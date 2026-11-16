Cryptojacking ist ein Cyberangriff, bei dem Cyberkriminelle heimlich die Rechenressourcen eines Opfers ausnutzen, um ohne Autorisierung Kryptowährungen zu minen. Cyberkriminelle implementieren schädlichen Code, wie JavaScript in einem Webbrowser oder hostbasierte Malware, um die Verarbeitungsperformance von Endgeräten, Servern oder Cloud-Infrastrukturen zu kapern. Diese illegale Aktivität generiert digitale Währung für den Angreifer, während das Opfer mit einer Verschlechterung der Systemperformance, mit Hardwareverschleiß und mit überhöhten Energiekosten zu kämpfen hat.
Wichtige Erkenntnisse
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Cryptojacking ist ein Cyberangriff, bei dem Cyberkriminelle heimlich die Rechenressourcen eines Opfers ausnutzen, um ohne Autorisierung Kryptowährungen zu minen.
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Cyberkriminelle implementieren schädlichen Code, wie JavaScript in einem Webbrowser oder hostbasierte Malware, um die Verarbeitungsperformance von Endgeräten, Servern oder Cloud-Infrastrukturen zu kapern.
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Cryptojacking bedroht Unternehmen, indem es Rechenressourcen stiehlt, was die Betriebskosten in die Höhe treibt, und breitere Sicherheitslücken im Unternehmensnetzwerk offenbart.
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Unternehmen verhindern Cryptojacking, indem sie leistungsstarken Endgeräteschutz implementieren, Webtraffic filtern, schädliche Skripte blockieren und strenge Zugriffskontrollen für die Cloud-Infrastruktur anwenden.
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Wie funktioniert Cryptojacking?
Beim Cryptojacking wird ein Zielgerät oder -netzwerk mit Kryptomining-Skripten infiltriert, die heimlich im Hintergrund ausgeführt werden, um komplexe kryptografische Puzzles für Blockchain-Ledger zu lösen. Cyberkriminelle nutzen in der Regel zwei primäre Vektoren, um diese Angriffe auszuführen: hostbasiertes Cryptojacking und browserbasiertes Cryptojacking.
Beim hostbasierten Cryptojacking muss der Angreifer schädlichen Code direkt auf dem Zielgerät installieren. Cyberkriminelle nutzen häufig Social Engineering, wie z. B. Phishing-E‑Mails, um Endnutzer dazu zu bringen, infizierte Software oder Trojaner herunterzuladen. Nach der Installation verbraucht die Cryptojacking-Malware kontinuierlich CPU- und GPU‑Ressourcen des infizierten Endgeräts oder Servers. Da diese Malware auf Betriebssystemebene ausgeführt wird, ist hostbasiertes Cryptojacking äußerst hartnäckig und kann über lange Zeiträume zu starker Überhitzung und hoher CPU‑Auslastung führen.
Für browserbasiertes Cryptojacking ist es nicht erforderlich, dass das Opfer lokale Software installiert. Stattdessen injizieren Cyberkriminelle schädlichen JavaScript-Code in kompromittierte Websites oder verteilen die Payload über schädliche Werbeanzeigen. Wenn ein Nutzer die kompromittierte Website besucht, führt der Browser das Skript aus und nutzt die Verarbeitungsleistung des Opfers, um Kryptowährung zu minen, solange der Browsertab geöffnet bleibt.
Wie lauten die wichtigsten Komponenten eines Cryptojacking-Cyberangriffs?
Zu den Kernkomponenten eines Cryptojacking-Angriffs gehören ein Bereitstellungsmechanismus, spezieller Kryptomining-Code und ein externes digitales Wallet, um die generierte Kryptowährung zu sammeln. Im Gegensatz zu Ransomware, die ihre Präsenz ankündigt, um Zahlungen zu verlangen, setzt Cryptojacking auf Tarnung, um langfristigen Zugriff auf Rechenressourcen zu erhalten.
Bereitstellungsvektor: Angreifer nutzen Phishing-Angriffe, schädliche Browsererweiterungen oder anfällige, öffentlich zugängliche Cloud-Services, um die anfängliche Payload in der Zielumgebung bereitzustellen.
Kryptomining-Skripte: Programme wie XMRig wurden speziell für schädliches Kryptomining entwickelt. Während sich Cyberkriminelle früher auf Bitcoin-Mining konzentrierten, verwenden moderne Angreifer diese Skripte, um Kryptowährungen mit Datenschutzfokus zu minen, wie z. B. Monero. Sie sind für standardmäßige CPU‑Verarbeitungsleistung optimiert statt für spezialisierte GPU‑Rigs.
Miningpool-Verbindung: Der schädliche Code kommuniziert über ausgehenden Netzwerktraffic mit einem zentralen Miningpool und kombiniert die Rechenressourcen mehrerer kompromittierter Geräte, um den Blockchain-Ertrag zu erhöhen.
