ConvoBot AIは、急速に成長している顧客エンゲージメントプラットフォームであり、AI駆動型の会話を大規模に展開することで、WhatsAppからInstagramまで、チャンネルを問わず企業と顧客をつなぐことを目的としています。しかし、同社の以前のクラウドプロバイダーでは対応が困難でした。高いコスト、不安定なアップタイム、サポートの対応不備により、ConvoBot AIの迅速で信頼性の高いインタラクションを提供する能力が損なわれました。Akamai Cloudに移行することで、確実に成長するために必要な、透明性の高い料金設定で、信頼性の高いインフラや、応答性の高いサポートを利用できました。また、45%のコスト削減が実現し、解放されたリソースをイノベーションに回せるようになりました。
[00:00 - 00:23] Chatbot.team Introduction: Gautam Gosain, VP of Chatbot.team (a brand by Convobot.ai), introduces the company as an AI-driven omnichannel customer engagement platform designed to help businesses converse at scale.
[00:23 - 00:35] Startup Infrastructure Challenges: Gosain discusses how bootstrapped startups require low infrastructure costs and high performance, something many cloud vendors struggle to deliver.
[00:35 - 00:50] Core Technical Requirements: Explanation of how Akamai serves as the core foundation for their application, providing key capabilities like low latency and cost optimization.
[00:50 - 01:13] Cost Savings with Akamai: Discussion on egress costs being the largest unpredictable factor in cloud computing and how switching to Akamai resulted in a 40–45% cost reduction.
[01:13 - 01:37] Dedicated Support & Trust: Gosain emphasizes the importance of reliable, on-demand support and dedicated account managers provided by Akamai.
[01:37 - 01:48] Supporting Enterprise Scale: How Akamai's infrastructure enables Chatbot.team to reliably support complex enterprise client use cases.
多様なチャンネルでAI駆動型のシームレスな会話を実現
クラウドコストとダウンタイムが導入継続の障害になっていた
ConvoBotのAI搭載プラットフォームにより、WhatsApp、Instagram、Google、Facebookのすべてで会話が自動化され、営業、マーケティング、サービスの各チャネルでシームレスな顧客対応が可能になります。多くのデジタルプラットフォームと同様に、ConvoBot AIはクラウドコンピューティングに強く依存して、スピード、低レイテンシー、拡張性を実現しています。しかし、プラットフォームの利用が拡大するにつれ、長年使ってきたクラウドプロバイダーに対する不満が高まりました。
「10年以上にわたり大手クラウドプロバイダーと取引してきましたが、期待にとどいていませんでした」と、Chatbot.team（ConvoBot AIのブランド）のVice President、Gautam Gosain氏は説明しています。「サーバーがダウンしたとき、その理由が明確に説明されませんでした。この説明がつかないダウンタイムの結果、SLA違反になり、2つの主要クライアントからの収益が失われました」。
毎月の請求額が予測できず、事態はさらに悪化しました。「ある月の請求額がxで、翌月が2x（2倍）になるというのでは、立ち上げ中のスタートアップ企業は、持ちこたえられません」
インフラの要件をすべて満たすAkamai
Gosain氏とチームは、サービス、コスト最適化、信頼性という3つの必須要素を提供できるプロバイダーを探し始めました。すべての項目を満たしたのはAkamaiでした。
