会員主導の金融サービス向けグローバル・サイバー・インテリジェンス共有コミュニティの FS-ISAC とサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティングのグローバルリーダーである Akamai Technologies, Inc（NASDAQ：AKAM）は、グローバルにおける、金融機関を主な標的とした分散型サービス妨害（DDoS）攻撃の急増について詳述した最新レポートを共同で発表しました。

2025 年版の『迷惑行為から戦略的脅威へ：金融業界に対する DDoS 攻撃』によると、昨年、APAC の金融サービス企業は、ボリューム型レイヤー 3 およびレイヤー 4 DDoS 攻撃の標的となった企業の 38% を占め、2023 年の 11% から 245% の大幅な増加を記録しました。脅威アクターは APAC の急速にデジタル化する金融業界にフォーカスしているため、これらの攻撃は、地域における業務の継続性と顧客からの信頼をますます脅かしています。

FS-ISAC（EMEA）の Chief Intelligence Officer 兼 Managing Director である Teresa Walsh 氏は「DDoS 攻撃はますます巧妙化しており、単純なネットワークフラッディングから、サプライチェーン全体にわたる複雑な脆弱性を悪用する標的型の多次元攻撃へと進化しています」「APAC のデジタル化が進む金融システムに影響を与える脅威戦術が進化し続けている中で、私たちは技術的防御を強化し、従業員、ツール、プロセスをシームレスに連携させる必要があります。インフラを強化し、継続的な監視とコラボレーションの文化を育成して、継続性と顧客の信頼を保護することが重要です。」 と述べています。

レポートに記載されている地域別の主な調査結果は次のとおりです。

2024 年第 4 四半期に発生した継続的な DDoS キャンペーンは、6 か国の 20 以上の機関に影響を与えました。これは、同じ脅威アクターまたはハッカーグループによるものであった可能性があります。

個々の攻撃はそれほど大規模ではありませんでしたが、継続的なキャンペーンは長期にわたり、執拗に続きました。これは、以前の APAC では見られなかった傾向です。

2024 年第 4 四半期に APAC で発生した前例のない DDoS 攻撃の波は、小売企業、決済処理業者、投資銀行、政府系金融機関など、複数の金融サービス区分を標的としたものでした。

APAC におけるレイヤー 7（アプリケーションレベル）攻撃は大幅に増加し、金融サービス部門が最も標的とされています。この増加は API での導入が拡大したことによるもので、これにより、攻撃者にとってのアタックサーフェスが拡大しました。

また、アジア太平洋地域を超えた地政学的緊張の高まりや、悪性の意図を持つ脅威アクターがツールにアクセスしやすくなる DDoS 請負プラットフォームの拡散など、複数の要因による攻撃の急増も原因となっています。

Akamai（アジア太平洋・日本）の Director of Security Technology & Strategy の Reuben Koh は「APAC での DDoS 攻撃は、もはや単純な力ずくの攻撃ではなく、脆弱なシステムや公開された API を悪用する高度なマルチベクトルキャンペーンへと進化しています」「金融サービス、コマース、製造など、高い需要を集める主要業界がデジタル化を加速させる中、これらの継続的な攻撃は、運用上のリスクとレピュテーションリスクを増大させています。組織は、今日の脅威の状況で自社を守るために必要なインテリジェンス、スケーラビリティ、アジリティを提供できる、信頼性の高いサイバーセキュリティパートナーと連携する必要があります。」と述べています。