Angreifer-Wallet: Sobald die kompromittierten Geräte einen Block in der Blockchain erfolgreich validieren, wird die generierte digitale Währung automatisch in ein digitales Wallet eingezahlt, das von den Angreifern kontrolliert wird.
Wie lauten die primären Risiken und Auswirkungen von Cryptojacking für Unternehmen?
Cryptojacking bedroht Unternehmen, indem es Rechenressourcen stiehlt, was die Betriebskosten in die Höhe treibt, und breitere Sicherheitslücken im Unternehmensnetzwerk offenbart. Da Cryptojacking darauf ausgelegt ist, im Verborgenen zu arbeiten, erleiden Unternehmen oft langfristige finanzielle und betriebliche Schäden, bevor sie den Angriff bemerken.
Ressourcenerschöpfung: Schädliches Kryptomining verbraucht enorme Verarbeitungsleistung, was zu erheblichen Leistungseinbußen auf Mitarbeiter-Workstations und virtuellen Maschinen führt. Diese Ressourcenauslastung beeinträchtigt kritische Geschäftsanwendungen und senkt die Gesamtproduktivität.
Überhöhte Betriebs- und Energiekosten: Eine dauerhaft hohe CPU‑Auslastung verbraucht übermäßigen Strom, was zu Überhitzung und höheren Stromrechnungen führt. In Cloud-Umgebungen kann nicht autorisiertes Mining automatische Skalierungsfunktionen auslösen, was zu massiven, unerwarteten Cloud-Gebühren führt.
Hardwareverschlechterung: Wenn die Hardware an ihre thermischen Grenzen stößt, wird hierdurch der Verschleiß beschleunigt. Im Laufe der Zeit reduziert diese Überhitzung die Lebensdauer von Unternehmensgeräten und erzwingt einen vorzeitigen Hardwareaustausch.
Offene Tür für schwerwiegende Cyberbedrohungen: Cryptojacking signalisiert Angreifern, dass die Netzwerk- und Endpoint-Sicherheit versagt hat. Wenn Cyberkriminelle Abwehrmaßnahmen umgehen können, um Cryptojacking-Malware zu installieren, können sie diesen Zugriff auch nutzen, um noch schädlichere Payloads bereitzustellen, darunter Ransomware oder Trojaner zur Datenextraktion.
Wie können Unternehmen Cryptojacking-Aktivitäten erkennen?
Unternehmen können Cryptojacking erkennen, indem sie ihre Systeme auf dauerhaft hohe CPU‑Auslastung überwachen, Berichte über Geräteüberhitzung untersuchen und ausgehenden Netzwerktraffic auf Verbindungen zu bekannten Miningpools analysieren. Da moderner Kryptomining-Code so programmiert ist, dass er den Ressourcenverbrauch verringert, um die Erkennung zu umgehen, erfordert die Erkennung dieser Angriffe umfassende Einblicke in Endgeräte und Netzwerke.
Überwachung der Endgerät-Performance: IT- und Sicherheitsteams sollten Endgeräte untersuchen, auf denen der Task‑Manager oder die Aktivitätsanzeige unerklärliche CPU‑Spitzen zeigt – insbesondere wenn derzeit keine rechenintensiven Anwendungen auf dem Gerät ausgeführt werden.
Analyse des Netzwerktraffics: Cryptojacking erfordert eine ständige Kommunikation mit externen Miningservern. Sicherheitsteams können kompromittierte Assets identifizieren, indem sie DNS‑Anfragen, ungewöhnliche Portaktivitäten oder TCP‑Verbindungen erkennen, die an bekannte Kryptomining-Domains weitergeleitet werden.
Physische Hardwaresymptome: Endnutzer melden häufig Geräteüberhitzung, ständig laufende Lüfter oder eine schnelle Akkuentladung auf Laptops. Diese physischen Anomalien dienen als frühe Anzeichen für unbefugte Verarbeitungsaktivitäten.
Höhere Cloud-Rechnung: Plötzliche, unerklärliche Anstiege der Cloudinfrastruktur-Rechnung deuten häufig darauf hin, dass Angreifer in die Umgebung eingedrungen sind und unberechtigt virtuelle Maschinen speziell für Kryptomining eingerichtet haben.
Wie können sich Unternehmen vor Cryptojacking schützen?
Unternehmen können Cryptojacking verhindern, indem sie leistungsstarken Endgeräteschutz implementieren, Webtraffic filtern, schädliche Skripte blockieren und strenge Zugriffskontrollen für die Cloud-Infrastruktur anwenden. Der Schutz vor versteckten Cyberbedrohungen erfordert ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, das sowohl host- als auch browserbasierte Angriffsvektoren abdeckt.
