招き、サプライチェーン全体や市民生活、社会的信用に深刻な打撃を与えることを浮き彫りにしました。



同時に、フロンティアAIや高度な自動化技術の急速な普及は脅威の様相を一変させ、攻撃者が未知の脆弱性を特定し、前例のない速度と規模で攻撃を実行することを可能にしています。これに伴い、経営層に求められる対策は単なる「攻撃の未然防止」の枠を超え、予期せぬ危機やアクセス集中時にも極めて重要なデジタルサービスの安全・稼働を維持し続ける包括的な「サイバーレジリエンス」の確立へとシフトしています。