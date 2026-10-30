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Fortalecendo a maturidade em segurança em cada etapa
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A visibilidade limitada atrasava as decisões de segurança.
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À medida que a Cocamar expandia suas operações digitais, sua equipe de segurança não tinha visibilidade sobre os riscos das aplicações, o tráfego de bots e as comunicações dos servidores. Isso dificultava a identificação de ameaças e a resposta com confiança.
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Cada implantação revelou riscos ocultos.
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As soluções Akamai App & API Protector, Akamai Bot Manager e Akamai Guardicore Segmentation revelaram, cada uma, vulnerabilidades de segurança que a Cocamar antes não conseguia identificar. Com elas, a Cocamar obteve as informações necessárias para reforçar a proteção e restringir o acesso.
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Uma base de segurança mais sólida foi estabelecida
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Hoje, a Cocamar responde mais rapidamente a incidentes, limita o movimento lateral e apresenta à diretoria uma redução de riscos mensurável. A cooperativa continua ampliando a segurança como parte de sua jornada de maturidade de longo prazo.
Melhorando as operações digitais seguras no setor agrícola
A Cooperativa Agroindustrial Cocamar depende da tecnologia para manter suas operações agrícolas em funcionamento. Essas operações abrangem desde a recepção das colheitas durante a safra até a gestão das finanças, da produção e da logística. À medida que a cooperativa expandia seus serviços digitais, ela precisava de maior visibilidade sobre os riscos cibernéticos crescentes e de uma proteção mais robusta para seus sistemas mais críticos. Em parceria com a Akamai, a Cocamar substituiu a segurança limitada, baseada em hardware, por segurança de aplicações na nuvem, proteção contra bots e microssegmentação. O resultado foi maior visibilidade, resposta mais rápida e um aumento significativo no nível geral de maturidade de segurança da organização.
A tecnologia mantém a cooperativa em funcionamento
Fundada em 1963, a Cooperativa Agroindustrial Cocamar apoia mais de 20.000 famílias de agricultores em todo o Brasil. Todas as etapas de suas operações dependem da tecnologia, desde a recepção de entregas de grãos até a emissão de recibos.
“Nossas operações são altamente automatizadas”, explicou Paula Rebelo, gerente executiva de TI da Cooperativa Agroindustrial Cocamar. “A tecnologia acelera os negócios, mas também aumenta a importância da segurança da informação.”
Conforme a Cocamar expandia tanto geograficamente quanto financeiramente, sua transformação digital se acelerou. Novos aplicativos, APIs e integrações ajudaram a sustentar esse crescimento. No entanto, isso também aumentou o potencial de riscos cibernéticos, incluindo violações de dados e acessos não autorizados.
A importância de proteger os sistemas da Cocamar é especialmente evidente durante a época da colheita. Quando os agricultores entregam milho ou soja, sistemas automatizados recebem cada remessa, classificam a safra e emitem recibos em poucos minutos. Qualquer interrupção pode atrasar as operações e afetar a confiança que os cooperados depositam na organização.
"Não podemos correr o risco de paralisar uma fábrica ou atrasar uma remessa devido a uma violação de segurança", disse Rebelo.
À medida que a Cocamar continuava a adicionar serviços digitais, cada nova conexão criava mais um ponto de entrada potencial para invasores. A equipe de segurança sabia que precisava de uma proteção mais robusta antes que esses riscos se tornassem problemas para os negócios.
Obtendo visibilidade sobre os riscos cibernéticos em crescimento
A Cocamar começou a modernizar suas operações em 2021. Na época, ela protegia aplicações expostas à internet por meio de um firewall de aplicações web (WAF) baseado em hardware. Embora eficaz para proteção básica, a plataforma oferecia pouca visibilidade sobre as ameaças modernas e exigia investimentos contínuos em infraestrutura física.
“Nossa principal prioridade era obter visibilidade sobre os riscos que enfrentávamos”, disse Rebelo. "Tínhamos muitas integrações, APIs e portais, mas não conseguíamos visualizar claramente os riscos que eles apresentavam."
