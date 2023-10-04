Braver la tempête des climats géopolitiques

Les conditions météorologiques sont loin d'être le seul défi qui pèse sur les dirigeants du secteur des sciences de la vie et de la santé. Les tensions internationales augmentent dans le monde entier et le climat géopolitique pèse lourdement sur les dirigeants qui ont répondu à la 25e enquête mondiale annuelle de PwC auprès des PDG.

Près d'un tiers des personnes interrogées déclarent que les conflits géopolitiques menacent la croissance de leur entreprise, et plus des deux tiers les considèrent comme un facteur prévisible de perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

Les tensions géopolitiques sont associées à une augmentation de la cybercriminalité

De récents événements illustrent la corrélation directe entre les tensions géopolitiques et l'augmentation du nombre de cybercrimes. Les membres du groupe pro-russe Killnet, dont les attaques par déni de service distribué ont visé des établissements de santé dans tous les États américains, en sont un exemple. Les groupes d'acteurs malveillants ne se contentent pas de cibler des secteurs spécifiques avec des tactiques avancées. Certains collaborent avec d'autres cybercriminels pour maximiser leur impact.

Les défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur des sciences de la vie : des coûts plus élevés

Les défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur des sciences de la vie peuvent affecter la situation financière des entreprises, mais aussi celle de leurs patients. Le conflit en Ukraine a engendré de graves problèmes liés aux coûts de l'énergie et des matières premières, rapporte Medicines for Europe.

Selon ce groupe (anciennement l'European Generics Medicines Association), les prix record du gaz et de l'électricité à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, auxquels s'ajoutent les coûts des matières premières qui ont augmenté de 50 à 160 % et les coûts de transport qui ont bondi jusqu'à 500 %, entraînent une augmentation du coût et de l'offre de médicaments « à prix abordable ».