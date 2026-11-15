L'isolation du navigateur est un modèle de cybersécurité qui sépare physiquement ou logiquement l'activité de navigation Web d'un utilisateur de son terminal et du réseau de l'entreprise afin de neutraliser les menaces provenant du Web. En exécutant le code Web dans un environnement sécurisé et isolé, l'isolation du navigateur garantit que les codes malveillants, les ransomwares et les attaque « Zero Day » n'atteignent jamais le matériel local.
Cette approche est fondamentale pour les architectures Zero Trust, car elle part du principe qu'aucun contenu Web n'est intrinsèquement sûr. Au lieu de s'appuyer sur des signatures de menaces pour bloquer des acteurs malveillants connus, l'isolation du navigateur empêche l'exfiltration de données et les infections par un logiciel malveillant, indépendamment de la réputation du site Web, en neutralisant un vecteur d'attaque critique de la surface d'exposition des entreprises.