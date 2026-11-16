El cryptojacking o criptosecuestro es un ciberataque en el que los atacantes explotan en secreto los recursos informáticos de una víctima para la minería de criptomonedas sin autorización. Los ciberdelincuentes implementan código malicioso, como JavaScript en un navegador web o malware basado en host, para secuestrar la potencia de procesamiento de los terminales, los servidores o la infraestructura de nube. Esta actividad ilícita genera monedas digitales para el atacante y deja a la víctima con un rendimiento del sistema degradado, desgaste del hardware y unos altos costes energéticos.
Conclusiones clave
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El cryptojacking o criptosecuestro es un ciberataque en el que los atacantes explotan en secreto los recursos informáticos de una víctima para la minería de criptomonedas sin autorización.
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Los ciberdelincuentes implementan código malicioso, como JavaScript en un navegador web o malware basado en host, para secuestrar la potencia de procesamiento de los terminales, los servidores o la infraestructura de nube.
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El cryptojacking amenaza a las empresas al agotar sus recursos informáticos, aumentar drásticamente los gastos operativos y exponer vulnerabilidades de seguridad más amplias dentro de la red corporativa.
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Las empresas evitan el cryptojacking mediante la implementación de una sólida protección de los terminales, el filtrado del tráfico web, el bloqueo de scripts maliciosos y el mantenimiento de estrictos controles de acceso a la infraestructura de nube.
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¿Cómo funciona el cryptojacking?
El cryptojacking funciona infiltrando un dispositivo o red de destino con scripts de criptominería que se ejecutan sigilosamente en segundo plano para resolver complejos puzles criptográficos para los registros contables de blockchain. Los ciberdelincuentes suelen depender de dos vectores principales para ejecutar estos ataques: cryptojacking basado en host y cryptojacking basado en navegador.
El cryptojacking basado en host requiere que el atacante instale código malicioso directamente en el dispositivo objeto del ataque. Los atacantes suelen utilizar ingeniería social, como un correo electrónico de phishing, para engañar a los usuarios finales para que descarguen software infectado o troyanos. Una vez instalado, el malware de cryptojacking drena continuamente la CPU y la GPU del terminal o servidor infectado. Debido a que este malware se ejecuta a nivel del sistema operativo, el cryptojacking basado en host es muy persistente y puede provocar un sobrecalentamiento grave y un uso elevado de la CPU durante largos periodos de tiempo.
El cryptojacking basado en navegador no requiere que la víctima instale software local. En su lugar, los ciberdelincuentes inyectan código JavaScript malicioso en sitios web vulnerables o distribuyen la carga a través de anuncios maliciosos. Cuando un usuario visita el sitio afectado, el navegador ejecuta el script, utilizando la potencia de procesamiento de la víctima para extraer criptomonedas mientras la pestaña del navegador permanezca abierta.
¿Cuáles son los componentes clave de un ciberataque de cryptojacking?
Los componentes principales de un ataque de cryptojacking incluyen un mecanismo de distribución, código de criptominería especializado y una cartera digital externa para recopilar la criptomoneda generada. A diferencia del ransomware, que anuncia su presencia para exigir pagos, el cryptojacking se basa completamente en el sigilo para mantener el acceso a largo plazo a los recursos informáticos empresariales.
Vector de distribución: Los ciberdelincuentes utilizan ataques de phishing, extensiones de navegador maliciosas o servicios de nube vulnerables orientados al público para implementar la carga útil inicial en el entorno de destino.
Scripts de criptominería: Programas como XMRig están diseñados específicamente para la criptominería maliciosa. Mientras que los primeros atacantes se centraban en la minería de bitcoins, los ciberdelincuentes modernos utilizan estos scripts para extraer criptomonedas centradas en la privacidad como Monero, que están optimizadas para la potencia de procesamiento de CPU estándar en lugar de plataformas de GPU especializadas.
Conexión del pool de minería: El código malicioso se comunica con un pool de minería centralizado a través del tráfico de red saliente, combinando los recursos informáticos de varios dispositivos comprometidos para aumentar las posibilidades de obtener una recompensa de blockchain.
