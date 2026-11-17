浏览器扩展程序安全是一项安全实践，旨在识别、监控并缓解 Web 浏览器中所安装的附加组件和插件引入的网络威胁。通过管控这些软件组件访问浏览器数据和系统资源的方式，企业能够防止数据外泄、未授权访问和恶意软件感染。
浏览器扩展程序在企业中得到了广泛应用，借助广告拦截器和密码管理器等工具来提高用户工作效率、实现任务自动化并提升浏览体验。然而，由于这类工具往往需要广泛的权限来读取浏览历史记录或修改网站内容，它们也因此形成了庞大的攻击面。如果缺乏严格监管，恶意或存在漏洞的扩展程序就可能危及敏感业务信息、身份信息以及核心企业系统。
核心要点
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浏览器扩展程序安全是一项安全实践，旨在识别、监控并缓解 Web 浏览器中所安装的附加组件和插件引入的网络威胁。
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浏览器扩展程序本质上是轻量级软件程序，利用 HTML、CSS 和 JavaScript 修改浏览器界面并与 Web 内容进行动态交互。
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浏览器扩展程序安全风险涵盖权限过度、数据外泄、恶意代码注入及供应链攻击，可能导致企业敏感数据遭到未授权访问。
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安全团队可实施严格的访问控制、持续监控扩展程序行为并维护集中治理框架，以此来检测未授权的访问企图并防止数据窃取。
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浏览器扩展程序安全是一项安全实践，旨在识别、监控并缓解 Web 浏览器中所安装的附加组件和插件引入的网络威胁。通过管控这些软件组件访问浏览器数据和系统资源的方式，企业能够防止数据外泄、未授权访问和恶意软件感染。
浏览器扩展程序如何运行并访问数据？
浏览器扩展程序本质上是轻量级软件程序，利用 HTML、CSS 和 JavaScript 修改浏览器界面并与 Web 内容进行动态交互。浏览器扩展程序安全有赖于理解这些组件如何操纵标准 Web 架构。
标准的浏览器扩展程序架构由后台脚本、内容脚本和用户界面元素组成。内容脚本直接在网页上下文中运行，使扩展程序能够读取并操纵文档对象模型 (DOM)。这种架构使扩展程序能够与身份验证令牌、会话令牌和本地存储进行交互。虽然这些能力支持密码管理器自动填充凭据等功能，但也同样意味着扩展程序可以访问剪贴板内容和 API 密钥。
由于扩展程序采用标准 Web 技术在 Google Chrome、Microsoft Edge 和 Safari 等平台上原生运行，其操作默认受浏览器信任。扩展程序与外部服务器通信时，使用的是标准 API 调用。如果扩展程序存在安全漏洞，或者本身就是恶意程序，这种受信任状态便会使其悄然导致企业敏感数据遭到未授权访问。
浏览器扩展程序的主要安全风险有哪些？
浏览器扩展程序的主要安全风险涵盖权限过度、数据外泄、恶意代码注入和供应链攻击。忽视浏览器扩展程序安全会扩大企业的攻击面，并将企业数据和客户数据同时置于危险境地。
主要安全漏洞与风险包括：
权限过度：许多附加组件会请求超出其功能所需的访问权限。一旦授予扩展程序读取所有浏览数据或剪贴板内容的权限，它便能够监控用户的私密行为，从而为潜在的凭据窃取或数据泄漏埋下隐患。
恶意代码注入：存在漏洞或恶意的浏览器扩展程序可能会向网页中注入有害脚本。攻击者利用此类恶意内容实施跨站脚本攻击 (XSS)、绕过端点安全防护、窃取凭据或将用户重定向至钓鱼网站。
