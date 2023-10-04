Privilégier la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique pour la résilience des soins de santé
Des peluches pour enfants au papier hygiénique, la demande peut être supérieure à l'offre de la manière la plus spectaculaire qui soit. Cependant, cet écart n'a que rarement représenté un danger de mort (jusqu'à récemment).
Des catastrophes climatiques dans le monde entier affectent la chaîne d'approvisionnement mondiale. Une tornade a récemment endommagé un entrepôt pharmaceutique qui abritait 25 % du stock de produits injectables stériles destinés aux hôpitaux américains.
Même si l'ensemble du pays a souffert de difficultés d'approvisionnement pour ces produits, cette crise a également permis de tirer d'importants enseignements sur ce que l'industrie pharmaceutique peut (et doit) faire pour accroître sa résilience.
Braver la tempête des climats géopolitiques
Les conditions météorologiques sont loin d'être le seul défi qui pèse sur les dirigeants du secteur des sciences de la vie et de la santé. Les tensions internationales augmentent dans le monde entier et le climat géopolitique pèse lourdement sur les dirigeants qui ont répondu à la 25e enquête mondiale annuelle de PwC auprès des PDG.
Près d'un tiers des personnes interrogées déclarent que les conflits géopolitiques menacent la croissance de leur entreprise, et plus des deux tiers les considèrent comme un facteur prévisible de perturbation de la chaîne d'approvisionnement.
Les tensions géopolitiques sont associées à une augmentation de la cybercriminalité
De récents événements illustrent la corrélation directe entre les tensions géopolitiques et l'augmentation du nombre de cybercrimes. Les membres du groupe pro-russe Killnet, dont les attaques par déni de service distribué ont visé des établissements de santé dans tous les États américains, en sont un exemple. Les groupes d'acteurs malveillants ne se contentent pas de cibler des secteurs spécifiques avec des tactiques avancées. Certains collaborent avec d'autres cybercriminels pour maximiser leur impact.
Les défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur des sciences de la vie : des coûts plus élevés
Les défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur des sciences de la vie peuvent affecter la situation financière des entreprises, mais aussi celle de leurs patients. Le conflit en Ukraine a engendré de graves problèmes liés aux coûts de l'énergie et des matières premières, rapporte Medicines for Europe.
Selon ce groupe (anciennement l'European Generics Medicines Association), les prix record du gaz et de l'électricité à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, auxquels s'ajoutent les coûts des matières premières qui ont augmenté de 50 à 160 % et les coûts de transport qui ont bondi jusqu'à 500 %, entraînent une augmentation du coût et de l'offre de médicaments « à prix abordable ».
Gérer l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement
Des changements réglementaires et matériels sont déjà en cours pour améliorer la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.
Au début de l'année, de très nombreux dirigeants ont fait part de leur désarroi face aux pénuries de produits pharmaceutiques lors d'une session du Parlement européen. La responsable de la santé de l'UE, Stella Kyriakides, a cité un certain nombre de facteurs de dépendance, notamment :
- les problèmes de capacité de production liés à la pénurie mondiale de main-d'œuvre ;
- la réduction du volume de production de médicaments tels que l'amoxicilline pendant la pandémie ;
- l'augmentation des ordonnances pour ces médicaments en raison de la hausse récente du nombre de cas de COVID-19.
La production de médicaments en Chine, affectée par l'augmentation du nombre de cas de COVID, a également posé des problèmes aux pays qui dépendent de l'Asie pour répondre à la demande.
Gérer l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement par le biais d'un approvisionnement localisé
En juin 2023, la loi bipartisane Medical Supply Chain Resilience Act (loi sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement médicale) a été présentée aux États-Unis. Cette loi vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement en produits médicaux en augmentant la production à l'intérieur du pays, au lieu de s'appuyer sur des importations internationales lointaines qui sont plus susceptibles d'être perturbées par des événements politiques ou des catastrophes naturelles.
