Il cryptojacking è un attacco informatico in cui i criminali sfruttano segretamente le risorse di elaborazione della vittima per minare le criptovalute senza richiedere un'autorizzazione. I criminali informatici distribuiscono il codice dannoso, ad esempio JavaScript, in un browser web o in un malware basato su host, per sfruttare per i loro scopi dannosi la potenza di elaborazione derivante dagli endpoint, dai server o dall'infrastruttura cloud. Questa attività illecita genera una valuta digitale per il criminale, riducendo, nel contempo, le performance del sistema, usurando l'hardware e gonfiando i costi energetici per la vittima.
Concetti chiave
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Il cryptojacking è un attacco informatico in cui i criminali sfruttano segretamente le risorse di elaborazione della vittima per minare le criptovalute senza richiedere un'autorizzazione.
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I criminali informatici distribuiscono il codice dannoso, ad esempio JavaScript, in un browser web o in un malware basato su host, per sfruttare per i loro scopi dannosi la potenza di elaborazione derivante dagli endpoint, dai server o dall'infrastruttura cloud.
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Il cryptojacking minaccia le aziende esaurendo le risorse di elaborazione, aumentando drasticamente le spese operative e creando maggiori vulnerabilità della sicurezza all'interno della rete aziendale.
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Le aziende possono prevenire il cryptojacking implementando una solida protezione degli endpoint, filtrando il traffico web, bloccando gli script dannosi e mantenendo rigorosi controlli degli accessi sull'infrastruttura cloud.
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Come funziona il cryptojacking?
Il cryptojacking penetra nel dispositivo o nella rete presi di mira con script di cryptomining, che vengono eseguiti in background in modo furtivo allo scopo di risolvere complessi puzzle crittografici per i blockchain ledger. I criminali informatici si affidano, in genere, a due vettori principali per sferrare questo tipo di attacco: la crittografia basata su host e la crittografia basata su browser.
La crittografia basata su host richiede al criminale di installare il codice dannoso direttamente sul dispositivo preso di mira. I criminali, spesso, utilizzano tecniche di social engineering, come un'e-mail di phishing, per indurre gli utenti finali a scaricare software infetti o trojan. Una volta installato, il malware di cryptojacking scarica continuamente la CPU e la GPU dell'endpoint o del server infettati. Poiché questo malware viene eseguito a livello del sistema operativo, la crittografia basata su host è estremamente persistente e può causare un grave surriscaldamento e un elevato utilizzo della CPU per lunghi periodi.
La crittografia basata su browser non richiede alla vittima di installare un programma software in locale. Al contrario, i criminali informatici inseriscono il codice JavaScript dannoso in siti web violati o distribuiscono il payload tramite annunci pubblicitari dannosi. Quando un utente visita il sito violato, il browser esegue lo script utilizzando la potenza di elaborazione della vittima per minare la criptovaluta finché la scheda del browser rimane aperta.
Quali sono i componenti principali di un attacco di cryptojacking?
I componenti fondamentali di un attacco di cryptojacking includono un meccanismo di delivery, un codice di cryptomining specializzato e un wallet digitale esterno per raccogliere la criptovaluta generata. A differenza del ransomware, che annuncia la sua presenza richiedendo il pagamento di un riscatto, il cryptojacking agisce completamente in modo furtivo per mantenere l'accesso a lungo termine alle risorse di elaborazione aziendali.
Vettore di delivery: i criminali utilizzano attacchi di phishing, estensioni del browser dannose o servizi cloud vulnerabili rivolti al pubblico per distribuire il payload iniziale nell'ambiente preso di mira.
Script di cryptomining: alcuni programmi come il proxy XMRig sono progettati specificamente per il cryptomining. Mentre agli esordi i criminali tentavano di eseguire il mining di Bitcoin, i moderni criminali informatici utilizzano questi script per eseguire il mining di criptovalute incentrate sulla privacy come Monero, che sono ottimizzate per garantire una potenza di elaborazione delle CPU standard anziché per piattaforme di GPU specializzate.
Connessione al mining pool: il codice dannoso comunica con un mining pool centralizzato tramite il traffico di rete in uscita, combinando le risorse di elaborazione di più dispositivi violati per aumentare le possibilità di ottenere una ricompensa dalla blockchain.
