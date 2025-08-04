オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、攻撃者がランサムウェアキャンペーンにおいて四重脅迫という新たな戦術を使用している一方、二重脅迫が依然として最もよく見られる手口であることを確認しました。ランサムウェアは、2024 年にアジア太平洋（APAC）地域で発生したすべてのデータ漏えいの過半数を占めています。APAC の企業は、脆弱性を最小限に抑え、ビジネスレジリエンス（事業の回復力）を確保するために、サイバー防御を精査し、強化する必要があります。

Akamai の最新の「インターネットの現状（SOTI）」レポート「ランサムウェアレポート 2025：急変する脅威にさらされる中で回復力を構築」によると、新たな四重脅迫の傾向として、攻撃者は従来の二重脅迫型ランサムウェアを基盤に、さらに多様な手口を加えています。攻撃者が被害者のデータを暗号化し、身代金を支払わなければそのデータを公開すると脅す従来の二重脅迫型のランサムウェアに加え、DDoS（分散サービス妨害）攻撃や、顧客、パートナー、メディアなどのサードパーティへの嫌がらせを行うことで、被害者への圧力を一層高めるものです。

「今日のランサムウェアの脅威は、もはや単なる暗号化だけではありません」と、Akamai の Advisory CISO、Steve Winterfeld は述べています。「攻撃者は、盗んだデータを利用し、情報を公開し、サービスを停止させることで、被害者への圧力を高めています。こうした手口によって、サイバー攻撃はビジネスの本格的な危機へと変化しており、企業はサイバー攻撃に備え、対応する方法を見直すことを余儀なくされています」