核心要点
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浏览器隔离是一种网络安全模型，可将用户的 Web 浏览活动与其端点设备和企业网络隔离开来，从而消除基于 Web 的威胁。
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隔离容器会拦截 Web 请求，在一次性沙箱中执行网站代码，并仅将经过无害化处理的安全页面渲染结果传回给用户。
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由于传统防火墙和标准虚拟专用网络已无法提供足够的安全保障，浏览器隔离假定所有 Web 流量均具有恶意，从而保护混合办公员工免受高级基于 Web 的威胁侵害。
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安全管理员配置浏览器隔离会话以限制用户操作，禁用敏感数据的复制、粘贴、打印或下载功能，从而实施全面的数据泄漏防护。
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浏览器隔离可以抵御哪些威胁？
浏览器隔离可在恶意脚本触及用户端点设备前阻断其执行，从而抵御随机与定向的基于 Web 的攻击。通过将 Web 会话限制在纯净的隔离环境中，浏览器隔离能够有效抵御以下特定攻击媒介：
恶意广告攻击：这类攻击的核心是通过合法广告网络投放恶意广告。在网站运营方看来，广告网络一切正常，但实际上不法分子已将恶意代码注入广告展示单元中。当未受保护的浏览器加载受感染的页面时，其中的指令便会将设备连接至命令和控制服务器。浏览器隔离会将这种交互完全限制在沙箱内，彻底防止恶意软件触及本地环境。
偷渡式下载攻击：这一大类网络攻击指的是一种隐蔽的恶意软件安装过程。用户只需访问被入侵的网站，攻击者便会利用未修补的浏览器漏洞安装恶意软件。由于浏览器隔离在远程处理该网站，任何偷渡式下载企图都会被困在虚拟环境中，并在会话结束时被销毁。
重定向与网络钓鱼攻击：攻击者利用欺骗性 URL，将用户重定向至旨在窃取凭据的虚假门户网站。浏览器隔离以安全的只读状态渲染这些可疑网站，从而阻止数据输入，防止凭据窃取并阻断网络钓鱼攻击链。
点击劫持：这种漏洞通过在合法按钮上方叠加不可见框架，诱骗用户点击非预期链接。攻击者借此诱使用户触发恶意软件下载。隔离环境会安全地承接点击劫持载荷，使其远离本地网络。
跨站脚本攻击 (XSS)：攻击者将恶意 JavaScript 注入合法网站，当受害者加载该页面时，攻击载荷便会随之投放。浏览器隔离在云服务器上处理此类 JavaScript，将恶意指令放在远程执行而非用户的实际浏览器上运行，从而防止会话劫持和数据窃取。
浏览器隔离是如何运作的？
浏览器隔离能够拦截用户的 Web 请求，在一次性沙箱或虚拟机中执行网站代码，并仅将经过无害化处理的安全页面渲染结果传回给用户。
当员工尝试访问 Web 应用或普通网页时，该请求不会在本地硬件上解析。相反，连接会被路由至安全的隔离容器。该容器会获取 Web 内容，执行所有 JavaScript、HTML 和 CSS，并处理各类动态行为。最终用户不会收到可能存在风险的原始 Web 数据，而只会收到所请求页面的安全呈现结果。
这一传输过程通过特定的渲染技术实现。一种方法是像素推送，即向用户设备流式传输浏览器会话的交互式视频。另一种方法是文档对象模型 (DOM) 重写，即由隔离环境主动清除恶意代码并重构网页，然后再将经过无害化处理的 HTML 发送给用户。
一旦用户关闭标签页或浏览器超时，该虚拟环境便会被彻底销毁。这种非持久化架构可确保会话期间遇到的任何基于 Web 的威胁、勒索软件或恶意代码都会被立即彻底清除。通过将不受信任的互联网流量与敏感数据严格隔离，浏览器隔离有助于消除企业攻击面中最为脆弱的环节。
企业为什么使用浏览器隔离？
企业使用浏览器隔离，旨在保护混合办公员工免受高级基于 Web 的威胁侵害，并克服传统边界安全控制措施的关键局限性。
