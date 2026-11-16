Los tres principales tipos de aislamiento del navegador incluyen el aislamiento remoto del navegador, el aislamiento del navegador en las instalaciones locales y el aislamiento del navegador del cliente, cada uno de los cuales utiliza diferentes modelos de arquitectura para separar el contenido web del terminal.

El aislamiento remoto del navegador (RBI) se basa en el comportamiento de navegación del usuario final que se transmite a un servidor en la nube aislado gestionado por un proveedor de seguridad externo. Cuando un usuario solicita una página web, el servidor en la nube carga la página y la entrega al dispositivo del usuario a través de uno de los tres mecanismos. El método de pixel-pushing transmite imágenes secuenciales o un vídeo de la sesión. La reescritura de DOM reestructura activamente la página web para eliminar HTML o JavaScript malicioso antes de enviarlo al usuario. Un tercer método consiste en enviar una representación gráfica vectorial de la página después de la ejecución. Aunque es muy seguro y escalable, el aislamiento remoto del navegador puede introducir a veces latencia en la experiencia del usuario final debido a la transmisión constante de datos remotos.

El aislamiento del navegador en las instalaciones locales funciona de forma idéntica al aislamiento remoto del navegador, pero sustituye el servidor de nube externo por hardware físico alojado en las redes locales de la organización. Todo el aislamiento web se produce dentro de los firewalls existentes de la organización. Esta técnica suele implantarse en organizaciones con un alto nivel de privacidad o entidades gubernamentales que exigen una estricta soberanía de los datos. Sin embargo, el aislamiento del navegador en las instalaciones locales es costoso de implementar debido a los exigentes requisitos de hardware y resulta difícil de extender a los empleados geográficamente dispersos. Además, si una amenaza avanzada vulnera el entorno de pruebas local, el malware ya se encuentra dentro del perímetro de la red corporativa.

El aislamiento del navegador del lado del cliente funciona completamente en el terminal del usuario en lugar de depender de servidores externos. Funciona bajo un modelo de virtualización de navegador que utiliza la virtualización local o el entorno de pruebas para crear un entorno aislado. Un hipervisor divide los recursos de hardware del ordenador y dedica una máquina virtual independiente para cargar páginas web. Esto crea una separación segura entre la sesión web y el sistema operativo host. Aunque el aislamiento del navegador del lado del cliente elimina la latencia de red asociada a los servidores remotos en la nube, supone una pesada carga de procesamiento para el terminal local, lo que requiere una CPU y una RAM considerables para funcionar sin problemas.