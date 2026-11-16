クリプトジャッキングとは、脅威アクターが被害者のコンピュートリソースを密かに利用し、認可なく暗号資産（仮想通貨）をマイニングするサイバー攻撃です。サイバー犯罪者は、Webブラウザー内のJavaScriptやホストベースのマルウェアなどの悪性コードを展開し、エンドポイント、サーバー、クラウドインフラから処理能力を乗っ取ります。この不法行為により、攻撃者はデジタル通貨を生成し、被害者はシステムパフォーマンスの低下、ハードウェアの摩耗、エネルギーコストの増大を被ることになります。
重要ポイント
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クリプトジャッキングとは、脅威アクターが被害者のコンピュートリソースを密かに利用し、認可なく暗号資産（仮想通貨）をマイニングするサイバー攻撃です。
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サイバー犯罪者は、Webブラウザー内のJavaScriptやホストベースのマルウェアなどの悪性コードを展開し、エンドポイント、サーバー、クラウドインフラから処理能力を乗っ取ります。
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クリプトジャッキングは、企業のコンピュートリソースを消費し、運用コストを大幅に増加させ、企業ネットワーク内のより広範なセキュリティ脆弱性を露呈させることで、企業を脅かします。
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企業は、堅牢なエンドポイント保護の展開、Webトラフィックのフィルタリング、悪性スクリプトのブロック、クラウドインフラに対する厳格なアクセス制御の維持によって、クリプトジャッキングを防止できます。
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クリプトジャッキングの仕組み
クリプトジャッキングは、バックグラウンドで密かに動作してブロックチェーン台帳の複雑な暗号問題を解決するクリプトマイニングスクリプトを使用して、標的のデバイスまたはネットワークに侵入することで機能します。サイバー犯罪者は通常、ホストベースのクリプトジャッキングとブラウザーベースのクリプトジャッキングの2つの主要なベクトルを使用して、この攻撃を実行します。
ホストベースのクリプトジャッキングでは、攻撃者が悪性コードを標的デバイスに直接インストールする必要があります。脅威アクターは多くの場合、フィッシングメールなどのソーシャルエンジニアリングを使用してエンドユーザーを欺き、感染したソフトウェアやトロイの木馬をダウンロードさせます。インストールされたクリプトジャッキングマルウェアは、感染したエンドポイントやサーバーのCPUやGPUを継続的に消費します。このマルウェアはオペレーティング・システム・レベルで実行されるため、ホストベースのクリプトジャッキングは非常に持続的であり、長期間にわたって深刻な過熱や高いCPU使用率を引き起こす可能性があります。
ブラウザーベースのクリプトジャッキングでは、被害者がローカルソフトウェアをインストールする必要はありません。サイバー犯罪者は、悪性のJavaScriptコードを侵害されたWebサイトに挿入したり、悪性の広告を通じてペイロードを配布したりします。ユーザーが侵害されたサイトにアクセスすると、ブラウザーはそのスクリプトを実行し、ブラウザータブが開かれている限り被害者の処理能力を利用して暗号資産（仮想通貨）をマイニングします。
クリプトジャッキングの主な構成要素
クリプトジャッキング攻撃のコアコンポーネントには、デリバリーメカニズム、特殊なクリプトマイニングコード、生成された暗号資産（仮想通貨）を収集する外部デジタルウォレットが含まれます。金銭の支払いを要求するために存在を知らせるランサムウェアとは異なり、クリプトジャッキングでは企業のコンピューティングリソースへの長期的なアクセスを維持するためにステルス性が極めて重要です。
デリバリーベクトル：攻撃者は、フィッシング攻撃、悪性のブラウザー拡張機能、または脆弱な公開クラウドサービスを使用して、最初のペイロードを標的の環境に展開します。
