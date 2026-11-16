加密挖矿劫持是一种网络攻击，攻击者会在未经授权的情况下暗中利用受害者的计算资源进行加密货币挖矿。网络犯罪分子会部署 Web 浏览器中的 JavaScript 或基于主机的恶意软件等恶意代码，以劫持端点、服务器或云基础架构的处理能力。这种非法活动在为攻击者生成数字货币的同时，却让受害者面临系统性能下降、硬件损耗以及能源成本飙升的后果。
核心要点
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加密挖矿劫持是一种网络攻击，攻击者会在未经授权的情况下暗中利用受害者的计算资源进行加密货币挖矿。
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网络犯罪分子会部署 Web 浏览器中的 JavaScript 或基于主机的恶意软件等恶意代码，以劫持端点、服务器或云基础架构的处理能力。
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加密挖矿劫持会耗尽计算资源、大幅推高运营成本，并暴露企业网络内部更广泛的安全漏洞，从而对企业构成威胁。
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企业可部署强大的端点防护、过滤 Web 流量、拦截恶意脚本，并对云基础架构实施严格的访问控制，从而防范加密挖矿劫持。
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加密挖矿劫持是如何运作的？
加密挖矿劫持将加密挖矿脚本植入目标设备或网络中，然后这些脚本在后台静默运行，为区块链账本求解复杂的密码学难题。网络犯罪分子通常借助两种主要途径来实施此类攻击：基于主机的加密挖矿劫持和基于浏览器的加密挖矿劫持。
基于主机的加密挖矿劫持需要攻击者将恶意代码直接安装到目标设备上。攻击者通常会利用网络钓鱼邮件等社会工程学手段，诱骗最终用户下载受感染的软件或木马程序。一经安装，加密挖矿劫持恶意软件便会持续消耗受感染端点或服务器的 CPU 和 GPU 资源。由于此类恶意软件在操作系统层面运行，基于主机的加密挖矿劫持持久性极强，可能会长期导致设备严重过热以及 CPU 占用率居高不下。
基于浏览器的加密挖矿劫持则无需受害者在本地安装软件。相反，网络犯罪分子会将恶意 JavaScript 代码注入被入侵的网站，或通过恶意广告分发攻击载荷。当用户访问被入侵的网站时，浏览器便会执行该脚本。而且，只要该浏览器标签页保持打开状态，它就会持续利用受害者的处理能力进行加密货币挖矿。
加密挖矿劫持网络攻击的关键组成部分有哪些？
加密挖矿劫持攻击的核心组成部分包括投递机制、专用加密挖矿代码，以及用于收集所生成加密货币的外部数字钱包。与主动宣告自身存在以索要赎金的勒索软件不同，加密挖矿劫持完全依赖隐蔽性，以长期维持对企业计算资源的访问权限。
投递媒介：攻击者利用网络钓鱼攻击、恶意浏览器扩展程序或存在漏洞的面向公网云服务，将初始载荷部署到目标环境中。
加密挖矿脚本：XMRig 等程序专门用于恶意加密货币挖矿。早期的攻击者曾尝试进行比特币挖矿，而现代网络犯罪分子则利用此类脚本挖掘门罗币等注重隐私的加密货币，这类币种针对标准 CPU 处理能力（而非专用 GPU 矿机）进行了优化。
矿池连接：恶意代码通过出站网络流量与集中式矿池进行通信，将多台被入侵设备的计算资源整合起来，以提高获得区块链奖励的概率。
攻击者钱包：一旦被入侵的设备在区块链上成功验证区块，所生成的数字货币便会自动存入攻击者控制的数字钱包中。
加密挖矿劫持的主要风险及对企业的影响有哪些？
加密挖矿劫持会耗尽计算资源、大幅推高运营成本，并暴露企业网络内部更广泛的安全漏洞，从而对企业构成威胁。由于加密挖矿劫持在设计上极力保持隐蔽，企业在发现入侵前往往会承受长期的财务和运营损失。
资源耗尽：恶意加密货币挖矿会消耗大量处理能力，导致员工工作站和虚拟机的性能严重下降。此类资源消耗会中断关键业务应用的运行，并降低整体工作效率。
运营与能源成本飙升：持续的高 CPU 占用率会消耗过多电力，导致设备过热并推高企业电费支出。在云环境中，未经授权的挖矿活动可能会触发自动扩展功能，从而产生巨额的意外云服务费用。
