Le cryptojacking est une cyberattaque au cours de laquelle des acteurs malveillants exploitent secrètement les ressources informatiques d'une victime pour miner des cryptomonnaies sans autorisation. Les cybercriminels déploient des codes malveillants, tels que du JavaScript dans un navigateur Web ou des logiciels malveillants installés sur des hôtes, afin de détourner la puissance de calcul d'ordinateurs clients, de serveurs ou d'infrastructures cloud. Cette activité illicite génère de la monnaie digitale pour l'attaquant, tout en laissant la victime avec des performances système dégradées, une usure du matériel et des coûts énergétiques accrus.
Points à retenir
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Le cryptojacking est une cyberattaque au cours de laquelle des acteurs malveillants exploitent secrètement les ressources informatiques d'une victime pour miner des cryptomonnaies sans autorisation.
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Les cybercriminels déploient des codes malveillants, tels que du JavaScript dans un navigateur Web ou des logiciels malveillants installés sur des hôtes, afin de détourner la puissance de calcul d'ordinateurs clients, de serveurs ou d'infrastructures cloud.
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Le cryptojacking menace les entreprises en accaparant leurs ressources informatiques, en augmentant considérablement les coûts opérationnels et en exposant des failles de sécurité plus larges au sein du réseau d'entreprise.
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Les entreprises préviennent le cryptojacking en déployant une protection robuste des points de terminaison, en filtrant le trafic Web, en bloquant les scripts malveillants et en appliquant des contrôles d'accès stricts sur l'infrastructure cloud.
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Comment fonctionne le cryptojacking ?
Le cryptojacking consiste à infiltrer un terminal ou un réseau cible avec des scripts de minage de cryptomonnaies qui s'exécutent discrètement en arrière-plan afin de résoudre des problèmes cryptographiques complexes pour les registres de blockchain. Les cybercriminels s'appuient généralement sur deux vecteurs principaux pour mener ces attaques : le cryptojacking basé sur l'hôte et le cryptojacking basé sur le navigateur.
Le cryptojacking basé sur l'hôte nécessite que l'attaquant installe un code malveillant directement sur le terminal cible. Les acteurs malveillants ont souvent recours à l'ingénierie sociale, comme l'envoi de courriels d'hameçonnage, pour inciter les utilisateurs finaux à télécharger des logiciels infectés ou des chevaux de Troie. Une fois installé, le logiciel malveillant de cryptojacking sollicite en permanence le processeur (CPU) et la carte graphique (GPU) de l'ordinateur ou du serveur infecté. Étant donné que ce logiciel malveillant s'exécute au niveau du système d'exploitation, le cryptojacking basé sur l'hôte est extrêmement persistant et peut provoquer une surchauffe importante ainsi qu'une utilisation intensive du processeur sur de longues périodes.
Le cryptojacking via navigateur ne nécessite pas que la victime installe un logiciel sur son terminal. Au lieu de cela, les cybercriminels injectent du code JavaScript malveillant dans des sites Web compromis ou diffusent la charge utile via des publicités malveillantes. Lorsqu'un utilisateur visite le site compromis, le navigateur exécute le script, exploitant la puissance de calcul de la victime pour miner des cryptomonnaies tant que l'onglet du navigateur reste ouvert.
Quelles sont les principales mesures à adopter dans le cadre des cyberattaques de cryptojacking ?
Les éléments essentiels d'une attaque de cryptojacking comprennent un vecteur de diffusion, un code spécialisé de minage de cryptomonnaies et un portefeuille digital externe destiné à recueillir les cryptomonnaies générées. Contrairement aux ransomware, qui signalent leur présence pour exiger un paiement, le cryptojacking repose entièrement sur la discrétion afin de maintenir un accès prolongé aux ressources informatiques des entreprises.
Vecteur de diffusion : Les attaquants utilisent des campagnes de hameçonnage, des extensions de navigateur malveillantes ou des services cloud publics vulnérables pour déployer la charge utile initiale dans l'environnement cible.
Scripts de minage de cryptomonnaies : Des programmes comme XMRig sont spécifiquement conçus pour le minage de cryptomonnaies à des fins malveillantes. Alors que les premiers acteurs malveillants tentaient de pratiquer le minage de Bitcoin, les cybercriminels d'aujourd'hui utilisent ces scripts pour miner des cryptomonnaies axées sur la confidentialité, comme Monero, qui sont optimisées pour la puissance de calcul des processeurs (CPU) standards plutôt que pour des configurations matérielles spécialisées utilisant des processeurs graphiques (GPU).
