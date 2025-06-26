※本リリースは2025年6月25日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、Akamai API Security の新機能を発表しました。これは、API を標的とした脅威の進歩に対して、お客様が次善策を打てるように設計された機能です。Akamai は、業界の権威ある賞を受賞し、API セキュリティ製品の性能が市場やお客様に認められつつあります。

API は、モバイルアプリからオンラインバンキングまであらゆるものに力を与え不可欠な存在となっていますが、一方でその使用が増加しているため、サイバー攻撃の格好の標的になっています。脅威の高まりに対応して、各企業はスピードやイノベーションを犠牲にすることなく API のセキュリティを確保しようと腐心しています。

Akamai の最新の API Security に搭載される新機能は、API の開発から本番環境までのライフサイクルにわたる可視性のギャップを解決するものです。これには以下の強化機能が含まれます。