Wallet dei criminali: una volta che i dispositivi violati verificano correttamente un blocco sulla blockchain, la valuta digitale generata viene automaticamente depositata in un wallet digitale controllato dai criminali.
Quali sono i rischi principali e gli impatti aziendali del cryptojacking?
Il cryptojacking minaccia le aziende esaurendo le risorse di elaborazione, aumentando drasticamente le spese operative e creando maggiori vulnerabilità della sicurezza all'interno della rete aziendale. Poiché il cryptojacking è progettato per rimanere nascosto, le organizzazioni spesso subiscono danni finanziari e operativi nel lungo termine prima di riuscire ad identificare l'intrusione.
Esaurimento delle risorse: il cryptomining utilizza una notevole potenza di elaborazione, comportando così una grave peggioramento delle performance nelle workstation e nelle macchine virtuali dei dipendenti. Questo esaurimento di risorse interrompe le applicazioni aziendali critiche e riduce la produttività complessiva.
Aumento dei costi operativi ed energetici: l'elevato utilizzo della CPU in modo continuo assorbe una quantità eccessiva di energia, causando il surriscaldamento e l'aumento dei consumi di energia elettrica per le aziende. Negli ambienti cloud, il mining non autorizzato può attivare le funzioni di scalabilità automatica, comportando notevoli costi imprevisti per il servizio cloud.
Peggioramento dell'hardware: spingere l'hardware fino ai limiti termici ne accelera l'usura, riducendo, con il passare del tempo, la durata dei dispositivi aziendali e rendendo necessario sostituire l'hardware prematuramente.
Gravi minacce informatiche: Il cryptojacking indica un fondamentale cedimento nel sistema di sicurezza del perimetro e degli endpoint aziendali. Se i criminali informatici riescono ad aggirare i sistemi di difesa esistenti per installare il malware del cryptojacking, possono sfruttare lo stesso accesso per distribuire payload più distruttivi, come i ransomware o i trojan per l'esfiltrazione dei dati.
In che modo le organizzazioni possono rilevare le attività di cryptojacking?
Le organizzazioni possono rilevare il cryptojacking monitorando l'utilizzo elevato e persistente della CPU, esaminando i rapporti sul surriscaldamento dei dispositivi e analizzando il traffico di rete in uscita alla ricerca di eventuali connessioni ai pool di mining noti. Poiché il codice del cryptomining moderno è programmato per limitare il suo elevato utilizzo di risorse per eludere il rilevamento, il rilevamento di questi attacchi richiede una visibilità completa degli endpoint e della rete.
Monitoraggio delle performance degli endpoint: i team addetti all'IT e alla sicurezza devono esaminare gli endpoint in cui la funzionalità di gestione o monitoraggio delle attività mostra picchi di utilizzo della CPU imprevisti, soprattutto quando non vengono eseguite applicazioni a uso intensivo di risorse sul dispositivo.
Analisi del traffico di rete: il cryptojacking richiede una comunicazione costante con i server di mining esterni. I team addetti alla sicurezza possono identificare le risorse violate rilevando le richieste del DNS, le attività insolite delle porte o le connessioni TCP indirizzate a domini di cryptomining noti.
Sintomi fisici dell'hardware: gli utenti finali spesso segnalano il surriscaldamento localizzato, il continuo funzionamento delle ventole di raffreddamento dei dispositivi o il rapido consumo della batteria sui portatili. Queste anomalie fisiche sono indicatori precoci di un'attività di elaborazione non autorizzata.
Aumento dei costi del cloud: un aumento improvviso e inspiegabile dei costi legati all'infrastruttura cloud spesso indicano che i criminali hanno violato l'ambiente e hanno creato macchine virtuali non autorizzate specificamente dedicate al mining di criptovalute.
In che modo le aziende possono proteggersi dal cryptojacking?
Le aziende possono prevenire il cryptojacking implementando una solida protezione degli endpoint, filtrando il traffico web, bloccando gli script dannosi e mantenendo rigorosi controlli degli accessi sull'infrastruttura cloud. La difesa dalle minacce informatiche nascoste richiede una strategia di difesa approfondita in grado di adattarsi sia ai vettori di attacco basati su host che a quelli basati su browser.
