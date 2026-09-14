Ein Angriff wird in vier Schritten durchgeführt:
Ein Angreifer sendet eine Anfrage an den GraphQL-Endpoint von Magento mit schädlichem PHP‑Code, der in einem HTTP‑Header oder -Parameter verborgen ist.
Magento protokolliert den nicht erkannten Wert, wobei der PHP‑Code des Angreifers unbeabsichtigt in einer serverseitigen Protokolldatei gespeichert wird.
Eine Folgeanfrage löst die Vorlagen-Engine von Magento aus, in der Regel durch Generieren einer standardmäßigen Transaktions-E‑Mail.
Während des Renderings lädt die Vorlagen-Engine die vergiftete Protokolldatei und führt den eingebetteten PHP‑Code aus, sodass der Angreifer remote Code ausführen kann.
Da die Ausnutzung keine Authentifizierung oder Nutzerinteraktion erfordert, ist jede zugängliche, nicht gepatchte Instanz gefährdet.
Die Schwachstelle besteht in den Versionen 2.4.4 bis 2.4.9 von Adobe Commerce und Magento Open Source sowie in Adobe Commerce B2B 1.3.3 bis 1.5.3. Nutzer sollten die von Adobe in APSB26-146 (Hotfix VULN-39341) bereitgestellten Sicherheitsupdates installieren, um diese Schwachstelle zu beheben.