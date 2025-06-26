※本リリースは2025年6月25日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。
オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、Akamai API Security の新機能を発表しました。これは、API を標的とした脅威の進歩に対して、お客様が次善策を打てるように設計された機能です。Akamai は、業界の権威ある賞を受賞し、API セキュリティ製品の性能が市場やお客様に認められつつあります。
API は、モバイルアプリからオンラインバンキングまであらゆるものに力を与え不可欠な存在となっていますが、一方でその使用が増加しているため、サイバー攻撃の格好の標的になっています。脅威の高まりに対応して、各企業はスピードやイノベーションを犠牲にすることなく API のセキュリティを確保しようと腐心しています。
Akamai の最新の API Security に搭載される新機能は、API の開発から本番環境までのライフサイクルにわたる可視性のギャップを解決するものです。これには以下の強化機能が含まれます。
- Managed Service for API Security：API セキュリティに特化して構築された初のマネージドサービスで、リアルタイムの監視、専門家による対応、明確なガイダンスを組み合わせて、脅威を早期に発見し、リスクを軽減できるように支援します。
- l コードリポジトリとの統合：この統合により、チームは API の仕様とコードをスキャンして、まだ稼働していない API でも、運用前にリスクを検出することができます。
- コンプライアンスダッシュボード：このダッシュボードでは、PCI DSS v4.0（クレジットカード情報の保護に関する国際統一基準）、欧州のGDPR、MITRE ATT&CK フレームワーク（サイバー攻撃の戦術と技法を体系的にまとめたナレッジベース）など主要なセキュリティとプライバシーの基準に API がどのように準拠しているかを一元的に確認できるため、監査が容易になり、コンプライアンスリスクが低減します。