App di blocco di script e annunci pubblicitari: l'implementazione di policy o estensioni del browser gestite dall'azienda in grado di bloccare il codice JavaScript non autorizzato impedisce di sferrare campagne di malvertising e cryptojacking basato su browser.
Filtraggio web: l'utilizzo di un SWG (Secure Web Gateway) impedisce agli utenti di navigare nei siti violati, comunicare con pool di mining noti o scaricare estensioni del browser dannose.
Rilevamento delle minacce per gli endpoint: i moderni strumenti anti-malware e di rilevamento delle minacce per gli endpoint sono in grado di identificare le firme e i modelli comportamentali dei comuni software di mining, come i proxy XMRig, terminando automaticamente i processi dannosi.
Gestione del sistema nel cloud: l'applicazione di rigide policy di gestione delle identità e degli accessi impedisce ai criminali informatici di sfruttare i servizi cloud o gli errori di configurazione per creare nuove istanze per il cryptomining.
Formazione sulla consapevolezza della sicurezza: educare i dipendenti ad identificare e-mail di phishing, annunci pubblicitari dannosi e tattiche di social engineering riduce la probabilità di incorrere in infezioni da malware iniziali.
In che modo le aziende possono proteggersi dal cryptojacking?
Le aziende possono prevenire il cryptojacking implementando una solida protezione degli endpoint, filtrando il traffico web, bloccando gli script dannosi e mantenendo rigorosi controlli degli accessi sull'infrastruttura cloud. La difesa dalle minacce informatiche nascoste richiede una strategia di difesa approfondita in grado di adattarsi sia ai vettori di attacco basati su host che a quelli basati su browser.
App di blocco di script e annunci pubblicitari: l'implementazione di policy o estensioni del browser gestite dall'azienda in grado di bloccare il codice JavaScript non autorizzato impedisce di sferrare campagne di malvertising e cryptojacking basato su browser.
Filtraggio web: l'utilizzo di un SWG (Secure Web Gateway) impedisce agli utenti di navigare nei siti violati, comunicare con pool di mining noti o scaricare estensioni del browser dannose.
Rilevamento delle minacce per gli endpoint: i moderni strumenti anti-malware e di rilevamento delle minacce per gli endpoint sono in grado di identificare le firme e i modelli comportamentali dei comuni software di mining, come i proxy XMRig, terminando automaticamente i processi dannosi.
Gestione del sistema nel cloud: l'applicazione di rigide policy di gestione delle identità e degli accessi impedisce ai criminali informatici di sfruttare i servizi cloud o gli errori di configurazione per creare nuove istanze per il cryptomining.
Formazione sulla consapevolezza della sicurezza: educare i dipendenti ad identificare e-mail di phishing, annunci pubblicitari dannosi e tattiche di social engineering riduce la probabilità di incorrere in infezioni da malware iniziali.
Il contributo di Akamai
Akamai aiuta le organizzazioni a bloccare il cryptojacking fornendo una visibilità approfondita della rete, bloccando l'accesso ai domini dannosi e segmentando i carichi di lavoro per prevenire la diffusione laterale del malware. Proteggendo l'edge e la rete interna, Akamai garantisce alle risorse di elaborazione aziendali di rimanere protette dai tentativi di sfruttamento non autorizzato.
Akamai Secure Internet Access Enterprise protegge gli utenti aziendali bloccando in modo proattivo l'accesso ai siti web dannosi. In questo modo, si interrompe l'esecuzione di script di cryptomining basati su browser e si impedisce agli utenti di scaricare i payload basati su host tramite gli attacchi di phishing.
Akamai Guardicore Segmentation offre una visibilità granulare su tutto il traffico di rete, identificando istantaneamente le connessioni in uscita non autorizzate ai pool di mining che caratterizzano il cryptojacking. Applicando una rigorosa microsegmentazione basata su software, Akamai Guardicore Segmentation impedisce ai criminali di muoversi lateralmente nell'infrastruttura cloud e on-premise, isolando i dispositivi violati prima che possano infettare tutta la rete.
Inoltre, Akamai App & API Protector protegge le proprietà web dall'inserimento di codice dannoso per garantire che le risorse rivolte al pubblico di un'organizzazione non vengano violate e trasformate in distributori inconsapevoli di malware di cryptojacking basato su browser.