Zu den drei primären Arten der Browserisolierung gehören Remote-Browserisolierung, On‑Premises-Browserisolierung und clientseitige Browserisolierung. Hierbei verwendet jede Variante unterschiedliche Architekturmodelle, um Webinhalte von Endgeräten zu trennen.

Remote-Browserisolierung (RBI) überträgt das Browserverhalten des Endnutzers an einen isolierten Cloud-Server, der von einem Drittanbieter verwaltet wird. Wenn ein Nutzer eine Webseite anfordert, lädt der Cloud-Server die Seite und sendet sie über einen von drei Mechanismen an das Gerät des Nutzers: Bei der Pixel‑Pushing-Methode werden Bildabfolgen oder Videos der Sitzung an den Nutzer gestreamt. Beim Umschreiben von DOM wird die Webseite aktiv neu strukturiert, um schädlichen HTML- oder JavaScript‑Code zu entfernen, bevor der Inhalt an den Nutzer gesendet wird. Bei einer dritten Methode wird eine grafische Vektordarstellung der Seite gesendet, nachdem sie ausgeführt wurde. Obwohl Remote-Browserisolierung äußerst sicher und skalierbar ist, kann sie aufgrund des ständigen Streamings von Remotedaten manchmal Latenzen im Nutzererlebnis verursachen.

On‑Premises-Browserisolierung funktioniert genauso wie Remote-Browserisolierung, ersetzt jedoch den externen Cloud-Server durch physische Hardware, die in den eigenen lokalen Netzwerken des Unternehmens gehostet wird. So erfolgt die gesamte Webisolierung innerhalb der bestehenden Firewalls des Unternehmens. Diese Technik wird häufig von Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen oder von Regierungsbehörden eingesetzt, die eine strenge Datenhoheit erfordern. Die Implementierung einer On‑Premises-Browserisolierung ist jedoch aufgrund der hohen Hardwareanforderungen äußerst kostspielig und lässt sich nur schwer für verteilte Remotemitarbeiter skalieren. Und wenn eine fortschrittliche Bedrohung in die On‑Premises-Sandbox eindringt, befindet sich die Malware bereits im Netzwerk des Unternehmens.

Clientseitige Browserisolierung erfolgt ausschließlich auf dem Endgerät des Nutzers, anstatt externe Server zu nutzen. Sie arbeitet mit einem Browser-Virtualisierungsmodell und verwendet lokale Virtualisierung oder Sandboxes, um eine isolierte Umgebung zu erstellen. Ein Hypervisor teilt die Hardwareressourcen des Computers auf und weist eine separate virtuelle Maschine zum Laden von Webseiten zu. So entsteht eine sichere Trennung zwischen der Websitzung und dem Host-Betriebssystem. Clientseitige Browserisolierung beseitigt zwar die Netzwerklatenz, die bei Remote-Cloudservern entsteht, verursacht jedoch eine hohe Verarbeitungslast auf dem lokalen Endgerät und erfordert entsprechend erhebliche CPU- und RAM‑Kapazitäten, um reibungslos zu funktionieren.