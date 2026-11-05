スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジー』シリーズをはじめとする世界的人気コンテンツを展開する総合エンタテインメント企業です。最先端の技術を活かしたHDゲームや大型オンラインゲームのほか、モバイル端末、Webブラウザ、アミューズメント施設向けゲームを制作、運営、販売しています。

インフラ運用では、大きく2つの重要な領域がありました。1つは『ファイナルファンタジーXIV(以下、FFXIV)』をはじめとするオンラインゲーム向けの大容量コンテンツ配信、もう1つは国内外からアクセスされるコーポレートサイトや各種ポータルサイトの運用です。

特に『FFXIV』では、大型アップデート時に世界中からアクセスが集中するため、膨大なダウンロードトラフィックを遅延なく配信できる環境が不可欠でした。一方、Webサイト運用では、アクセスの急増や異常の兆候を迅速に検知する必要があるにもかかわらず、従来のログ分析ツールでは数分から数十分のタイムラグが発生し、リアルタイムにサイトの状況を把握することが難しいという課題を抱えていました。

