浏览器隔离能够拦截用户的 Web 请求，在一次性沙箱或虚拟机中执行网站代码，并仅将经过无害化处理的安全页面渲染结果传回给用户。

当员工尝试访问 Web 应用或普通网页时，该请求不会在本地硬件上解析。相反，连接会被路由至安全的隔离容器。该容器会获取 Web 内容，执行所有 JavaScript、HTML 和 CSS，并处理各类动态行为。最终用户不会收到可能存在风险的原始 Web 数据，而只会收到所请求页面的安全呈现结果。

这一传输过程通过特定的渲染技术实现。一种方法是像素推送，即向用户设备流式传输浏览器会话的交互式视频。另一种方法是文档对象模型 (DOM) 重写，即由隔离环境主动清除恶意代码并重构网页，然后再将经过无害化处理的 HTML 发送给用户。

一旦用户关闭标签页或浏览器超时，该虚拟环境便会被彻底销毁。这种非持久化架构可确保会话期间遇到的任何基于 Web 的威胁、勒索软件或恶意代码都会被立即彻底清除。通过将不受信任的互联网流量与敏感数据严格隔离，浏览器隔离有助于消除企业攻击面中最为脆弱的环节。