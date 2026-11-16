加密挖矿劫持将加密挖矿脚本植入目标设备或网络中，然后这些脚本在后台静默运行，为区块链账本求解复杂的密码学难题。网络犯罪分子通常借助两种主要途径来实施此类攻击：基于主机的加密挖矿劫持和基于浏览器的加密挖矿劫持。

基于主机的加密挖矿劫持需要攻击者将恶意代码直接安装到目标设备上。攻击者通常会利用网络钓鱼邮件等社会工程学手段，诱骗最终用户下载受感染的软件或木马程序。一经安装，加密挖矿劫持恶意软件便会持续消耗受感染端点或服务器的 CPU 和 GPU 资源。由于此类恶意软件在操作系统层面运行，基于主机的加密挖矿劫持持久性极强，可能会长期导致设备严重过热以及 CPU 占用率居高不下。

基于浏览器的加密挖矿劫持则无需受害者在本地安装软件。相反，网络犯罪分子会将恶意 JavaScript 代码注入被入侵的网站，或通过恶意广告分发攻击载荷。当用户访问被入侵的网站时，浏览器便会执行该脚本。而且，只要该浏览器标签页保持打开状态，它就会持续利用受害者的处理能力进行加密货币挖矿。