随着远程办公、SaaS 普及以及自带设备 (BYOD) 策略不断扩大企业的业务覆盖范围，传统防火墙和标准虚拟专用网络 (VPN) 已无法提供足够的安全保障。安全 Web 网关 (SWG) 等传统安全解决方案会通过代理路由流量，并对照现有黑名单来检查网页。这种缺乏上下文感知的方法往往无法实时识别新型恶意网站或零日漏洞利用。因此，安全团队不得不做出两难选择：要么大范围屏蔽各类网站，严重拖累员工工作效率；要么放行未经检查的访问，从而面临严重的恶意软件感染风险。
浏览器隔离通过贯彻严格的 Zero Trust 理念，化解了这一两难困境。浏览器隔离不会试图判断网站是“好”还是“坏”，而是假定所有 Web 流量均具有恶意。它允许用户安全访问未分类或存在潜在风险的 Web 应用，同时避免端点设备面临基于 Web 的攻击风险。
此外，现代浏览器隔离还能助力实现全面的数据泄漏防护 (DLP)。安全管理员可配置隔离会话以限制用户操作，在高风险会话期间禁用敏感数据的复制、粘贴、打印或下载功能。这既能确保无缝、安全的浏览体验并维持员工工作效率，又能严密保护企业网络，使其免受数据外泄和网络攻击的侵害。
浏览器隔离的主要类型有哪些？
浏览器隔离主要包括三种类型：远程浏览器隔离、本地部署浏览器隔离和客户端浏览器隔离，它们分别采用不同的架构模型将 Web 内容与端点隔离开来。
远程浏览器隔离 (RBI) 依赖于将最终用户的浏览行为流式传输至第三方安全供应商管理的隔离云服务器。当用户请求网页时，云服务器会加载该页面，并通过三种机制之一将其传输至用户设备。像素推送法会流式传输会话的连续图像或视频。DOM 重写法则会主动重构网页，在将其发送给用户之前清除恶意 HTML 或 JavaScript。第三种方法是在代码执行后发送页面的矢量图形呈现结果。尽管远程浏览器隔离具有极高的安全性和可扩展性，但由于需要持续流式传输远程数据，有时会导致最终用户体验出现延迟。
本地部署浏览器隔离的工作原理与远程浏览器隔离完全相同，只是用部署在企业自有本地网络中的物理硬件替代了外部云服务器。所有 Web 隔离操作均在企业现有的防火墙内部进行。高度重视隐私保护且强制要求严格数据主权的企业或政府机构，通常会部署这种技术。然而，由于硬件需求高昂，本地部署浏览器隔离的实施成本较高，且难以为分布式的远程办公员工进行规模化扩展。此外，一旦高级威胁突破本地部署的沙箱，恶意软件便已置身于企业网络边界之内。
客户端浏览器隔离完全在用户的端点设备上运行，无需依赖外部服务器。该方案采用浏览器虚拟化模型，利用本地虚拟化或沙箱技术来创建隔离环境。虚拟机监控程序会划分计算机的硬件资源，并分配一台独立的虚拟机专门用于加载网页，由此在 Web 会话与主机操作系统之间实现安全隔离。尽管客户端浏览器隔离消除了远程云服务器带来的网络延迟，但它会给本地端点设备带来沉重的处理负担，需要占用大量 CPU 和内存才能流畅运行。
Akamai 如何助力浏览器隔离与安全浏览？
Akamai 依托交互安全平台 Akamai Workforce Protector（原 LayerX），帮助企业保障 Web 交互安全并抵御基于浏览器的威胁；该平台可在浏览器内原生提供浏览器隔离的防护优势。
传统的远程浏览器隔离与安全访问服务边缘 (SASE) 解决方案往往依赖代理部署或繁重的像素流架构，这不仅会引入延迟、导致复杂 SaaS 平台功能异常，还会影响用户体验。Akamai Workforce Protector 直接在主流 Web 浏览器的交互层应用自适应控制措施，从而规避了上述性能妥协，无需重新设计网络或进行复杂的流量路由，即可实现全面的安全防护。
作为一款轻量级、无感的扩展程序，Workforce Protector 可检测并管控文本输入、复制粘贴、文件上传及下载等用户操作。这不仅能对 Web 应用程序及 AI 智能体的使用提供深度监测能力，还能实现实时 DLP，并即时拦截恶意浏览器扩展程序、网络钓鱼攻击和零日漏洞利用。Workforce Protector 能够同时保护托管和非托管设备，在整个攻击面范围内执行严格的 Zero Trust 安全态势，同时保留原生的用户工作流程。