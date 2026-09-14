CVE-2026-75650 : StyleSmuggler – Vulnérabilité critique d'exécution de code à distance dans Adobe Commerce et Magento

D'après notre enquête, les protections contre l'injection de commandes du moteur Adaptive Security Engine (ASE) d'Akamai App & API Protector bloquent nativement les principaux vecteurs d'exploitation qui reposent sur les en-têtes et paramètres GraphQL, sans nécessiter aucune nouvelle règle. Les règles ASE existantes détectent et empêchent déjà les schémas d'injection PHP et de commandes utilisés dans les tentatives d'exploitation de StyleSmuggler que nous avons observées. À la date de rédaction de cet article, aucun code d'exploitation public entièrement opérationnel n'a été identifié.

Nous continuons à vérifier que nos mécanismes de détection couvrent l'ensemble des vecteurs d'exploitation observés et émergents liés à cette vulnérabilité. Les protections du pare-feu d'application Web (WAF) d'Akamai sont capables de détecter et de bloquer les schémas d'exploitation connus. Toutefois, l'application sans délai du correctif publié par l'éditeur reste la mesure la plus efficace pour se protéger. Compte tenu de la gravité de cette faille, les mises à jour doivent être déployées dès que possible.