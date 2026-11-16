Beim Cryptojacking wird ein Zielgerät oder -netzwerk mit Kryptomining-Skripten infiltriert, die heimlich im Hintergrund ausgeführt werden, um komplexe kryptografische Puzzles für Blockchain-Ledger zu lösen. Cyberkriminelle nutzen in der Regel zwei primäre Vektoren, um diese Angriffe auszuführen: hostbasiertes Cryptojacking und browserbasiertes Cryptojacking.

Beim hostbasierten Cryptojacking muss der Angreifer schädlichen Code direkt auf dem Zielgerät installieren. Cyberkriminelle nutzen häufig Social Engineering, wie z. B. Phishing-E‑Mails, um Endnutzer dazu zu bringen, infizierte Software oder Trojaner herunterzuladen. Nach der Installation verbraucht die Cryptojacking-Malware kontinuierlich CPU- und GPU‑Ressourcen des infizierten Endgeräts oder Servers. Da diese Malware auf Betriebssystemebene ausgeführt wird, ist hostbasiertes Cryptojacking äußerst hartnäckig und kann über lange Zeiträume zu starker Überhitzung und hoher CPU‑Auslastung führen.

Für browserbasiertes Cryptojacking ist es nicht erforderlich, dass das Opfer lokale Software installiert. Stattdessen injizieren Cyberkriminelle schädlichen JavaScript-Code in kompromittierte Websites oder verteilen die Payload über schädliche Werbeanzeigen. Wenn ein Nutzer die kompromittierte Website besucht, führt der Browser das Skript aus und nutzt die Verarbeitungsleistung des Opfers, um Kryptowährung zu minen, solange der Browsertab geöffnet bleibt.