A equipe de segurança avaliou vários fornecedores, incluindo a AWS e a Imperva. Após testes extensivos de prova de conceito, o Akamai App & API Protector destacou-se tanto por suas funcionalidades quanto pelo suporte prestado pelo parceiro local, CPD.
"A Akamai mostrou-se a melhor opção para nós", continuou ela. “Durante a prova de conceito, obtivemos uma visibilidade que nunca tivemos antes.”
Como uma solução abrangente e completa de proteção de aplicações web e APIs, o App & API Protector ajudou a equipe a fazer uma descoberta surpreendente. Acreditava-se que os aplicativos estivessem bem protegidos, mas eles corriam grande risco. “Antes, a minha equipe estava às cegas. “Com a Akamai, finalmente compreendemos o nível de atividade de bots e as tentativas maliciosas direcionadas aos nossos aplicativos”, explicou ela.
A medida também removeu as limitações dos equipamentos de hardware. “Com o nosso WAF físico, estávamos limitados pela infraestrutura”, acrescentou Rebelo. “Após a migração para a Akamai, obtivemos melhor visibilidade e não enfrentamos mais esses problemas. Minha equipe agora pode tomar medidas rápidas.”
Bloqueando bots maliciosos sem prejudicar a operação do negócio
Após obter visibilidade sobre o volume de ataques automatizados direcionados às suas aplicações, a Cocamar deu o próximo passo ao implementar o Akamai Bot Manager. A solução detecta e bloqueia bots maliciosos no edge da rede, permitindo ao mesmo tempo que usuários legítimos e bots confiáveis acessem as aplicações sem interrupções.
“Agora dispomos de uma ferramenta que identifica tentativas de acesso não autorizado, como bots maliciosos que tentam invadir nossa rede ou nossos aplicativos”, disse Rebelo. “A solução nos permite automatizar o controle de tráfego e restringir o acesso.”
A atividade dos bots oscila ao longo do ano, especialmente com a mudança nos serviços digitais e nas operações sazonais da cooperativa. Em vez de ajustar constantemente as defesas, a equipe de segurança pode contar com o Bot Manager para escalar automaticamente de acordo com a demanda.
“O número de bots que observamos varia de mês para mês”, explicou ela. “Em um mês, o Bot Manager pode bloquear 100.000 bots e, em outro, 200.000. Saber que temos uma solução capaz de gerenciar qualquer volume nos dá a confiança de que nosso ambiente está seguro, enquanto os usuários legítimos continuam a acessar nossos aplicativos.”
“A Akamai tornou-se um parceiro essencial para elevar o nível de maturidade da nossa segurança da informação.”— Paula Rebelo, Gerente Executiva de TI, Cooperativa Agroindustrial Cocamar
Contendo ameaças por meio da microssegmentação
Embora o App & API Protector e o Bot Manager tenham reforçado as defesas da Cocamar voltadas para a internet, a equipe de segurança também desejava proteger melhor seus sistemas internos mais críticos. Isso levou a cooperativa a implementar a Akamai Guardicore Segmentation para controlar o acesso entre servidores e limitar até onde um invasor poderia se deslocar dentro do ambiente.
“Nosso objetivo era impedir o acesso não autorizado aos nossos servidores”, explicou Rebelo. “A microssegmentação nos ajuda a determinar quem deve ter acesso a quê e apenas quando for necessário. Não há um único administrador com acesso a tudo.”
A maior prioridade foi proteger o sistema ERP (planejamento de recursos empresariais) interno da Cocamar e o sistema operacional Oracle Solaris que dá suporte a eles. Juntos, eles gerenciam as finanças, os recursos humanos, a produção e as operações diárias da cooperativa.
“Esse ambiente é o coração das nossas operações”, disse Rebelo. “Protegê-lo contra acessos não autorizados foi uma de nossas maiores preocupações.”