「私たちが第一に必要としたのは、サービスの対応性でした。メッセージングにおいてダウンタイムは許されません。即時性が必要です。Akamaiには、移行中も移行後も専門家が電話対応してくれる24時間365日のサポートがありました」とGosain氏は述べています。
次に求められるのは、コスト効率です。コストがConvoBot AIのニーズや予算に合わなければ、その収益性と将来の計画には大きな影響が出ます。同氏はこう続けます。「私たちはスタートアップなので、節約した資金はすべて研究開発に還元されます」。
最終的に、Akamaiの幅広いクラウド・コンピューティング・サービスが契約の決め手になりました。「私たちの顧客向けアプリは、常時稼働するもので、会話を即時に行うために超低遅延が必要です。膨大なワークロードを処理する強力なクラウドコンピューティングがなければ、リアルタイムのサービス稼働は実現できません」とGosain氏は述べています。
「以前のクラウドプロバイダーとは異なり、Akamaiは、透明性の高い料金設定と信頼できるサポートがあり、私たちと共に成長するプラットフォームです」— Chatbot.team、Vice President、Gautam Gosain氏
違いを生み出すAkamaiのクラウド・コンピューティング・サービス
Akamaiに移行した後、ConvoBot AIは以前のプロバイダーと比較してコストを45%削減しました。Gosain氏は、その大幅なコスト削減に加えて、移行時の経験も高く評価しています。「最も必要なときにオンデマンドサポートを受けられました。単なるベンダーとの関係ではなく、共同作業でした」
ConvoBot AI社のAkamaiへの移行は、パフォーマンス、拡張性、開発者による制御性を目的に設計された、以下のようなAkamaiの主要クラウド・コンピューティング・サービスを軸に進められました。
- Essential Compute：高パフォーマンスで低レイテンシーのコンピューティングインスタンスを、エグレス（出方向の通信）込みの予測可能な料金で提供します。
- Linode Kubernetes Engine：ConvoBot AIの大規模なメッセージングワークロードを支える、シンプルなコンテナオーケストレーション。
- Managed DatabaseとObject Storage：信頼性と拡張性に優れたバックエンドサービスで、データ量の多い運用に対応します。
- NodeBalancers：ミッションクリティカルなアプリケーション向けの高可用性ロードバランサー。
ConvoBot AIのチームは、Akamaiのオープン・ソース・エコシステムも高く評価しています。「Akamaiのサービスでは、Redisなどのオープン・ソース・ツールを使用しています。すべてがうまく連携しています」と同氏は述べています。
削減コストを将来のイノベーションに再投資
Gosain氏は次のように説明しています。「クラウドコストの最大要因は、エグレスコストです。Akamaiを利用することで、透明性の高い料金で、最終的にコストを予測できるようになりました」
コストの管理とパフォーマンスの安定化だけでなく、Akamaiのクラウドインフラによって、ConvoBot AIの製品ロードマップに新たな可能性が生まれました。
同氏はこう述べています。「インフラのコストを大幅に削減できて、研究開発への再投資が可能になりました。新しいエンゲージメントチャネルを開発できるのです」
グローバル規模で着実に拡大
現在、ConvoBot AIはAkamai Cloud上で安定して稼働しています。透明性、パフォーマンス、信頼に基づいて変革が実現しました。実際、Gosain氏はAkamaiを長期的なイノベーションパートナーと考えています。「AkamaiがAI関連のソリューションを試作するとき、当社はそれを最初に試すことになります。それほど、Akamaiを信用しているということです」
ConvoBot AIは現在、250社以上の企業顧客と160社以上の中小企業にサービスを提供しており、インド、ブラジル、アラブ首長国連邦（UAE）、シンガポールで事業を展開していますが、英国への進出も計画しています。Gosain氏によれば、Akamaiのインフラがなければ、このような拡張は不可能でした。
「Akamaiは、信頼性やコスト削減、そして頼りになるサポートを提供してくれました。以前は、問題発生時に事後対応していました。現在は問題が発生する前に備えながら拡張し、これまで以上に優れたサービスを提供できています」と、Gosain氏は締めくくりました。
ConvoBot AIについて
ConvoBot AIは、AIを活用したオムニチャネル・エンゲージメント・プラットフォームを提供し、あらゆる規模の企業での、販売、マーケティング、サービスを通じてリアルタイムに顧客とつながる取り組みをサポートします。会話を自動化し、高度な分析を提供することで、迅速な対応、パーソナライズされたインタラクション、データ主導の意思決定が可能になり、満足度、ロイヤルティ、収益が向上します。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。