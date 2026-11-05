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"「ゲーム配信」と「Webサイト運用」という異なる要件を高いレベルで両立できることに加え、Premium Support による専門エンジニアの伴走支援が、Akamai を選定した最大の決め手でした。」"— スクウェア・エニックス
インフラ運用担当者
世界中のプレイヤーへ快適なゲーム体験を届けるために
スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジー』シリーズをはじめとする世界的人気コンテンツを展開する総合エンタテインメント企業です。最先端の技術を活かしたHDゲームや大型オンラインゲームのほか、モバイル端末、Webブラウザ、アミューズメント施設向けゲームを制作、運営、販売しています。
インフラ運用では、大きく2つの重要な領域がありました。1つは『ファイナルファンタジーXIV(以下、FFXIV)』をはじめとするオンラインゲーム向けの大容量コンテンツ配信、もう1つは国内外からアクセスされるコーポレートサイトや各種ポータルサイトの運用です。
特に『FFXIV』では、大型アップデート時に世界中からアクセスが集中するため、膨大なダウンロードトラフィックを遅延なく配信できる環境が不可欠でした。一方、Webサイト運用では、アクセスの急増や異常の兆候を迅速に検知する必要があるにもかかわらず、従来のログ分析ツールでは数分から数十分のタイムラグが発生し、リアルタイムにサイトの状況を把握することが難しいという課題を抱えていました。
大規模配信とWeb運用を支える基盤としてAkamaiを採用
こうした課題を解決するため、スクウェア・エニックスは Akamai の Download Delivery、Dynamic Site Accelerator、TrafficPeak、Premium Support を採用しました。
ゲーム配信では、大規模アップデート時のアクセス集中にも耐えられるグローバルでの圧倒的な配信キャパシティと安定性を、Webサイト運用では動的コンテンツの高速配信と、運用状況を準リアルタイムで可視化できるログ監視環境を求めていました。
さらに、大容量のゲーム配信とWebサイト運用という異なる領域を横断して支えるため、高い専門性を持つエンジニアが伴走する Premium Support の存在も重要な選定ポイントとなりました。大容量配信と緻密なトラフィック監視という両極端なニーズを1社で包括的に支援できることが、Akamai を選定した最大の理由でした。
Premium Support と二人三脚で進めた構築プロジェクト
導入にあたっては、Akamai の Premium Support チームと密接に連携しながら、ゲーム配信基盤とWebサイト運用基盤の2つのプロジェクトを同時並行で進めました。
ゲーム配信領域では、2024年の『FFXIV』大型アップデートに向けた綿密なトラフィック予測とキャパシティプランニングを実施。一方、Webサイト運用領域では、TrafficPeak を活用した監視ダッシュボードを整備し、エラーレートやアクセス傾向を瞬時に把握できる環境を構築しました。
また、定例ミーティングや専用チャットを通じた継続的なコミュニケーションにより、複雑な要件に対してもプロアクティブな提案と迅速な対応を実施。『FFXIV』向けの大容量配信基盤と、Webサイトの高速配信・リアルタイム監視基盤の両方を安定して構築することができました。
大型アップデート成功と運用負荷の大幅軽減
Akamai 製品の採用により、2024年の『FFXIV』大型アップデートにおいて発生した過去最大級のダウンロードトラフィックを安定して処理し、世界中のプレイヤーへ遅延なくコンテンツを届けることに成功しました。
また、TrafficPeakによってWebサイトの運用状況が準リアルタイムで可視化され、これまで把握が難しかったトラフィック変動や異常の兆候を迅速に確認できるようになりました。
さらに、Premium Support による継続的な支援と密なコミュニケーションによって、インフラ全体の運用負荷やプレッシャーも大幅に軽減され、現在に至るまで大きなトラブルなく安定したサービス運用を継続しています。
ビジネスを止めないパートナーへの期待
スクウェア・エニックスでは今後も新しいエンタテインメント体験を世界中へ提供し続ける中で、ゲーム配信トラフィックのさらなる増加やWebサイトを通じた情報発信・サービス提供の重要性の高まりを見据えています。ユーザーが求める品質が高まり続ける中、重要なのは高性能なツールだけではありません。それらを最大限活用し、安定運用を支える体制とパートナーシップも不可欠です。
スクウェア・エニックスは今後も Akamai に対し、業界をリードする配信性能に加え、最新のセキュリティソリューションやプロアクティブな提案、そして Premium Support による継続的な支援を期待しています。サービスを止めることなく、世界中のユーザーへ最高のエンタテインメント体験を届けるためのパートナーとして、 Akamai への期待はますます高まっています
About Square Enix
スクウェア・エニックスは、最先端の技術を活かしたHDゲームや大型オンラインゲームのほか、モバイル端末、Webブラウザ、アミューズメント施設向けゲームを制作、運営、販売しています。また、ゲーム関連書籍やコミックの出版、デジタルコミックの配信を手掛ける出版事業、自社IP（知的財産）を活用したグッズの制作・販売、さらにゲーム開発で培った技術を活かした映像制作や、自社コンテンツのアニメ・映画・舞台化等の企画も手掛け、総合エンタテインメント・コンテンツ企業として、世界中で事業展開を推進しています。
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