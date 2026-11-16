Os três principais tipos de isolamento do navegador incluem o isolamento remoto de navegador, o isolamento local de navegador e o isolamento do navegador no lado do cliente, cada um utilizando diferentes modelos arquitetônicos para separar o conteúdo da web a partir do endpoint.

O isolamento remoto do navegador (remote browser isolation, RBI) depende do comportamento de navegação do usuário final ser transmitido para um servidor isolado na nuvem, gerenciado por um fornecedor de segurança terceirizado. Quando um usuário solicita uma página da web, o servidor na nuvem carrega a página e a entrega ao dispositivo do usuário por meio de um dos três mecanismos. O método de “pixel-pushing” transmite imagens ou vídeos sequenciais da sessão. A regravação do DOM reestrutura ativamente a página da web para remover HTML ou JavaScript malicioso antes de enviá-la ao usuário. Um terceiro método envolve o envio de uma representação gráfica vetorial da página após a execução. Embora seja altamente seguro e escalável, o isolamento remoto do navegador pode, às vezes, introduzir latência na experiência do usuário final devido à transmissão constante de dados remotos.

O isolamento do navegador no local funciona de maneira idêntica ao isolamento remoto do navegador, mas substitui o servidor em nuvem externo por hardware físico hospedado nas próprias redes locais da organização. Todo o isolamento da web ocorre dentro dos firewalls existentes da organização. Essa técnica é frequentemente implantada por organizações com altos requisitos de privacidade ou entidades governamentais que exigem soberania de dados rigorosa. No entanto, o isolamento do navegador no local é caro de implementar devido aos requisitos intensivos de hardware e é difícil de escalar para uma força de trabalho distribuída e remota. Além disso, se uma ameaça avançada violar a sandbox no local, o malware já estará dentro do perímetro da rede corporativa.

O isolamento do navegador no lado do cliente opera inteiramente no dispositivo de endpoint do usuário, em vez de depender de servidores externos. Operando sob um modelo de virtualização do navegador, ele utiliza virtualização local ou sandboxing para criar um ambiente isolado. Um hipervisor divide os recursos de hardware do computador, dedicando uma máquina virtual separada para carregar páginas da web. Isso cria uma separação segura entre a sessão da web e o sistema operacional host. Embora o isolamento do navegador no lado do cliente elimine a latência de rede associada a servidores remotos na nuvem, ele impõe uma carga pesada de processamento ao dispositivo de endpoint local, exigindo uma quantidade substancial de CPU e RAM para funcionar sem problemas.