Des entreprises américaines telles que Johnson & Johnson et Becton, Dickinson and Company ont notamment renoncé à produire en Chine. Ces entreprises optent plutôt pour la délocalisation de proximité et la collaboration avec des fournisseurs d'Amérique latine. Les entreprises pharmaceutiques européennes envisagent également cette tactique et considèrent toujours la République tchèque comme un fournisseur malgré les récentes pénuries de médicaments, indique l'étude de marché BMI.
Renforcer l'approvisionnement grâce à la blockchain
À l'origine, la technologie blockchain a été introduite dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique pour détecter les contrefaçons dangereuses, mais son utilisation est aujourd'hui plus large. Les organismes de régulation, tels que les inspecteurs en pharmacie, peuvent surveiller avec plus de précision le nombre de médicaments contrefaits entrant dans la chaîne d'approvisionnement.
La blockchain améliore la transparence par rapport à d'autres approches de la chaîne d'approvisionnement, ce qui contribue à réduire le nombre de médicaments de qualité inférieure ou périmés sur le marché. L'intégration de l'entreprise et des membres de la chaîne d'approvisionnement en aval peut également permettre aux fournisseurs de produits pharmaceutiques de mieux prévoir la demande.
Protéger grâce à la décentralisation
La technologie blockchain présente un autre avantage : les processus ne nécessitent pas d'intermédiaires. Les informations et les données ne sont plus regroupées de manière centralisée sur un serveur ; elles sont décentralisées sur chaque nœud individuel du réseau. Les nœuds individuels pouvant être situés n'importe où dans le monde, le réseau blockchain ne rencontrera pas de problème en cas de panne dans les régions en difficulté.
La technologie blockchain permet aux entités américaines de se conformer à la Drug Quality and Security Act (loi américaine sur la qualité et la sûreté des médicaments) et à son Titre II : Drug Supply Chain Security Act (loi sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments). Ces textes définissent les exigences en matière de traçabilité électronique au niveau de l'emballage de certains médicaments sur ordonnance distribués aux États-Unis.
Mettre en place les cadres appropriés
En plus des résultats cliniques, l'adoption d'une nouvelle technologie doit prendre en compte d'importants aspects financiers. La gestion de l'incertitude dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement doit être une priorité pour les entreprises pharmaceutiques qui veulent rester compétitives.
La création d'un cadre d'incertitude de la chaîne d'approvisionnement intelligent, qui n'est pas sans rappeler les cadres bien établis, respectés et souvent utilisés de MITRE ATT&CK ou du NIST (National Institute of Standards and Technology, Institut national des normes et des technologies) des États-Unis, est essentielle. Ce cadre d'incertitude de la chaîne d'approvisionnement doit comporter un plan B bien pensé, voire des plans C et D, pour se préparer et réagir aux catastrophes naturelles et aux bouleversements géopolitiques.
L'augmentation de la surface d'attaque impose un modèle de sécurité Zero Trust
En sortant des sentiers battus pour résoudre les problèmes d'approvisionnement, le secteur des sciences de la vie a renforcé sa collaboration avec l'écosystème du secteur de la santé, notamment par la création de partenariats dans des domaines essentiels tels que la chaîne d'approvisionnement, les essais cliniques et de R&D. Actuellement, de nombreuses entreprises collaborent avec d'autres sociétés situées en dehors de leur pare-feu, ce qui élargit considérablement leur surface d'attaque potentielle.
Selon Vikram Venkateswaran, partenaire et conseiller en matière de risques chez Deloitte Inde, une récente étude de Deloitte a révélé que 70 % des leaders en technologie pharmaceutique interrogés avaient déjà commencé à travailler sur un réseau Zero Trust, qui combine le réseau, les données et l'accès, au moment de l'étude.
« Avec l'augmentation des attaques telles que celles qui ont touché les secteurs de la chaîne d'approvisionnement et de la distribution, de nombreuses entreprises pharmaceutiques investissent dans l'évaluation des risques par des tiers, tant pour la technologie que pour les processus, afin d'améliorer leurs écosystèmes », écrit Vikram Venkateswaran.
Protégez-vous
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