Connexion au pool de minage : Le code malveillant communique avec un pool de minage centralisé via le trafic réseau sortant, en combinant les ressources de calcul de plusieurs terminaux compromis afin d'accroître les chances d'obtenir une récompense sur la blockchain.
Portefeuille de l'attaquant : Une fois que les terminaux compromis ont validé avec succès un bloc sur la blockchain, la monnaie digitale générée est automatiquement déposée dans un portefeuille digital contrôlé par les attaquants.
Quels sont les principaux risques et impacts pour les entreprises liés au cryptojacking ?
Le cryptojacking menace les entreprises en accaparant leurs ressources informatiques, en augmentant considérablement les coûts opérationnels et en exposant des failles de sécurité plus larges au sein du réseau d'entreprise. Étant donné que le cryptojacking est conçu pour rester invisible, les organisations subissent souvent des préjudices financiers et opérationnels durables avant de détecter l'intrusion.
Épuisement des ressources : Le minage de cryptomonnaies malveillant consomme d'importantes ressources de calcul, ce qui entraîne une dégradation sévère des performances sur les postes de travail des employés et les machines virtuelles. Cette consommation excessive de ressources interrompt des applications métier essentielles et réduit la productivité globale.
Des coûts opérationnels et énergétiques excessifs : Une utilisation élevée et continue du processeur consomme une quantité excessive d'énergie, ce qui provoque une surchauffe et augmente les factures d'électricité des entreprises. Dans les environnements cloud, l'utilisation non autorisée de logiciels de minage peut déclencher des fonctions d'auto-scaling, entraînant des frais de services cloud massifs et imprévus.
Dégradation du matériel : Pousser le matériel à ses limites thermiques accélère son usure. Avec le temps, cela réduit la durée de vie des terminaux professionnels et impose leur remplacement prématuré.
Passerelle vers des cybermenaces graves : Le cryptojacking révèle une défaillance fondamentale de la sécurité du périmètre et des points de terminaison. Si des cybercriminels parviennent à contourner les défenses pour installer des logiciels malveillants de cryptojacking, des acteurs malveillants pourront exploiter exactement le même accès pour déployer des charges utiles plus destructrices, telles que des ransomwares ou des chevaux de Troie destinés à l'exfiltration de données.
Comment les organisations peuvent-elles détecter des activités de cryptojacking ?
Les organisations peuvent détecter le cryptojacking en surveillant une utilisation élevée et persistante du processeur, en examinant les signalements de surchauffe des terminaux et en analysant le trafic réseau sortant pour repérer des connexions vers des pools de minage connus. Étant donné que le code de minage de cryptomonnaies est programmé pour limiter sa consommation de ressources afin d'échapper à la détection, la détection de ces attaques nécessite une visibilité complète sur les points de terminaison et le réseau.
Contrôle des performances des points de terminaison : Les équipes informatiques et de sécurité doivent examiner les postes de travail pour lesquels le Gestionnaire des tâches ou le Moniteur d'activité indique des pics d'utilisation du processeur inexpliqués, en particulier lorsque aucune application gourmande en ressources n'est en cours d'exécution sur le terminal.
Analyse du trafic réseau : Le cryptojacking nécessite une communication constante avec des serveurs de minage externes. Les équipes de sécurité peuvent identifier les actifs compromis en détectant des requêtes DNS, une activité inhabituelle sur certains ports ou des connexions TCP dirigées vers des domaines connus de minage de cryptomonnaies.
Symptômes physiques du matériel : Les utilisateurs finaux signalent souvent une surchauffe localisée, un fonctionnement continu des ventilateurs de refroidissement du terminal ou une décharge rapide de la batterie sur les ordinateurs portables. Ces anomalies physiques constituent des indicateurs précoces d'une activité de traitement non autorisée.
Alertes de facturation cloud : Des pics soudains et inexpliqués dans la facturation de l'infrastructure cloud indiquent souvent qu'un attaquant a compromis l'environnement et a déployé des machines virtuelles malveillantes spécifiquement dédiées au minage de cryptomonnaies.
Comment les entreprises peuvent-elles se protéger contre le cryptojacking ?
Les entreprises peuvent prévenir le cryptojacking en déployant une protection robuste des points de terminaison, en filtrant le trafic Web, en bloquant les scripts malveillants et en appliquant des contrôles d'accès stricts sur l'infrastructure cloud. Pour se défendre contre les cybermenaces furtives, il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de défense en profondeur qui couvre à la fois les vecteurs d'attaque au niveau des postes de travail et ceux liés aux navigateurs.