Cartera del atacante: Una vez que los dispositivos afectados validan con éxito un bloque en la cadena de bloques, la moneda digital generada se deposita automáticamente en una cartera digital controlada por los atacantes.
¿Cuáles son los principales riesgos y las repercusiones empresariales del cryptojacking?
El cryptojacking amenaza a las empresas al agotar sus recursos informáticos, aumentar drásticamente los gastos operativos y exponer vulnerabilidades de seguridad más amplias dentro de la red corporativa. Dado que el cryptojacking está diseñado para permanecer oculto, las organizaciones suelen sufrir daños financieros y operativos a largo plazo antes de identificar la intrusión.
Agotamiento de los recursos: La criptominería maliciosa consume una gran cantidad de potencia de procesamiento, lo que provoca una grave degradación del rendimiento en las estaciones de trabajo de los empleados y las máquinas virtuales. Este consumo de recursos interrumpe las aplicaciones empresariales críticas y reduce la productividad general.
Altos costes operativos y energéticos: El uso continuo y elevado de la CPU consume demasiada energía, lo que provoca un sobrecalentamiento y aumenta las facturas de electricidad de la empresa. En los entornos de nube, la minería no autorizada puede activar funciones de escalabilidad automática, lo que conlleva tarifas de servicio de nube masivas e inesperadas.
Degradación del hardware: Al llevar el hardware a sus límites térmicos, se acelera el desgaste. Con el tiempo, esto reduce la vida útil de los dispositivos empresariales y obliga a la sustitución prematura del hardware.
Puerta de enlace a ciberamenazas graves: El cryptojacking es indicativo de una fisura fundamental en la seguridad de los terminales y del perímetro. Si los ciberdelincuentes pueden eludir las defensas para instalar malware de cryptojacking, los atacantes pueden aprovechar exactamente el mismo acceso para implementar cargas más destructivas, como troyanos de exfiltración de datos o ransomware.
¿Cómo pueden detectar las organizaciones la actividad de cryptojacking?
Las organizaciones pueden detectar el cryptojacking mediante la supervisión de un uso elevado y persistente de la CPU, la investigación de informes de sobrecalentamiento de dispositivos y el análisis del tráfico de red saliente para conexiones a pools de minería conocidos. Dado que el código de criptominería moderno está programado para reducir el consumo de recursos y evitar la detección, descubrir estos ataques requiere una visibilidad completa de los terminales y la red.
Supervisión del rendimiento de los terminales: Los equipos de TI y seguridad deben investigar los terminales en los que el administrador de tareas o el monitor de actividad muestren picos de uso de CPU inexplicables, especialmente cuando no se están ejecutando aplicaciones que consumen muchos recursos en el dispositivo.
Análisis del tráfico de red: El cryptojacking requiere una comunicación constante con servidores de minería externos. Los equipos de seguridad pueden identificar activos comprometidos mediante la detección de solicitudes de DNS, actividad inusual de puertos o conexiones TCP enrutadas a dominios de criptominería conocidos.
Síntomas del hardware físico: Los usuarios finales suelen informar de un sobrecalentamiento localizado, ventiladores de refrigeración de dispositivos en funcionamiento continuo o una descarga de la batería en los portátiles. Estas anomalías físicas sirven como indicadores tempranos de una actividad de procesamiento no autorizada.
Alertas de facturación en la nube: Los picos repentinos e inexplicables en la facturación de la infraestructura de nube suelen indicar que los atacantes han vulnerado el entorno y han puesto en marcha máquinas virtuales no autorizadas específicamente dedicadas a la minería de criptomonedas.
¿Cómo pueden las empresas protegerse contra el cryptojacking?
Las empresas pueden prevenir el cryptojacking mediante la implementación de una sólida protección de los terminales, el filtrado del tráfico web, el bloqueo de scripts maliciosos y el mantenimiento de estrictos controles de acceso a la infraestructura de nube. La protección contra las ciberamenazas sigilosas requiere una estrategia de defensa en profundidad que aborde los vectores de ataque basados en host y en navegador.
