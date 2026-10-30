Fundada em 1963, a Cooperativa Agroindustrial Cocamar apoia mais de 20.000 famílias de agricultores em todo o Brasil. Todas as etapas de suas operações dependem da tecnologia, desde a recepção de entregas de grãos até a emissão de recibos.

“Nossas operações são altamente automatizadas”, explicou Paula Rebelo, gerente executiva de TI da Cooperativa Agroindustrial Cocamar. “A tecnologia acelera os negócios, mas também aumenta a importância da segurança da informação.”

Conforme a Cocamar expandia tanto geograficamente quanto financeiramente, sua transformação digital se acelerou. Novos aplicativos, APIs e integrações ajudaram a sustentar esse crescimento. No entanto, isso também aumentou o potencial de riscos cibernéticos, incluindo violações de dados e acessos não autorizados.

A importância de proteger os sistemas da Cocamar é especialmente evidente durante a época da colheita. Quando os agricultores entregam milho ou soja, sistemas automatizados recebem cada remessa, classificam a safra e emitem recibos em poucos minutos. Qualquer interrupção pode atrasar as operações e afetar a confiança que os cooperados depositam na organização.

"Não podemos correr o risco de paralisar uma fábrica ou atrasar uma remessa devido a uma violação de segurança", disse Rebelo.

À medida que a Cocamar continuava a adicionar serviços digitais, cada nova conexão criava mais um ponto de entrada potencial para invasores. A equipe de segurança sabia que precisava de uma proteção mais robusta antes que esses riscos se tornassem problemas para os negócios.