Basierend auf unserer Untersuchung blockiert der Command-Injection-Schutz der Adaptive Security Engine von Akamai App & API Protector die primären GraphQL-Header- und -Parameterbasierten Exploit-Vektoren nativ, ohne dass eine neue Regel erforderlich ist. Bestehende ASE‑Regeln erkennen und stoppen bereits die PHP-/Command-Injection-Muster, die in den beobachteten StyleSmuggler-Ausnutzungsversuchen verwendet wurden, die wir analysiert haben. Zum Zeitpunkt dieses Berichts wurde kein öffentlicher, vollständig funktionsfähiger Proof of Concept für diese Schwachstelle beobachtet.

Wir validieren weiterhin die Erkennungsabdeckung über alle beobachteten und neuen Exploit-Vektoren für diese Schwachstelle hinweg. Während die WAF-Schutzfunktionen (Web Application Firewall) von Akamai bekannte Exploit-Muster identifizieren und blockieren können, ist die effektivste Verteidigung weiterhin die sofortige Anwendung des Anbieterpatches. Angesichts des Schweregrads dieses Problems sollten Sie die Updates so bald wie möglich anwenden.