Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida on-line, divulgou hoje um novo relatório State of the Internet que revelou que os eventos de ataque de DDoS estão aumentando muito rapidamente na Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Título Sob pressão: as crescentes ameaças de DDoS da EMEA, o relatório descobriu que, na região EMEA, o Reino Unido é o principal alvo, respondendo por mais de um quarto (26%) de todos os ataques de DDoS na região, seguidos pela Arábia Saudita (22%) e Alemanha (9%) como os três principais estados-nação mais visados.

Ao longo de 2023, o número de eventos de ataque de DDoS da EMEA subiu para quase 2.500, mais de três vezes mais alto do que os vivenciados na Ásia-Pacífico e Japão (APJ) e na América Latina (LATAM) combinados.

A complexidade e a gravidade dos ataques de DDoS foram transformadas por motivos geopolíticos, o que explica o aumento no hacktivismo e nos ataques patrocinados pelo Estado-nação. O DDoS é uma ferramenta popular no repertório de hacktivistas politicamente motivados e invasores patrocinados pelo Estado-nação. Por exemplo, na guerra cibernética em curso entre agentes ucranianos e russos, os incidentes de DDoS têm desempenhado um papel significativo, pois os hacktivistas descobriram que esses ataques de baixo custo são eficazes.