Les trois principaux types d'isolation du navigateur sont l'isolation du navigateur à distance, l'isolation du navigateur sur site et l'isolation du navigateur côté client, chacun utilisant des modèles architecturaux différents pour séparer le contenu Web du point de terminaison.

L'isolation du navigateur à distance (RBI) repose sur le streaming des activités de navigation de l'utilisateur final vers un serveur cloud isolé, géré par un prestataire de sécurité tiers. Lorsqu'un utilisateur demande une page Web, le serveur cloud charge la page et la transmet au terminal de l'utilisateur via l'un des trois mécanismes suivants. La méthode de manipulation pixel par pixel diffuse des images ou une vidéo de la session de manière séquentielle. La réécriture du DOM restructure activement la page Web afin de supprimer le code HTML ou JavaScript malveillant avant de l'envoyer à l'utilisateur. Une troisième méthode consiste à envoyer une représentation vectorielle de la page après son exécution. Bien qu'offrant un niveau de sécurité et une extensibilité élevés, l'isolation du navigateur à distance peut parfois entraîner une latence dans l'expérience utilisateur en raison du flux continu de données distantes.

L'isolation du navigateur sur site fonctionne de la même manière que l'isolation du navigateur à distance, mais remplace le serveur cloud externe par du matériel physique hébergé sur les réseaux locaux de l'organisation. Toute l'isolation du Web s'effectue au sein des pare-feux existants de l'organisation. Cette technique est souvent mise en œuvre par des organisations soucieuses de la protection de la vie privée ou par des entités gouvernementales qui exigent une souveraineté stricte des données. Cependant, l'isolation des navigateurs sur site est coûteuse à mettre en œuvre en raison d'exigences matérielles importantes et elle est difficile à déployer à grande échelle pour une main-d'œuvre répartie et travaillant à distance. De plus, si une menace avancée parvient à contourner la sandbox sur site, le logiciel malveillant se trouve déjà à l'intérieur du périmètre du réseau de l'entreprise.

L'isolation du navigateur côté client s'exécute entièrement sur le terminal de l'utilisateur, sans dépendre de serveurs externes. Fonctionnant selon un modèle de virtualisation du navigateur, elle utilise la virtualisation locale ou l'isolation (sandboxing) pour créer un environnement isolé. Un hyperviseur répartit les ressources matérielles de l'ordinateur et consacre une machine virtuelle distincte au chargement des pages Web. Cela crée une séparation sécurisée entre la session Web et le système d'exploitation de l'hôte. Bien que l'isolation du navigateur côté client élimine la latence réseau associée aux serveurs cloud distants, elle impose une lourde charge de traitement sur le point de terminaison local, nécessitant des ressources CPU et RAM importantes pour fonctionner de manière fluide.