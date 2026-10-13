Como uma das maiores varejistas de moda do Brasil, a Riachuelo quer criar uma experiência de compras aprimorada para os clientes nas plataformas digitais da marca, incluindo website, apps e websites de e-commerce. Sempre atenta às mudanças nas necessidades do mercado e ao comportamento do consumidor, a varejista buscou soluções que melhorassem o atendimento ao cliente. Para isso, introduziu recursos de pagamento digital aos seus negócios de varejo. Há 12 anos, a empresa também oferece serviços de cartão de crédito, o que resultou em um banco de dados de mais de 30 milhões de clientes.

Rodrigo Godoi, chefe de cibersegurança na Riachuelo, sabe a importância da segurança digital. "É essencial oferecermos um serviço digital de qualidade e, acima de tudo, seguro. Principalmente, quando unimos duas frentes de mercado importantes como os setores de varejo e financeiro com um banco digital", diz. "Nossa estratégia de segurança baseia-se na proteção de dados para garantir a confiança de nossos clientes e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência de compra melhor em uma única plataforma."

Rodrigo conhece o alto risco envolvido na cibersegurança bancária e sua experiência é importante, já que os serviços financeiros costumam sofrer mais ciberameaças e ataques do que em outros setores. Ele também conhece as circunstâncias especiais que as empresas de varejo enfrentam.

"A cibersegurança dos bancos é muito diferente do varejo, mas sabemos que a proteção dos dados de funcionários e clientes é uma prioridade. Por isso, a defesa de firewall e a proteção devem ser robustas e garantir todos os níveis", diz ele.

Uma das principais preocupações de Rodrigo foram os ataques DDoS (negação de serviço distribuído), que podem enfraquecer a rede. "Um ataque bem-sucedido pode custar milhões de dólares a um banco e minar a confiança do consumidor. Eu sabia que a Akamai, por ser uma empresa comprovadamente confiável e pela excelente reputação no setor financeiro, teria a melhor solução de proteção de firewall para nossos sistemas de Internet", afirma Godoi.