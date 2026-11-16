Il cryptojacking penetra nel dispositivo o nella rete presi di mira con script di cryptomining, che vengono eseguiti in background in modo furtivo allo scopo di risolvere complessi puzzle crittografici per i blockchain ledger. I criminali informatici si affidano, in genere, a due vettori principali per sferrare questo tipo di attacco: la crittografia basata su host e la crittografia basata su browser.

La crittografia basata su host richiede al criminale di installare il codice dannoso direttamente sul dispositivo preso di mira. I criminali, spesso, utilizzano tecniche di social engineering, come un'e-mail di phishing, per indurre gli utenti finali a scaricare software infetti o trojan. Una volta installato, il malware di cryptojacking scarica continuamente la CPU e la GPU dell'endpoint o del server infettati. Poiché questo malware viene eseguito a livello del sistema operativo, la crittografia basata su host è estremamente persistente e può causare un grave surriscaldamento e un elevato utilizzo della CPU per lunghi periodi.

La crittografia basata su browser non richiede alla vittima di installare un programma software in locale. Al contrario, i criminali informatici inseriscono il codice JavaScript dannoso in siti web violati o distribuiscono il payload tramite annunci pubblicitari dannosi. Quando un utente visita il sito violato, il browser esegue lo script utilizzando la potenza di elaborazione della vittima per minare la criptovaluta finché la scheda del browser rimane aperta.