クリプトマイニングスクリプト：XMRigなどのプログラムは、悪性のクリプトマイニングのために特別に設計されています。初期のサイバー犯罪者はビットコインのマイニングを試みましたが、現代のサイバー犯罪者はそのようなスクリプトを使用して、専用のGPUリグではなく標準的なCPU処理能力向けに最適化されたプライバシー重視の暗号通貨（Moneroなど）をマイニングします。
マイニングプール接続：悪性コードがアウトバウンド・ネットワーク・トラフィックを介して集約型のマイニングプールと通信し、複数の侵害されたデバイスのコンピュートリソースを組み合わせてブロック報酬を獲得する可能性を高めます。
攻撃者のウォレット：侵害されたデバイスがブロックチェーン上のブロックの検証に成功すると、生成されたデジタル通貨は攻撃者によって制御されているデジタルウォレットに自動的に入金されます。
クリプトジャッキングの主なリスクと企業への影響
クリプトジャッキングは、企業のコンピュートリソースを消費し、運用コストを大幅に増加させ、企業ネットワーク内のより広範なセキュリティ脆弱性を露呈させることで、企業を脅かします。クリプトジャッキングは隠れ続けるように設計されているため、組織は侵入を特定する前に長期的に財務上および事業運営上の損害を受け続けることがよくあります。
リソースの枯渇：悪性のクリプトマイニングは大量の処理能力を消費するため、従業員のワークステーションや仮想マシンのパフォーマンスが大幅に低下します。このリソース消費は重要なビジネスアプリケーションを妨げ、全体的な生産性を低下させます。
運用コストとエネルギーコストの増大：CPUの使用率が継続的に高くなると、電力が過剰に消費され、過熱が発生し、企業の電気料金が増大します。クラウド環境では、不正なマイニングによって自動スケーリング機能がトリガーされ、思いもよらない莫大なクラウドサービス料金が発生する可能性があります。
ハードウェアの劣化：ハードウェアの温度が限界に近づくと、摩耗と損傷が加速します。これにより、企業デバイスの寿命が短くなり、ハードウェアの早期交換が必要になります。
深刻なサイバー脅威へのゲートウェイ：クリプトジャッキングは、境界セキュリティおよびエンドポイントセキュリティの根本的な崩壊の前兆となります。サイバー犯罪者が防御を回避してクリプトジャッキングマルウェアをインストールできれば、脅威アクターは同じアクセスを利用して、より破壊的なペイロード（ランサムウェアやデータ窃取型トロイの木馬など）を展開できます。
組織はどうすればクリプトジャッキングアクティビティを検知できるか
企業は、CPUの使用率が継続的に高くなっていないかを監視し、デバイスの過熱に関するレポートを調査し、既知のマイニングプールへの接続がないかアウトバウンド・ネットワーク・トラフィックを分析することで、クリプトジャッキングを検知することができます。現代的なクリプトマイニングコードは検知を回避するためにリソース消費を調整するようにプログラムされているため、そのような攻撃を明らかにするためにはエンドポイントとネットワークの包括的な可視性が必要です。
エンドポイントパフォーマンス監視：ITチームとセキュリティチームは、特にデバイス上で高負荷のアプリケーションが実行されていないのに、タスクマネージャーまたはアクティビティモニターで原因不明のCPU使用率の急上昇を示しているエンドポイントがないかを調査する必要があります。
ネットワークトラフィック分析：クリプトジャッキングには、外部のマイニングサーバーとの恒常的な通信が必要です。セキュリティチームは、既知のクリプトマイニングドメインにルーティングされたDNS要求、通常とは異なるポートアクティビティ、またはTCP接続を検知することで、侵害された資産を特定できます。
物理ハードウェアの症状：エンドユーザーは、局部的な過熱、デバイス冷却ファンの継続的な稼働、またはラップトップのバッテリー消耗を報告することがよくあります。これらの物理的異常は、不正な処理アクティビティの存在を示す初期の指標となります。
クラウド請求アラート：クラウドインフラの請求額が突然急増し、その原因が不明である場合、攻撃者が環境を侵害し、暗号資産（仮想通貨）マイニング専用の不正な仮想マシンをスピンアップしたことを示していることがよくあります。
企業はどうすればクリプトジャッキングを防ぐことができるのか
企業は、堅牢なエンドポイント保護の展開、Webトラフィックのフィルタリング、悪性スクリプトのブロック、クラウドインフラに対する厳格なアクセス制御の維持によって、クリプトジャッキングを防止できます。ステルス性のサイバー脅威を防ぐためには、ホストベースとブラウザーベースの両方の攻撃ベクトルに対処する多層防御戦略が必要です。
