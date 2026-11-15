Le cryptojacking consiste à infiltrer un terminal ou un réseau cible avec des scripts de minage de cryptomonnaies qui s'exécutent discrètement en arrière-plan afin de résoudre des problèmes cryptographiques complexes pour les registres de blockchain. Les cybercriminels s'appuient généralement sur deux vecteurs principaux pour mener ces attaques : le cryptojacking basé sur l'hôte et le cryptojacking basé sur le navigateur.

Le cryptojacking basé sur l'hôte nécessite que l'attaquant installe un code malveillant directement sur le terminal cible. Les acteurs malveillants ont souvent recours à l'ingénierie sociale, comme l'envoi de courriels d'hameçonnage, pour inciter les utilisateurs finaux à télécharger des logiciels infectés ou des chevaux de Troie. Une fois installé, le logiciel malveillant de cryptojacking sollicite en permanence le processeur (CPU) et la carte graphique (GPU) de l'ordinateur ou du serveur infecté. Étant donné que ce logiciel malveillant s'exécute au niveau du système d'exploitation, le cryptojacking basé sur l'hôte est extrêmement persistant et peut provoquer une surchauffe importante ainsi qu'une utilisation intensive du processeur sur de longues périodes.

Le cryptojacking via navigateur ne nécessite pas que la victime installe un logiciel sur son terminal. Au lieu de cela, les cybercriminels injectent du code JavaScript malveillant dans des sites Web compromis ou diffusent la charge utile via des publicités malveillantes. Lorsqu'un utilisateur visite le site compromis, le navigateur exécute le script, exploitant la puissance de calcul de la victime pour miner des cryptomonnaies tant que l'onglet du navigateur reste ouvert.