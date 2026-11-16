O criptojacking é um ataque cibernético em que os agentes mal-intencionados exploram secretamente os recursos computacionais da vítima para minerar criptomoedas sem autorização. Os cibercriminosos implantam códigos maliciosos, como JavaScript em um navegador da web ou malware baseado em host, para sequestrar o poder de processamento de endpoints, servidores ou infraestrutura em nuvem. Essa atividade ilícita gera moeda digital para o invasor, enquanto deixa a vítima com desempenho do sistema prejudicado, desgaste do hardware e custos de energia inflacionados.
Principais conclusões
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O criptojacking é um ataque cibernético em que os agentes mal-intencionados exploram secretamente os recursos computacionais da vítima para minerar criptomoedas sem autorização.
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Os cibercriminosos implantam códigos maliciosos, como JavaScript em um navegador da web ou malware baseado em host, para sequestrar o poder de processamento de endpoints, servidores ou infraestrutura em nuvem.
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O criptojacking ameaça as empresas ao esgotar recursos computacionais, aumentando drasticamente as despesas operacionais e expondo vulnerabilidades de segurança mais amplas na rede corporativa.
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As empresas evitam a mineração maliciosa de criptomoedas implementando proteção robusta para endpoints, filtrando o tráfego da web, bloqueando scripts maliciosos e mantendo controles de acesso rigorosos sobre a infraestrutura em nuvem.
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Como funciona a mineração maliciosa de criptomoedas?
A mineração maliciosa de criptomoedas funciona por meio da infiltração de scripts de mineração de criptomoedas em um dispositivo ou rede-alvo, os quais são executados secretamente em segundo plano para resolver quebra-cabeças criptográficos complexos para os registros do blockchain. Os cibercriminosos geralmente utilizam dois vetores principais para executar esses ataques: a mineração maliciosa de criptomoedas baseada em host e a mineração maliciosa de criptomoedas baseada em navegador.
A mineração maliciosa de criptomoedas baseada em host exige que o invasor instale código malicioso diretamente no dispositivo-alvo. Os agentes maliciosos costumam usar engenharia social, como e-mails de phishing, para induzir os usuários finais a baixarem software infectado ou trojans. Uma vez instalado, o malware de criptojacking consome continuamente os recursos da CPU e da GPU do endpoint ou servidor infectado. Como esse malware é executado no nível do sistema operacional, o criptojacking baseado em host é altamente persistente e pode causar superaquecimento grave e alto uso da CPU por longos períodos.
O criptojacking baseado em navegador não exige que a vítima instale software local. Em vez disso, os cibercriminosos injetam código JavaScript malicioso em sites comprometidos ou distribuem a carga maliciosa por meio de anúncios maliciosos. Quando um usuário acessa o site comprometido, o navegador executa o script, utilizando o poder de processamento da vítima para minerar criptomoedas enquanto a aba do navegador permanecer aberta.
Quais são os principais componentes de um ataque cibernético de mineração maliciosa de criptomoedas?
Os componentes essenciais de um ataque de mineração maliciosa de criptomoedas incluem um mecanismo de entrega, código especializado em mineração de criptomoedas e uma carteira digital externa para coletar a criptomoeda gerada. Ao contrário do ransomware, que revela sua presença para exigir pagamento, a mineração maliciosa de criptomoedas depende inteiramente da discrição para manter acesso de longo prazo aos recursos de computação da empresa.
Vetor de entrega: Os invasores utilizam ataques de phishing, extensões maliciosas de navegador ou serviços em nuvem voltados para o público que apresentam vulnerabilidades para implantar a carga útil inicial no ambiente-alvo.
Scripts de mineração de criptomoedas: Programas como o XMRig são projetados especificamente para a mineração maliciosa de criptomoedas. Enquanto os primeiros agentes de ameaças tentavam minerar Bitcoin, os cibercriminosos modernos usam esses scripts para minerar criptomoedas com foco na privacidade, como o Monero, que são otimizadas para o poder de processamento padrão da CPU, em vez de equipamentos especializados com GPU.
Conexão com pool de mineração: O código malicioso se comunica com um pool de mineração centralizado por meio do tráfego de rede de saída, combinando os recursos computacionais de vários dispositivos comprometidos para aumentar as chances de obter uma recompensa no blockchain.
