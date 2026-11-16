El cryptojacking funciona infiltrando un dispositivo o red de destino con scripts de criptominería que se ejecutan sigilosamente en segundo plano para resolver complejos puzles criptográficos para los registros contables de blockchain. Los ciberdelincuentes suelen depender de dos vectores principales para ejecutar estos ataques: cryptojacking basado en host y cryptojacking basado en navegador.

El cryptojacking basado en host requiere que el atacante instale código malicioso directamente en el dispositivo objeto del ataque. Los atacantes suelen utilizar ingeniería social, como un correo electrónico de phishing, para engañar a los usuarios finales para que descarguen software infectado o troyanos. Una vez instalado, el malware de cryptojacking drena continuamente la CPU y la GPU del terminal o servidor infectado. Debido a que este malware se ejecuta a nivel del sistema operativo, el cryptojacking basado en host es muy persistente y puede provocar un sobrecalentamiento grave y un uso elevado de la CPU durante largos periodos de tiempo.

El cryptojacking basado en navegador no requiere que la víctima instale software local. En su lugar, los ciberdelincuentes inyectan código JavaScript malicioso en sitios web vulnerables o distribuyen la carga a través de anuncios maliciosos. Cuando un usuario visita el sitio afectado, el navegador ejecuta el script, utilizando la potencia de procesamiento de la víctima para extraer criptomonedas mientras la pestaña del navegador permanezca abierta.