スクリプトブロックおよび広告ブロッカー：企業が管理するブラウザーポリシーまたは拡張機能を展開して不正なJavaScriptコードをブロックすることで、ドライブバイによるブラウザーベースのクリプトジャッキングやマルバタイジングキャンペーンを防ぐことができます。
Webフィルタリング：セキュアWebゲートウェイを使用することで、ユーザーは侵害されたサイトへのアクセス、既知のマイニングプールとの通信、または悪性のブラウザー拡張機能のダウンロードを防ぐことができます。
エンドポイント脅威検知：現代的なアンチマルウェアツールやエンドポイント検知ツールを使用することで、XMRigなどの一般的なマイニングソフトウェアのシグネチャやふるまいパターンを特定して、問題のあるプロセスを自動的に終了できます。
クラウドポスチャ管理：厳格なアイデンティティおよびアクセス管理ポリシーを適用することで、サイバー犯罪者がクラウドサービスを乗っ取ったり、誤設定を悪用してクリプトマイニング用に新しいインスタンスをスピンアップしたりできなくします。
セキュリティ意識向上トレーニング：フィッシングメール、悪性広告、ソーシャルエンジニアリング手法を特定できるように従業員を教育することで、最初のマルウェア感染の可能性を低減できます。
企業はどうすればクリプトジャッキングを防ぐことができるのか
企業は、堅牢なエンドポイント保護の展開、Webトラフィックのフィルタリング、悪性スクリプトのブロック、クラウドインフラに対する厳格なアクセス制御の維持によって、クリプトジャッキングを防止できます。ステルス性のサイバー脅威を防ぐためには、ホストベースとブラウザーベースの両方の攻撃ベクトルに対処する多層防御戦略が必要です。
スクリプトブロックおよび広告ブロッカー：企業が管理するブラウザーポリシーまたは拡張機能を展開して不正なJavaScriptコードをブロックすることで、ドライブバイによるブラウザーベースのクリプトジャッキングやマルバタイジングキャンペーンを防ぐことができます。
Webフィルタリング：セキュアWebゲートウェイを使用することで、ユーザーは侵害されたサイトへのアクセス、既知のマイニングプールとの通信、または悪性のブラウザー拡張機能のダウンロードを防ぐことができます。
エンドポイント脅威検知：現代的なアンチマルウェアツールやエンドポイント検知ツールを使用することで、XMRigなどの一般的なマイニングソフトウェアのシグネチャやふるまいパターンを特定して、問題のあるプロセスを自動的に終了できます。
クラウドポスチャ管理：厳格なアイデンティティおよびアクセス管理ポリシーを適用することで、サイバー犯罪者がクラウドサービスを乗っ取ったり、誤設定を悪用してクリプトマイニング用に新しいインスタンスをスピンアップしたりできなくします。
セキュリティ意識向上トレーニング：フィッシングメール、悪性広告、ソーシャルエンジニアリング手法を特定できるように従業員を教育することで、最初のマルウェア感染の可能性を低減できます。
Akamaiの役割
Akamaiは、ネットワークの詳細な可視性を提供し、悪性ドメインへのアクセスをブロックし、ワークロードをセグメント化してマルウェアの横方向の拡散を防止することで、企業がクリプトジャッキングを阻止できるよう支援します。エッジと内部ネットワークのセキュリティを確保することで、Akamaiは企業のコンピュートリソースが不正利用から常に保護されるようにします。
Akamai Secure Internet Access Enterpriseは、悪性Webサイトへのアクセスをプロアクティブにブロックすることで、企業ユーザーを保護します。これにより、ブラウザーベースのクリプトマイニングスクリプトの実行を阻止し、ユーザーがフィッシング攻撃によってホストベースのペイロードをダウンロードさせられることを防止します。
Akamai Guardicore Segmentationは、すべてのネットワークトラフィックをきめ細かく可視化し、クリプトジャッキングの特徴であるマイニングプールへの不正なアウトバウンド接続を即座に特定します。ソフトウェア定義の厳格なマイクロセグメンテーションを実施することで、Akamai Guardicore Segmentationは攻撃者がオンプレミスインフラやクラウドインフラを横方向に移動するのを防ぎ、ネットワークが広範に感染する前に、感染したデバイスを隔離します。
さらに、Akamai App & API Protectorは、悪性のコードインジェクションからWebプロパティを保護します。これにより、組織の公開資産は侵害されず、知らないうちにブラウザーベースのクリプトジャッキングマルウェアのディストリビューターになることはなくなります。