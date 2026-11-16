Browserisolierung ist ein Cybersicherheitsmodell, das die Webbrowsing-Aktivitäten eines Nutzers physisch oder virtuell von seinem Endgerät und dem Unternehmensnetzwerk trennt, um webbasierte Bedrohungen zu neutralisieren. Indem der Webcode in einer sicheren, isolierten Umgebung ausgeführt wird, stellt die Browserisolierung sicher, dass schädlicher Code, Ransomwareund Zero‑Day-Exploits niemals die lokale Hardware erreichen.
Dieser Ansatz ist für Zero‑Trust-Architekturen entscheidend, da er davon ausgeht, dass keine Webinhalte von Natur aus sicher sind. Anstatt sich auf Bedrohungssignaturen zu verlassen, um bekannte Angreifer zu blockieren, verhindert Browserisolierung Datenextraktion und Malware-Infektionen unabhängig vom Ruf der Website. So wird ein wichtiger Einstiegspunkt in die moderne Angriffsfläche von Unternehmen blockiert.