Blocage de scripts et bloqueurs de publicités : Le déploiement de stratégies ou d'extensions de navigateur gérées par l'entreprise, qui bloquent les codes JavaScript non autorisés, permet de prévenir le cryptojacking furtif via le navigateur ainsi que les campagnes de malvertising.
Filtrage web : L'utilisation d'une passerelle Web sécurisée empêche les utilisateurs d'accéder à des sites compromis, de communiquer avec des pools de minage connus ou de télécharger des extensions de navigateur malveillantes.
Détection des menaces sur les points de terminaison : Les outils actuels de lutte contre les logiciels malveillants et de détection des points de terminaison sont capables d'identifier les signatures et les comportements types des logiciels de minage courants, tels que XMRig, et de mettre fin automatiquement aux processus incriminés.
Gestion de la stratégie cloud : L'application de politiques strictes de gestion des identités et des accès garantit que les cybercriminels ne peuvent pas détourner des services cloud ni exploiter des erreurs de configuration pour déployer de nouvelles instances destinées au minage de cryptomonnaies.
Formations de sensibilisation à la sécurité : La formation des employés pour leur apprendre à identifier les courriels d'hameçonnage, les publicités malveillantes et les techniques d'ingénierie sociale réduit le risque d'infection initiale par des logiciels malveillants.
Comment les entreprises peuvent-elles se protéger contre le cryptojacking ?
Les entreprises peuvent prévenir le cryptojacking en déployant une protection robuste des points de terminaison, en filtrant le trafic Web, en bloquant les scripts malveillants et en appliquant des contrôles d'accès stricts sur l'infrastructure cloud. Pour se défendre contre les cybermenaces furtives, il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de défense en profondeur qui couvre à la fois les vecteurs d'attaque au niveau des postes de travail et ceux liés aux navigateurs.
Blocage de scripts et bloqueurs de publicités : Le déploiement de stratégies ou d'extensions de navigateur gérées par l'entreprise, qui bloquent les codes JavaScript non autorisés, permet de prévenir le cryptojacking furtif via le navigateur ainsi que les campagnes de malvertising.
Filtrage web : L'utilisation d'une passerelle Web sécurisée empêche les utilisateurs d'accéder à des sites compromis, de communiquer avec des pools de minage connus ou de télécharger des extensions de navigateur malveillantes.
Détection des menaces sur les points de terminaison : Les outils actuels de lutte contre les logiciels malveillants et de détection des points de terminaison sont capables d'identifier les signatures et les comportements types des logiciels de minage courants, tels que XMRig, et de mettre fin automatiquement aux processus incriminés.
Gestion de la stratégie cloud : L'application de politiques strictes de gestion des identités et des accès garantit que les cybercriminels ne peuvent pas détourner des services cloud ni exploiter des erreurs de configuration pour déployer de nouvelles instances destinées au minage de cryptomonnaies.
Formations de sensibilisation à la sécurité : La formation des employés pour leur apprendre à identifier les courriels d'hameçonnage, les publicités malveillantes et les techniques d'ingénierie sociale réduit le risque d'infection initiale par des logiciels malveillants.
Comment Akamai peut vous aider
Akamai aide les organisations à mettre fin au cryptojacking en offrant une visibilité approfondie du réseau, en bloquant l'accès aux domaines malveillants et en segmentant les charges de travail pour empêcher la propagation latérale des logiciels malveillants. En sécurisant le périmètre et le réseau interne, Akamai garantit que les ressources informatiques des entreprises restent protégées contre toute exploitation non autorisée.
Akamai Secure Internet Access Enterprise protège les utilisateurs en entreprise en bloquant de manière proactive l'accès aux sites Web malveillants. Cela bloque l'exécution des scripts de cryptomining basés sur le navigateur et empêche les utilisateurs de télécharger des charges utiles sur leur système via des attaques de hameçonnage.
Akamai Guardicore Segmentation offre une visibilité granulaire sur l'ensemble du trafic réseau et permet d'identifier instantanément les connexions sortantes non autorisées vers des pools de minage, caractéristiques du cryptojacking. En imposant une micro-segmentation rigoureuse, définie par logiciel, Akamai Guardicore Segmentation empêche les attaquants de se déplacer latéralement au sein des infrastructures sur site et dans le cloud, en isolant les terminaux infectés avant qu'ils ne puissent contaminer l'ensemble du réseau.
De plus, Akamai App & API Protector protège les propriétés Web contre l'injection de code malveillant. Cela garantit que les actifs publics d'une organisation ne soient pas compromis et transformés en vecteurs de diffusion involontaires de logiciels malveillants de cryptojacking basés sur le navigateur.