クリプトジャッキングは、バックグラウンドで密かに動作してブロックチェーン台帳の複雑な暗号問題を解決するクリプトマイニングスクリプトを使用して、標的のデバイスまたはネットワークに侵入することで機能します。サイバー犯罪者は通常、ホストベースのクリプトジャッキングとブラウザーベースのクリプトジャッキングの2つの主要なベクトルを使用して、この攻撃を実行します。

ホストベースのクリプトジャッキングでは、攻撃者が悪性コードを標的デバイスに直接インストールする必要があります。脅威アクターは多くの場合、フィッシングメールなどのソーシャルエンジニアリングを使用してエンドユーザーを欺き、感染したソフトウェアやトロイの木馬をダウンロードさせます。インストールされたクリプトジャッキングマルウェアは、感染したエンドポイントやサーバーのCPUやGPUを継続的に消費します。このマルウェアはオペレーティング・システム・レベルで実行されるため、ホストベースのクリプトジャッキングは非常に持続的であり、長期間にわたって深刻な過熱や高いCPU使用率を引き起こす可能性があります。

ブラウザーベースのクリプトジャッキングでは、被害者がローカルソフトウェアをインストールする必要はありません。サイバー犯罪者は、悪性のJavaScriptコードを侵害されたWebサイトに挿入したり、悪性の広告を通じてペイロードを配布したりします。ユーザーが侵害されたサイトにアクセスすると、ブラウザーはそのスクリプトを実行し、ブラウザータブが開かれている限り被害者の処理能力を利用して暗号資産（仮想通貨）をマイニングします。