Bloqueo de scripts y bloqueadores de anuncios: La implementación de políticas o extensiones de navegador gestionados por la empresa que bloqueen el código JavaScript no autorizado evita el cryptojacking y las campañas de malvertising basadas en navegador.
Filtrado web: El uso de una puerta de enlace web segura evita que los usuarios naveguen a sitios comprometidos, se comuniquen con pools de minería conocidos o descarguen extensiones de navegador maliciosas.
Detección de amenazas en los terminales: Las modernas herramientas antimalware y de detección de terminales pueden identificar las firmas y los patrones de comportamiento del software de minería común, como XMRig, y finalizar automáticamente los procesos ofensivos.
Gestión de la estrategia de nube: La aplicación de políticas estrictas de gestión de acceso e identidades garantiza que los ciberdelincuentes no puedan secuestrar los servicios en la nube ni explotar errores de configuración para poner en marcha nuevas instancias de criptominería.
Formación sobre concienciación en materia de seguridad: Educar a los empleados para que identifiquen correos electrónicos de phishing, anuncios maliciosos y tácticas de ingeniería social reduce la probabilidad de infección inicial de malware.
¿Cómo pueden las empresas protegerse contra el cryptojacking?
Las empresas pueden prevenir el cryptojacking mediante la implementación de una sólida protección de los terminales, el filtrado del tráfico web, el bloqueo de scripts maliciosos y el mantenimiento de estrictos controles de acceso a la infraestructura de nube. La protección contra las ciberamenazas sigilosas requiere una estrategia de defensa en profundidad que aborde los vectores de ataque basados en host y en navegador.
Bloqueo de scripts y bloqueadores de anuncios: La implementación de políticas o extensiones de navegador gestionados por la empresa que bloqueen el código JavaScript no autorizado evita el cryptojacking y las campañas de malvertising basadas en navegador.
Filtrado web: El uso de una puerta de enlace web segura evita que los usuarios naveguen a sitios comprometidos, se comuniquen con pools de minería conocidos o descarguen extensiones de navegador maliciosas.
Detección de amenazas en los terminales: Las modernas herramientas antimalware y de detección de terminales pueden identificar las firmas y los patrones de comportamiento del software de minería común, como XMRig, y finalizar automáticamente los procesos ofensivos.
Gestión de la estrategia de nube: La aplicación de políticas estrictas de gestión de acceso e identidades garantiza que los ciberdelincuentes no puedan secuestrar los servicios en la nube ni explotar errores de configuración para poner en marcha nuevas instancias de criptominería.
Formación sobre concienciación en materia de seguridad: Educar a los empleados para que identifiquen correos electrónicos de phishing, anuncios maliciosos y tácticas de ingeniería social reduce la probabilidad de infección inicial de malware.
Cómo puede ayudar Akamai
Akamai ayuda a las organizaciones a detener el cryptojacking proporcionando una visibilidad profunda de la red, bloqueando el acceso a dominios maliciosos y segmentando las cargas de trabajo para evitar la propagación lateral del malware. Al proteger el Edge y la red interna, Akamai garantiza que los recursos informáticos empresariales permanezcan protegidos contra la explotación no autorizada.
Akamai Secure Internet Access Enterprise protege a los usuarios empresariales bloqueando de forma proactiva el acceso a sitios web maliciosos. Esto detiene la ejecución de scripts de criptominería basados en navegador y evita que los usuarios descarguen cargas basadas en host mediante ataques de phishing.
Akamai Guardicore Segmentation ofrece una visibilidad detallada de todo el tráfico de red, identificando al instante las conexiones salientes no autorizadas a los pools de minería que caracterizan el cryptojacking. Al aplicar una estricta microsegmentación definida por software, Akamai Guardicore Segmentation evita que los atacantes se desplacen lateralmente por la infraestructura local y de nube, aislando los dispositivos infectados antes de que puedan infectar la red en general.
Además, Akamai App & API Protector protege las propiedades web contra la inyección de código malicioso. Esto garantiza que los activos orientados al público de una organización no se vean comprometidos y se conviertan en distribuidores involuntarios del malware de cryptojacking basado en navegador.