O isolamento do navegador é um modelo de segurança cibernética que separa física ou logicamente a atividade de navegação na web de um usuário de seu dispositivo de endpoint e da rede corporativa para neutralizar ameaças baseadas na web. Ao executar código da web dentro de um ambiente seguro e isolado, o isolamento do navegador garante que códigos maliciosos, ransomware e exploits de dia zero nunca cheguem ao hardware local.
Essa abordagem é fundamental para as arquiteturas Zero Trust, pois parte do princípio de que nenhum conteúdo da web é inerentemente seguro. Em vez de depender de assinaturas de ameaças para bloquear agentes maliciosos conhecidos, o isolamento do navegador impede a exfiltração de dados e infecções por malware, independentemente da reputação do site, isolando um ponto de entrada crítico na superfície de ataque das empresas modernas.