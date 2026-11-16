浏览器漏洞利用的工作原理是利用 Web 客户端代码中未修补的浏览器漏洞或架构弱点，迫使该应用执行非预期操作。当用户访问被入侵的网站、点击恶意链接或浏览特制广告时，浏览器漏洞利用便会在后台悄然部署恶意代码，全程无需用户同意。

之所以会发生这种执行过程，是因为 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 和 Apple Safari 等现代 Web 客户端均依赖极其复杂的子系统，来安全地解析 HTML、渲染 CSS 并执行 JavaScript。如果攻击者在浏览器分配内存、处理数据类型或解释脚本的机制中发现安全缺陷，便可构造出绕过常规沙箱限制的载荷。一旦浏览器漏洞利用成功运行，通常会在主机上投放间谍软件、勒索软件或命令和控制信标等额外载荷。在许多企业场景中，初始入侵便能为攻击者提供所需权限，使其得以截获活动会话令牌、提升本地权限，并在内部网络中横向移动。除了仅仅访问普通网页之外，整个过程通常无需用户进行任何交互，因此浏览器漏洞利用格外危险，且很难被传统网络防御措施检测出来。