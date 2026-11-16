L'isolamento del browser è un modello di cybersecurity che separa fisicamente o logicamente l'attività di navigazione sul web di un utente dal proprio endpoint e dalla rete aziendale per neutralizzare le minacce basate sul web. Eseguendo il codice web in un ambiente sicuro e isolato, l'isolamento del browser garantisce che il codice dannoso, i ransomware e gli exploit zero-day non raggiungano mai l'hardware locale.

Questo approccio è fondamentale per le architetture Zero Trust perché presuppone che nessun contenuto web sia intrinsecamente sicuro. Invece di affidarsi alle firme delle minacce per bloccare i criminali noti, l'isolamento del browser previene l'esfiltrazione dei dati e le infezioni da malware indipendentemente dalla reputazione del sito web, isolando un punto di accesso critico nella superficie di attacco delle aziende moderne.