A mineração maliciosa de criptomoedas funciona por meio da infiltração de scripts de mineração de criptomoedas em um dispositivo ou rede-alvo, os quais são executados secretamente em segundo plano para resolver quebra-cabeças criptográficos complexos para os registros do blockchain. Os cibercriminosos geralmente utilizam dois vetores principais para executar esses ataques: a mineração maliciosa de criptomoedas baseada em host e a mineração maliciosa de criptomoedas baseada em navegador.

A mineração maliciosa de criptomoedas baseada em host exige que o invasor instale código malicioso diretamente no dispositivo-alvo. Os agentes maliciosos costumam usar engenharia social, como e-mails de phishing, para induzir os usuários finais a baixarem software infectado ou trojans. Uma vez instalado, o malware de criptojacking consome continuamente os recursos da CPU e da GPU do endpoint ou servidor infectado. Como esse malware é executado no nível do sistema operacional, o criptojacking baseado em host é altamente persistente e pode causar superaquecimento grave e alto uso da CPU por longos períodos.

O criptojacking baseado em navegador não exige que a vítima instale software local. Em vez disso, os cibercriminosos injetam código JavaScript malicioso em sites comprometidos ou distribuem a carga maliciosa por meio de anúncios maliciosos. Quando um usuário acessa o site comprometido, o navegador executa o script, utilizando o poder de processamento da vítima para minerar criptomoedas enquanto a aba do navegador permanecer aberta.