Comprometida a oferecer uma excelente experiência de compras on-line, a Riachuelo expandiu seus serviços para o setor financeiro visando atender às demandas dos clientes por mais inovação e conveniência. Para criar uma nova aplicação de pagamento digital, a varejista brasileira de moda fez uma parceria com a Akamai para garantir proteção de firewall e desempenho excepcionais.
"Com a ajuda da Akamai para proteger a marca e entregar uma ótima experiência do cliente, estamos preparados para os períodos de pico e novas oportunidades de negócios todos os dias do ano."— Rodrigo Godoi , Chefe de segurança cibernética, Riachuelo
Desempenho e segurança on-line no setor de varejo e setor financeiro
Famosa rede de lojas combina a conveniência das compras on-line com um banco digital
Como uma das maiores varejistas de moda do Brasil, a Riachuelo quer criar uma experiência de compras aprimorada para os clientes nas plataformas digitais da marca, incluindo website, apps e websites de e-commerce. Sempre atenta às mudanças nas necessidades do mercado e ao comportamento do consumidor, a varejista buscou soluções que melhorassem o atendimento ao cliente. Para isso, introduziu recursos de pagamento digital aos seus negócios de varejo. Há 12 anos, a empresa também oferece serviços de cartão de crédito, o que resultou em um banco de dados de mais de 30 milhões de clientes.
Rodrigo Godoi, chefe de cibersegurança na Riachuelo, sabe a importância da segurança digital. "É essencial oferecermos um serviço digital de qualidade e, acima de tudo, seguro. Principalmente, quando unimos duas frentes de mercado importantes como os setores de varejo e financeiro com um banco digital", diz. "Nossa estratégia de segurança baseia-se na proteção de dados para garantir a confiança de nossos clientes e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência de compra melhor em uma única plataforma."
Rodrigo conhece o alto risco envolvido na cibersegurança bancária e sua experiência é importante, já que os serviços financeiros costumam sofrer mais ciberameaças e ataques do que em outros setores. Ele também conhece as circunstâncias especiais que as empresas de varejo enfrentam.
"A cibersegurança dos bancos é muito diferente do varejo, mas sabemos que a proteção dos dados de funcionários e clientes é uma prioridade. Por isso, a defesa de firewall e a proteção devem ser robustas e garantir todos os níveis", diz ele.
Uma das principais preocupações de Rodrigo foram os ataques DDoS (negação de serviço distribuído), que podem enfraquecer a rede. "Um ataque bem-sucedido pode custar milhões de dólares a um banco e minar a confiança do consumidor. Eu sabia que a Akamai, por ser uma empresa comprovadamente confiável e pela excelente reputação no setor financeiro, teria a melhor solução de proteção de firewall para nossos sistemas de Internet", afirma Godoi.
Investimento em velocidade, segurança e experiência do cliente
A Riachuelo já usava os serviços Dynamic Site Delivery e Ion da Akamai para otimizar o desempenho no website, no website de e-commerce e em outras aplicações. Essa parceria garante a velocidade e a capacidade de resposta que os clientes esperam de suas experiências de compra.
Com a Akamai, o desempenho da rede móvel e da Web aumentou 40%, o que reduziu significativamente os custos de tráfego e permitiu que mais pessoas navegassem nas redes e plataformas da marca. A Riachuelo também implementou a solução Image & Video Manager da Akamai para reduzir os tamanhos das imagens, melhorar a qualidade e acelerar a entrega de aplicações, diminuindo o tempo de carregamento conforme os clientes rolam as páginas dos produtos.
Durante o processo de decisão, Godoi fez um teste no App & API Protector para ver se o produto conseguiria oferecer maior proteção de firewall para as aplicações digitais da empresa.
"Com base em nossa parceria, confiei na Akamai para fazer uma PoC (prova de conceito) do Kona Site Defender a partir do mês da Black Friday, o dia de compras mais movimentado do ano", disse. "Mantivemos a PoC até o Natal e seremos eternamente gratos à equipe da Akamai por ter permanecido conosco por todo esse tempo. O resultado foi um sucesso."
O Kona Site Defender e o Ion proporcionaram visibilidade das principais métricas, como desempenho, segurança, ameaças etc., para que Godoi pudesse demonstrar o valor do investimento. "De acordo com os números, a Akamai nos ajudou a evitar uma média de três horas de tempo de inatividade por mês e, consequentemente, evitar perdas de receita", afirma.