Durante a prova de conceito, o Akamai Guardicore Segmentation revelou caminhos de comunicação que a equipe desconhecia. Servidores que deveriam ter sido isolados estavam trocando tráfego, sendo expostos a riscos desnecessários. “A prova de conceito nos mostrou que não estávamos percebendo certas comunicações entre servidores”, disse Rebelo.
A visibilidade proporcionada pelo Akamai Guardicore Segmentation permitiu que a equipe reforçasse as políticas, reduzisse a comunicação desnecessária entre sistemas e protegesse melhor a infraestrutura contra movimentos laterais, caso um invasor obtivesse acesso.
“Antes, não conseguíamos ver claramente como os nossos servidores se comunicavam em segundo plano. Agora podemos identificar conexões desnecessárias e segmentar rapidamente o ambiente para reduzir riscos”, continuou ela.
A implementação também reforçou o programa de segurança mais amplo da Cocamar ao integrá-lo às ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades. Quando varreduras de vulnerabilidade identificam sistemas de alto risco, o Akamai Guardicore Segmentation pode restringir imediatamente a comunicação entre os servidores afetados, ajudando a reduzir a exposição enquanto as medidas de correção são implementadas.
À medida que a confiança na plataforma crescia, a Cocamar ampliou a implementação, passando da proteção de 15 servidores para a segurança de mais de 200. A solução alterou as Políticas Essenciais para o modo de bloqueio, utilizou proteção por isolamento para isolar ativos críticos e implementou a microssegmentação por nível de serviço sempre que possível.
A equipe também utiliza a solução para demonstrar a redução de riscos cibernéticos ao seu comitê multifuncional de segurança da informação. “Apresentamos riscos e cenários simulados ao comitê”, disse Rebelo. “Em determinados cenários, demonstramos que o uso da Akamai Guardicore Segmentation reduziu o risco de payload de ransomware em 93%.”
Construindo uma cultura de segurança mais sólida
Cada implementação da Akamai revelou riscos dos quais a Cocamar não tinha conhecimento. O App & API Protector revelou riscos ocultos nas aplicações e atividade de bots. O Bot Manager quantificou e controlou a automação maliciosa. A segmentação do Akamai Guardicore revelou comunicações inesperadas entre servidores, acessos excessivos e oportunidades para reduzir o movimento lateral.
Juntos, esses insights ajudaram a Cocamar a deixar de apenas reagir a ameaças para gerenciar proativamente os riscos cibernéticos. A cooperativa ganhou maior visibilidade e capacidade de resposta mais rápida. Essas melhorias permitiram a implementação de um programa de segurança mais maduro, que continua a proteger suas operações mais críticas. “A Akamai tornou nosso ambiente mais seguro, mais fácil de gerenciar e com menos riscos”, disse Rebelo.
Para Rebelo, a Akamai tornou-se mais do que um fornecedor de tecnologia. “A Akamai é uma excelente parceira, não apenas no que diz respeito às ferramentas, mas em toda a nossa jornada de construção de uma cultura de segurança mais sólida. O nível de maturidade da nossa segurança da informação atingiu um patamar totalmente novo, graças às ferramentas da Akamai”, concluiu Rebelo.
Sobre a Cocamar Cooperativa Agroindustrial
Fundada em 1963 como Cooperativa de Cafeicultores de Maringá Ltda, a Cooperativa Agroindustrial Cocamar reuniu inicialmente um grupo de 46 fundadores, todos cafeicultores, com o objetivo de organizar a produção regional e de receber e processar o produto. Hoje, está entre as maiores organizações cooperativas do Brasil e possui o maior e mais diversificado complexo industrial do setor cooperativista brasileiro. A Cocamar opera 100 unidades em municípios do norte e noroeste do Paraná, oeste de São Paulo e sudoeste do Mato Grosso do Sul, contando com aproximadamente 14.000 produtores associados dedicados ao cultivo de soja, milho, trigo, café e laranja.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.