Akamai と VAST Data がエッジ AI 推論を実現する新しい時代を切り開く

※本リリースは2025年3月18日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、AI データプラットフォーム企業であるVAST Data との契約を締結したことを発表しました。これにより、データ集約型 AI 推論（AI Inference）をより迅速かつ効率的に行えるようになります。

Akamai の超分散型のプラットフォームと、VAST Data Platform の画期的なデータ集約型コンピューティングの手法を組み合わせることで、大規模かつ分散したお客様向けに、より優れたローカルの応答時間と分散型推論のためのローカリゼーションを提供できるようになります。

AI を使用したアプリケーションを大規模に展開する際に課題となるのが、レイテンシー、コスト、スケーラビリティです。リソースを集中的に消費し制御された環境内で実施されるトレーニングとは異なり、推論は、継続的に、オンデマンドで、そして多くの場合、超低レイテンシーで運用する必要があります。Akamai CloudにVAST Dataを追加することで、コストを削減し、顧客体験を向上させ、エッジ AI コンピューティングの一般化の支援を目指しています。

多くのクラウド・サービス・プロバイダーは、大規模な集中型 AI トレーニングに力を入れていますが、地球規模のサービスに対応するスケールに対応するAI推論の分散運用は実現していません。Akamai は、世界で最も分散したクラウドとして、AI 推論をエッジで提供する唯一の存在であり、企業がローカルの応答時間とローカリゼーションの要件を満たすことを支援しています。 VAST Data との提携により、Akamai クラウドのユーザーは、エッジからクラウドまでの一貫したグローバルネームスペースを通じて、組織の全データに高速かつ安全にアクセス可能になります。

VAST Data の共同設立者である Jeff Denworth 氏は「今回の契約締結により、Akamai と VAST Data は、ハイパースケールのパフォーマンス、セキュリティ、効率性を組み合わせた次世代の AI インフラの提供を実現します。これにより、よりデジタルタッチポイントに近いエンタープライズ AI ワークロードの需要の高まりに対応します」「私たちは、シームレスなスケーラビリティ、インテリジェントな自動化、エンタープライズレベルのセキュリティを実現する AI 対応のデータプラットフォームを組織に提供し、最も要求の厳しい AI および推論アプリケーションを支援していきます」と述べています。

VAST Data との提携は、中央集中型アーキテクチャが将来的にエッジ中心の需要に適応しようと苦心し始めている時代に、より分散したクラウドモデルを推進するという Akamai のビジョンを実現する支えになります。