Os resultados da PoC permitiram que Godoi avançasse não só com o Kona Site Defender e o Ion, mas também com o Bot Manager Premier e o Edge DNS.
A Riachuelo garante a segurança de seus clientes e de sua marca com a Akamai
Depois que a Riachuelo implementou as novas soluções da Akamai, e antes da pandemia da COVID-19, o tráfego de comércio eletrônico quadruplicou, e a varejista estava recebendo até 25 mil pedidos por dia. A otimização das operações de varejo e financeiras na nuvem permitiu que a Riachuelo conseguisse administrar um grande aumento de volume. Ao mesmo tempo, os processos se tornaram mais eficientes e econômicos, pois exigiam menos recursos físicos e de infraestrutura e ofereciam mais flexibilidade pela capacidade de serem operados remotamente.
O grande desafio era testar a segurança desses processos em uma escala maior. Os ciberataques cresceram rapidamente durante a pandemia, aproveitando o enorme aumento das transações digitais. A Riachuelo tomou medidas antecipadas para proteger seus funcionários e clientes. A rede concentrou-se, principalmente, na proteção de clientes que geralmente não costumavam comprar on-line: usuários que costumavam fazer pagamentos pessoalmente e que teriam mais dificuldade de detectar comportamentos suspeitos.
"Em um único mês, observamos que os ataques DDoS aumentaram dez vezes em nosso website de cartão de crédito. Também registramos alguns ataques de phishing e de fraude de pagamento direcionados a clientes de varejo mais vulneráveis", diz Rodrigo. "Graças à Akamai, conseguimos detectar e mitigar todas as ameaças encontradas. Isso nos deu tranquilidade."
Na verdade, o Kona Site Defender e o Edge DNS bloquearam todas as tentativas de DDoS e evitaram injeções de SQL e o scripting em vários locais. A Riachuelo também tinha visibilidade de cada ameaça por meio da integração SIEM (informações de segurança e gerenciamento de eventos), e o Bot Manager Premier protegia os clientes contra fraudes de pagamento, identificando bots mal-intencionados que tentavam atrair os clientes para websites de pagamento falsos e coletar dados pessoais.
Ao interromper esses ataques antes que eles causem danos, a Riachuelo está ajudando a proteger os dados e as informações de seus clientes, reforçando a confidencialidade e demonstrando o tipo de preparação em que a empresa investiu para garantir e fortalecer sua entrada no mercado financeiro.
Uma marca de moda que continua a evoluir
Com mais de 330 lojas, duas fábricas e três centros de distribuição, e agora com a expansão de seus negócios digitais com serviços bancários, a Riachuelo está alcançando novos clientes e mercados. Seu foco é atender às necessidades dos clientes. A rede de lojas planeja migrar o banco de dados de milhões de clientes de cartão de crédito para o banco digital, usando descontos e promoções para impulsionar a venda cruzada. Isso é bom para ambos os negócios da empresa e ótimo para os consumidores, que têm acesso a produtos e serviços valiosos de uma marca confiável.
A Riachuelo continuará a inovar e a aproveitar diferentes oportunidades e ferramentas para criar melhores experiências de compras para seus clientes. Alinhado ao conceito omnicanal de que tudo pode ser encontrado em uma única plataforma, o mercado da Riachuelo aderiu à tendência de combinar serviços financeiros com o varejo.
"Com a Akamai para nos ajudar a proteger nossa marca e oferecer uma ótima experiência ao cliente, estamos preparados para os períodos de pico e novas oportunidades de negócios todos os dias do ano", diz Rodrigo. Com uma única solução alinhada de desempenho e segurança, a Riachuelo tem tudo o que precisa para levar adiante sua filosofia de disseminar moda acessível por todo o Brasil.
Sobre a Riachuelo
A Guararapes é o maior grupo de moda do Brasil e a controladora da rede varejista Lojas Riachuelo, uma das maiores redes de lojas de roupas do país, com mais de 330 unidades espalhadas pelo Brasil. Desde o início de suas operações, o grupo tem se esforçado para fornecer produtos de alta qualidade a preços acessíveis, sempre buscando satisfazer seus clientes e agregar valor aos seus acionistas. Um de seus principais diferenciais é a integração de fabricação e varejo, um modelo que se mostrou bem-sucedido em todo o mundo, permitindo que a Guararapes-Riachuelo responda rapidamente às mudanças e tendências no mercado e no mundo da moda.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.