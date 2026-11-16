El aislamiento del navegador es un modelo de ciberseguridad que separa física o lógicamente la actividad de navegación web de un usuario de su terminal y de la red corporativa para neutralizar las amenazas basadas en la web. Mediante la ejecución de código web en un entorno seguro y aislado, el aislamiento del navegador garantiza que el código malicioso, el el ransomware y los ataques de día cero nunca lleguen al hardware local.
Este enfoque es fundamental para las arquitecturas Zero Trust, ya que asume que ningún contenido web es intrínsecamente seguro. En lugar de depender de firmas de amenazas para bloquear a los atacantes conocidos, el aislamiento del navegador previene la exfiltración de datos y las infecciones de malware independientemente de la reputación del sitio web, lo que sella un punto de entrada crítico en la superficie de ataque de la empresa moderna.