Carteira do invasor: Assim que os dispositivos comprometidos validam com sucesso um bloco no blockchain, a moeda digital gerada é automaticamente depositada em uma carteira digital controlada pelos invasores.
Quais são os principais riscos e impactos da mineração maliciosa de criptomoedas nas empresas?
O criptojacking ameaça as empresas ao esgotar recursos computacionais, aumentando drasticamente as despesas operacionais e expondo vulnerabilidades de segurança mais amplas na rede corporativa. Como a mineração maliciosa de criptomoedas é projetada para permanecer oculto, as organizações frequentemente sofrem danos financeiros e operacionais de longo prazo antes de identificar a invasão.
Esgotamento de recursos:A mineração maliciosa de criptomoedas consome grandes quantidades de poder de processamento, resultando em grave degradação do desempenho nas estações de trabalho dos funcionários e nas máquinas virtuais. Esse esgotamento de recursos interrompe aplicações críticas de negócios e reduz a produtividade geral.
Custos operacionais e de energia inflacionados:O uso contínuo e elevado da CPU consome energia em excesso, causando superaquecimento e aumentando as contas de luz das empresas. Em ambientes de nuvem, a mineração não autorizada pode acionar recursos de autoescalonamento, levando a cobranças massivas e inesperadas pelos serviços em nuvem.
Deterioração do hardware:Levar o hardware ao seu limite térmico acelera o desgaste. Com o tempo, isso reduz a vida útil dos dispositivos corporativos e obriga à substituição prematura do hardware.
Porta de entrada para ameaças cibernéticas graves:A mineração maliciosa de criptomoedas sinaliza uma falha fundamental na segurança do perímetro e dos endpoints. Se os cibercriminosos conseguirem contornar as defesas para instalar malware de mineração maliciosa de criptomoedas, os agentes de ameaças poderão aproveitar exatamente esse mesmo acesso para implantar cargas mais destrutivas, como ransomware ou trojans de exfiltração de dados.
Como as organizações podem detectar atividades de criptojacking?
As organizações podem detectar o criptojacking monitorando o uso elevado e persistente da CPU, investigando relatos de superaquecimento de dispositivos e analisando o tráfego de rede de saída em busca de conexões com pools de mineração conhecidos. Como o código moderno de mineração de criptomoedas é programado para limitar seu consumo de recursos a fim de evitar a detecção, a identificação desses ataques requer visibilidade abrangente dos endpoints e da rede.
Monitoramento de desempenho dos endpoints:As equipes de TI e segurança devem investigar os endpoints nos quais o Gerenciador de Tarefas ou o Monitor de Atividades apresente picos inexplicáveis de uso da CPU, especialmente quando não houver aplicações que exijam muitos recursos em execução no dispositivo.
Análise do tráfego de rede: A mineração maliciosa de criptomoedas requer comunicação constante com servidores de mineração externos. As equipes de segurança podem identificar ativos comprometidos ao detectar solicitações de DNS , atividade incomum nas portas ou conexões TCP roteadas para domínios conhecidos de mineração de criptomoedas.
Sintomas físicos do hardware:Os usuários finais frequentemente relatam superaquecimento localizado, ventiladores de resfriamento do dispositivo funcionando continuamente ou consumo excessivo da bateria em notebooks. Essas anomalias físicas servem como indicadores precoces de atividades de processamento não autorizadas.
Alertas de cobrança na nuvem: Picos repentinos e inexplicáveis na faturação da infraestrutura em nuvem costumam indicar que invasores violaram o ambiente e criaram máquinas virtuais maliciosas dedicadas especificamente à mineração de criptomoedas.
Como as empresas podem se proteger contra a mineração maliciosa de criptomoedas?
As empresas podem prevenir a mineração maliciosa de criptomoedas implantando uma proteção robusta para endpoints, filtrando o tráfego da web, bloqueando scripts maliciosos e mantendo controles de acesso rigorosos sobre a infraestrutura em nuvem. A defesa contra ameaças cibernéticas furtivas requer uma estratégia de defesa em profundidade que aborde tanto os vetores de ataque baseados no host quanto aqueles baseados no navegador.
