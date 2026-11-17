浏览器扩展程序本质上是轻量级软件程序，利用 HTML、CSS 和 JavaScript 修改浏览器界面并与 Web 内容进行动态交互。浏览器扩展程序安全有赖于理解这些组件如何操纵标准 Web 架构。

标准的浏览器扩展程序架构由后台脚本、内容脚本和用户界面元素组成。内容脚本直接在网页上下文中运行，使扩展程序能够读取并操纵文档对象模型 (DOM)。这种架构使扩展程序能够与身份验证令牌、会话令牌和本地存储进行交互。虽然这些能力支持密码管理器自动填充凭据等功能，但也同样意味着扩展程序可以访问剪贴板内容和 API 密钥。

由于扩展程序采用标准 Web 技术在 Google Chrome、Microsoft Edge 和 Safari 等平台上原生运行，其操作默认受浏览器信任。扩展程序与外部服务器通信时，使用的是标准 API 调用。如果扩展程序存在安全漏洞，或者本身就是恶意程序，这种受信任状态便会使其悄然导致企业敏感数据遭到未授权访问。