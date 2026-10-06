ConvoBotのAI搭載プラットフォームにより、WhatsApp、Instagram、Google、Facebookのすべてで会話が自動化され、営業、マーケティング、サービスの各チャネルでシームレスな顧客対応が可能になります。多くのデジタルプラットフォームと同様に、ConvoBot AIはクラウドコンピューティングに強く依存して、スピード、低レイテンシー、拡張性を実現しています。しかし、プラットフォームの利用が拡大するにつれ、長年使ってきたクラウドプロバイダーに対する不満が高まりました。

「10年以上にわたり大手クラウドプロバイダーと取引してきましたが、期待にとどいていませんでした」と、Chatbot.team（ConvoBot AIのブランド）のVice President、Gautam Gosain氏は説明しています。「サーバーがダウンしたとき、その理由が明確に説明されませんでした。この説明がつかないダウンタイムの結果、SLA違反になり、2つの主要クライアントからの収益が失われました」。

毎月の請求額が予測できず、事態はさらに悪化しました。「ある月の請求額がxで、翌月が2x（2倍）になるというのでは、立ち上げ中のスタートアップ企業は、持ちこたえられません」