Bloqueio de scripts e bloqueadores de anúncios: A implantação de políticas ou extensões de navegador gerenciadas pela empresa que bloqueiam códigos JavaScript não autorizados impede campanhas de mineração maliciosa de criptomoedas e malvertising baseadas no navegador.
Filtragem da web: A utilização de um gateway seguro para a web impede que os usuários acessem sites comprometidos, se comuniquem com pools de mineração conhecidos ou baixem extensões maliciosas para o navegador.
Detecção de ameaças em endpoints: Ferramentas modernas de antimalware e detecção em endpoints podem identificar as assinaturas e os padrões comportamentais de software comum de mineração, como o XMRig, encerrando automaticamente os processos maliciosos.
Gerenciamento da postura na nuvem: A aplicação de políticas rigorosas de gerenciamento de identidade e acesso garante que os cibercriminosos não possam sequestrar serviços em nuvem nem explorar configurações incorretas para criar novas instâncias destinadas à mineração de criptomoedas.
Treinamento de conscientização sobre segurança: Educar os funcionários para que identifiquem e-mails de phishing, anúncios maliciosos e táticas de engenharia social reduz a probabilidade de uma infecção inicial por malware.
Como as empresas podem se proteger contra a mineração maliciosa de criptomoedas?
As empresas podem prevenir a mineração maliciosa de criptomoedas implantando uma proteção robusta para endpoints, filtrando o tráfego da web, bloqueando scripts maliciosos e mantendo controles de acesso rigorosos sobre a infraestrutura em nuvem. A defesa contra ameaças cibernéticas furtivas requer uma estratégia de defesa em profundidade que aborde tanto os vetores de ataque baseados no host quanto aqueles baseados no navegador.
Bloqueio de scripts e bloqueadores de anúncios: A implantação de políticas ou extensões de navegador gerenciadas pela empresa que bloqueiam códigos JavaScript não autorizados impede campanhas de mineração maliciosa de criptomoedas e malvertising baseadas no navegador.
Filtragem da web: A utilização de um gateway seguro para a web impede que os usuários acessem sites comprometidos, se comuniquem com pools de mineração conhecidos ou baixem extensões maliciosas para o navegador.
Detecção de ameaças em endpoints: Ferramentas modernas de antimalware e detecção em endpoints podem identificar as assinaturas e os padrões comportamentais de software comum de mineração, como o XMRig, encerrando automaticamente os processos maliciosos.
Gerenciamento da postura na nuvem: A aplicação de políticas rigorosas de gerenciamento de identidade e acesso garante que os cibercriminosos não possam sequestrar serviços em nuvem nem explorar configurações incorretas para criar novas instâncias destinadas à mineração de criptomoedas.
Treinamento de conscientização sobre segurança: Educar os funcionários para que identifiquem e-mails de phishing, anúncios maliciosos e táticas de engenharia social reduz a probabilidade de uma infecção inicial por malware.
Como a Akamai pode ajudar
A Akamai ajuda as organizações a impedir a mineração maliciosa de criptomoedas, fornecendo visibilidade profunda da rede, bloqueando o acesso a domínios maliciosos e segmentando cargas de trabalho para impedir a propagação lateral de malware. Ao proteger a edge e a rede interna, a Akamai garante que os recursos de computação corporativos permaneçam protegidos contra exploração não autorizada.
O Akamai Secure Internet Access Enterprise protege os usuários corporativos ao bloquear proativamente o acesso a sites maliciosos. Isso impede a execução de scripts de mineração de criptomoedas no navegador e evita que os usuários baixem cargas maliciosas no computador por meio de ataques de phishing.
O Akamai Guardicore Segmentation oferece visibilidade granular de todo o tráfego de rede, identificando instantaneamente as conexões de saída não autorizadas para pools de mineração, características da mineração maliciosa de criptomoedas. Ao aplicar uma microsegmentação rigorosa e definida por software, o Akamai Guardicore Segmentation impede que invasores se desloquem lateralmente pela infraestrutura local e na nuvem, isolando dispositivos infectados antes que possam contaminar a rede como um todo.
Além disso, o Akamai App & API Protector protege propriedades da web contra a injeção de código malicioso. Isso garante que os ativos de uma organização voltados para o público não sejam comprometidos e transformados em distribuidores involuntários de malware de mineração maliciosa de criptomoedas baseada em navegador.