Skriptblockierung und Adblocker: Durch Bereitstellung unternehmensverwalteter Browserrichtlinien oder -erweiterungen, die nicht autorisierten JavaScript-Code blockieren, können Unternehmen browserbasiertes Drive‑by-Cryptojacking und Malvertising-Kampagnen verhindern.
Webfilterung: Der Einsatz eines Secure Web Gateways verhindert, dass Nutzer kompromittierte Websites öffnen, mit bekannten Miningpools kommunizieren oder schädliche Browsererweiterungen herunterladen.
Bedrohungserkennung auf Endgeräten: Moderne Malware-Schutz- und Endgerät-Erkennungstools können die Signaturen und Verhaltensmuster gängiger Mining-Software wie XMRig identifizieren und die entsprechenden Prozesse automatisch beenden.
Cloud-Sicherheitsmanagement: Die Durchsetzung strenger Identitäts- und Zugriffsmanagement-Richtlinien verhindert, dass Cyberkriminelle Cloud-Services kapern oder Fehlkonfigurationen ausnutzen können, um neue Kryptomining-Instanzen einzurichten.
Sicherheitsschulungen: Schulungen, in denen Mitarbeiter lernen, Phishing-E‑Mails, schädliche Werbeanzeigen und Social‑Engineering-Taktiken zu erkennen, verringern die Wahrscheinlichkeit der anfänglichen Malware-Infektion.
Wie können sich Unternehmen vor Cryptojacking schützen?
Unternehmen können Cryptojacking verhindern, indem sie leistungsstarken Endgeräteschutz implementieren, Webtraffic filtern, schädliche Skripte blockieren und strenge Zugriffskontrollen für die Cloud-Infrastruktur anwenden. Der Schutz vor versteckten Cyberbedrohungen erfordert ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, das sowohl host- als auch browserbasierte Angriffsvektoren abdeckt.
Skriptblockierung und Adblocker: Durch Bereitstellung unternehmensverwalteter Browserrichtlinien oder -erweiterungen, die nicht autorisierten JavaScript-Code blockieren, können Unternehmen browserbasiertes Drive‑by-Cryptojacking und Malvertising-Kampagnen verhindern.
Webfilterung: Der Einsatz eines Secure Web Gateways verhindert, dass Nutzer kompromittierte Websites öffnen, mit bekannten Miningpools kommunizieren oder schädliche Browsererweiterungen herunterladen.
Bedrohungserkennung auf Endgeräten: Moderne Malware-Schutz- und Endgerät-Erkennungstools können die Signaturen und Verhaltensmuster gängiger Mining-Software wie XMRig identifizieren und die entsprechenden Prozesse automatisch beenden.
Cloud-Sicherheitsmanagement: Die Durchsetzung strenger Identitäts- und Zugriffsmanagement-Richtlinien verhindert, dass Cyberkriminelle Cloud-Services kapern oder Fehlkonfigurationen ausnutzen können, um neue Kryptomining-Instanzen einzurichten.
Sicherheitsschulungen: Schulungen, in denen Mitarbeiter lernen, Phishing-E‑Mails, schädliche Werbeanzeigen und Social‑Engineering-Taktiken zu erkennen, verringern die Wahrscheinlichkeit der anfänglichen Malware-Infektion.
Wie Akamai Sie unterstützen kann
Akamai unterstützt Unternehmen dabei, Cryptojacking zu stoppen, indem es umfassende Netzwerktransparenz bietet, den Zugriff auf schädliche Domains blockiert und Workloads segmentiert, um die laterale Ausbreitung von Malware zu verhindern. Durch den Schutz der Edge und des internen Netzwerks stellt Akamai sicher, dass die Rechenressourcen des Unternehmens vor unbefugter Ausnutzung geschützt bleiben.
Akamai Secure Internet Access Enterprise schützt Unternehmensnutzer, indem es den Zugriff auf schädliche Websites proaktiv blockiert. So stoppt es die Ausführung browserbasierter Kryptomining-Skripte und verhindert, dass Nutzer im Rahmen von Phishing-Angriffen hostbasierte Payloads herunterladen.
Akamai Guardicore Segmentation bietet detaillierte Einblicke in den gesamten Netzwerktraffic und identifiziert sofort die nicht autorisierten ausgehenden Verbindungen zu Miningpools, die für Cryptojacking charakteristisch sind. Die Lösung setzt strenge, softwaredefinierte Mikrosegmentierung durch, um zu verhindern, dass sich Angreifer lateral durch die On‑Premises- und Cloud-Infrastruktur bewegen, indem infizierte Geräte isoliert werden, bevor das breitere Netzwerk infiziert wird.
Darüber hinaus schützt Akamai App & API Protector Webressourcen vor der Einschleusung schädlichen Codes. So verhindert die Lösung, dass die öffentlich zugänglichen Ressourcen eines Unternehmens kompromittiert werden und unbeabsichtigt browserbasierte Cryptojacking-Malware verteilen.