硬件损耗：让硬件长期逼近散热极限运行会加速器件损耗。久而久之，这会缩短企业设备的使用寿命，并迫使企业提前更换硬件。
严重网络威胁的入口：加密挖矿劫持的出现标志着边界与端点安全出现了根本性失效。如果网络犯罪分子能够绕过防御措施安装加密挖矿劫持恶意软件，攻击者便能利用完全相同的访问权限，部署勒索软件或数据外泄木马程序等更具破坏性的载荷。
企业如何检测加密挖矿劫持活动？
企业可通过监控持续的高 CPU 占用率、排查设备过热报告，以及分析出站网络流量中与已知矿池的连接，来检测加密挖矿劫持。由于现代加密挖矿代码在设计上会限制自身资源消耗以规避检测，因此要发现此类攻击，必须具备全面的端点与网络监测能力。
端点性能监控：IT 与安全团队应排查任务管理器或活动监视器中出现不明原因 CPU 飙升的端点，尤其是当设备上当前并未运行高负载应用时。
网络流量分析：加密挖矿劫持需要与外部挖矿服务器保持持续通信。安全团队可检测发往已知加密挖矿域名的 DNS 请求、异常端口活动或 TCP 连接，以此来识别被入侵的资产。
物理硬件异常表现：最终用户经常会反馈设备出现局部过热、散热风扇持续运转或笔记本电脑电量消耗过快等问题。这些物理异常现象正是存在未经授权计算活动的早期征兆。
云账单告警：云基础架构账单出现突发性、无法解释的激增，通常表明攻击者已攻破环境并启动了专门用于加密货币挖矿的恶意虚拟机。
企业如何防范加密挖矿劫持？
企业可部署强大的端点防护、过滤 Web 流量、拦截恶意脚本，并对云基础架构实施严格的访问控制，从而防范加密挖矿劫持。防御隐蔽的网络威胁需要制定纵深防御策略，同时应对基于主机和基于浏览器的攻击媒介。
脚本拦截与广告拦截器：部署可拦截未授权 JavaScript 代码的企业托管浏览器策略或扩展程序，可防范基于浏览器的偷渡式加密挖矿劫持及恶意广告活动。
Web 过滤：借助安全 Web 网关，可防止用户访问被入侵的网站、与已知矿池通信或下载恶意浏览器扩展程序。
端点威胁检测：现代反恶意软件与端点检测工具能够识别 XMRig 等常见挖矿软件的特征码和行为模式，并自动终止违规进程。
云态势管理：执行严格的身份与访问管理策略，可确保网络犯罪分子无法劫持云服务或利用错误配置启动新实例来进行加密货币挖矿。
安全意识培训：对员工进行培训，让他们能够识别网络钓鱼邮件、恶意广告和社会工程学手段，从而降低初始恶意软件感染的可能性。
企业如何防范加密挖矿劫持？
企业可部署强大的端点防护、过滤 Web 流量、拦截恶意脚本，并对云基础架构实施严格的访问控制，从而防范加密挖矿劫持。防御隐蔽的网络威胁需要制定纵深防御策略，同时应对基于主机和基于浏览器的攻击媒介。
脚本拦截与广告拦截器：部署可拦截未授权 JavaScript 代码的企业托管浏览器策略或扩展程序，可防范基于浏览器的偷渡式加密挖矿劫持及恶意广告活动。
Web 过滤：借助安全 Web 网关，可防止用户访问被入侵的网站、与已知矿池通信或下载恶意浏览器扩展程序。
端点威胁检测：现代反恶意软件与端点检测工具能够识别 XMRig 等常见挖矿软件的特征码和行为模式，并自动终止违规进程。
云态势管理：执行严格的身份与访问管理策略，可确保网络犯罪分子无法劫持云服务或利用错误配置启动新实例来进行加密货币挖矿。
安全意识培训：对员工进行培训，让他们能够识别网络钓鱼邮件、恶意广告和社会工程学手段，从而降低初始恶意软件感染的可能性。
Akamai 如何为您提供帮助
Akamai 能够提供深度网络监测能力、拦截恶意域名访问并对工作负载进行分段隔离以防止恶意软件横向传播，从而帮助企业阻止加密挖矿劫持。通过保障边缘及内部网络的安全，Akamai 能够确保企业计算资源免受未经授权的利用。
Akamai Secure Internet Access Enterprise 通过主动拦截对恶意网站的访问来保护企业用户。由此可阻止基于浏览器的加密挖矿脚本执行，并防止用户因网络钓鱼攻击而下载基于主机的载荷。
Akamai Guardicore Segmentation 针对所有网络流量提供细粒度监测能力，能够即时识别与矿池建立的未授权出站连接，而这正是加密挖矿劫持的典型特征。通过实施严格的软件定义微分段，Akamai Guardicore Segmentation 可防止攻击者在本地部署与云基础架构之间横向移动，并在受感染设备波及更广泛的网络之前将其隔离。
此外，Akamai App & API Protector 还能保护 Web 资产免受恶意代码注入的侵害，从而确保企业面向公网的资产不被攻陷，也不会在不知情的情况下沦为基于浏览器的加密挖矿劫持恶意软件的分发渠道。