数据外泄与隐私侵犯：恶意浏览器扩展程序经常会暗中收集浏览历史记录、登录凭据和会话详情，并将这些数据传输至第三方服务器。这种未经授权的数据外泄行为直接违反了包括《通用数据保护条例》(GDPR) 在内的数据保护框架，从而导致高额罚款。
供应链攻击：从 Chrome 应用商店下载的原本受信任的扩展程序可能会被攻击者收购，随后用于分发恶意更新。此类供应链攻击将声誉良好的工具武器化，使威胁行为者能够在绕过常规审查流程的同时，将恶意软件注入企业环境。
会话劫持与键盘记录：通过截获会话令牌、身份验证令牌和 Cookie，恶意浏览器扩展程序可让攻击者无需直接获取密码，即可未经授权访问 SaaS 安全环境、电子邮件和内部网络。某些扩展程序还会记录键盘输入，捕获信用卡号和通信内容。
资源劫持：扩展程序可能会出于加密货币挖矿或参与僵尸网络活动等未授权目的而消耗系统资源，从而导致硬件性能下降并中断业务运营。
浏览器扩展程序安全测试是如何运作的？
浏览器扩展程序安全测试的运作方式是：在部署前及部署期间，系统性地评估附加组件是否存在漏洞、过度权限请求以及恶意行为。若缺乏完善的浏览器扩展程序安全测试，企业便无法察觉未经审查的插件所引入的重大风险。
安全测试会分析扩展程序的源代码、请求的权限以及运行时行为，以确保其不会执行恶意脚本或暴露敏感信息。安全团队会验证扩展程序是否仅与受信任的来源通信，并排查已知的安全漏洞。通过持续监控扩展程序与浏览器及本地存储的交互方式，管理员能够检测未授权访问企图并防止数据窃取。这一测试过程能够揭露隐藏的数据外泄机制，或使扩展程序得以无差别跟踪浏览数据的权限风险，从而为企业用户维护安全环境。
浏览器扩展程序安全的最佳实践有哪些？
浏览器扩展程序安全的最佳实践包括实施严格的访问控制、持续监控扩展程序行为以及维护集中治理框架。通过建立这些主动措施，企业可以在浏览器扩展程序带来的效率优势与强大的安全防护之间取得平衡。
实施正式的审批流程：强制要求在安装前审查所有浏览器扩展程序，核查已知漏洞及业务合理性。将该审批流程自动化，以降低管理开销并满足企业级规模需求。
审计权限过度问题：评估每款扩展程序所请求的访问权限级别。若任何附加组件请求与其核心功能无关的权限，例如不必要地访问剪贴板内容、电子邮件或完整浏览历史记录，均应予以拒绝。
监控异常行为：跟踪已安装扩展程序的网络活动，以检测异常模式。重点排查大规模数据传输、意外服务器通信或未经授权的浏览器配置更改，这些迹象都可能表明存在恶意活动。
执行企业策略：在企业浏览器中利用集中管理工具，自动拦截存在风险的扩展程序，并严格限制用户仅使用经批准的应用。
维持全生命周期管理：跟踪扩展程序更新，并在新版本发布时进行重新评估，以确保恶意更新不会被静默引入环境中。
Akamai 如何帮助企业保障浏览器扩展程序安全
Akamai 依托先进的监测能力、细粒度的访问控制以及全面的 Web 安全解决方案，保护企业免受基于浏览器的威胁侵害。通过部署原生浏览器防护与安全 Web 网关，Akamai 能够确保企业数据免遭恶意扩展程序的侵害。
Akamai Workforce Protector (原 LayerX)：该解决方案能够对全企业范围内的浏览器扩展程序活动提供深度监测能力。它能够发现所有已安装的扩展程序，基于请求的权限和发布者信誉评估其风险状况，并动态拦截或禁用被判定存在风险的扩展程序。Akamai Workforce Protector 在浏览器内部原生运行，无需依赖复杂的代理即可保障混合办公环境的安全，从而防止数据泄漏并保护 SaaS 环境。
Akamai Secure Internet Access Enterprise：这款安全 Web 网关可主动拦截由恶意浏览器扩展程序发起的命令与控制通信及数据外泄企图。通过检测 DNS、HTTP 和 HTTPS 流量，它能够防止被入侵的扩展程序下载恶意载荷，或将窃取的凭据和会话令牌发送至不受信任的来源。