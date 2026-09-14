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CVE-2026-75650: StyleSmuggler: vulnerabilidade crítica de execução remota de código no Adobe Commerce e Magento

September 14, 2026 by Akamai Security Intelligence Group

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Principais conclusões

Identificamos uma vulnerabilidade crítica de execução remota de código (RCE) não autenticada, rastreada como CVE-2026-75650 e batizada de StyleSmuggler. O Grupo de Inteligência em Soluções de Segurança da Akamai pode confirmar que há tentativas ativas de exploração dessa vulnerabilidade.

A vulnerabilidade tem uma pontuação máxima de 10,0 no CVSS e não requer autenticação ou interação do usuário para ser explorada.

Os atacantes inserem código PHP malicioso na cadeia de processamento de modelos do Magento por meio de cabeçalhos e parâmetros HTTP, executando-o posteriormente durante a geração automática de e-mails.

Com base em nossa investigação, as proteções contra injeção de comandos do Akamai Adaptive Security Engine (ASE) já bloqueiam nativamente os principais vetores de exploração baseados em cabeçalhos e parâmetros do GraphQL, sem a necessidade de implementar novas regras.

Continuamos a validar a cobertura de detecção em todos os vetores de exploração observados para esta vulnerabilidade.

Os clientes afetados ainda devem aplicar o hotfix oficial da Adobe (APSB26-146/VULN-39341) o mais rápido possível.

Detalhes da vulnerabilidade

O CVE-2026-75650 é uma vulnerabilidade crítica de execução remota de código que afeta o Adobe Commerce, o Adobe Commerce B2B e o Magento Open Source. A falha permite que um atacante não autenticado injete código PHP no motor de templates da plataforma e o execute posteriormente no servidor.

A vulnerabilidade tem sido explorada ativamente desde o início de setembro de 2026, o que levou a Adobe a lançar uma atualização de segurança emergencial fora do seu ciclo regular.

Como funciona o ataque StyleSmuggler

O ataque é executado em quatro etapas:

  1. Um atacante envia uma solicitação ao endpoint GraphQL do Magento contendo código PHP malicioso oculto em um cabeçalho ou parâmetro HTTP.

  2. O Magento registra o valor não reconhecido, armazenando inadvertidamente o código PHP malicioso em um arquivo de log no servidor.

  3. Um pedido de acompanhamento ativa o motor de modelos do Magento, geralmente através da geração de um e-mail transacional padrão.

  4. Durante o processo de renderização, o motor de modelos carrega o arquivo de log malicioso e executa o código PHP embutido, permitindo que o atacante execute código remotamente.

Como a exploração não requer autenticação nem interação do usuário, qualquer instância exposta e sem correção está em risco.

A vulnerabilidade está presente no Adobe Commerce e Magento Open Source versões 2.4.4 a 2.4.9 e no Adobe Commerce B2B 1.3.3 a 1.5.3. Os usuários devem aplicar imediatamente as atualizações de segurança fornecidas pela Adobe no APSB26-146 (hotfix VULN-39341) para corrigir essa vulnerabilidade.

Mitigação com o Akamai App & API Protector

Com base em nossa investigação, as proteções contra injeção de comandos do Adaptive Security Engine do Akamai App & API Protector bloqueiam nativamente os principais vetores de exploração baseados em cabeçalhos e parâmetros do GraphQL, sem a necessidade de criar novas regras. As regras existentes do ASE já conseguem detectar e bloquear os padrões de injeção de comandos e PHP utilizados nas tentativas de exploração do StyleSmuggler que analisamos. Até o momento da redação deste artigo, não foi identificada nenhuma prova de conceito (PoC) pública e totalmente operacional para explorar essa vulnerabilidade.

Continuamos a validar a cobertura de detecção em todos os vetores de exploração observados e emergentes relacionados a essa vulnerabilidade. Embora as proteções do firewall de aplicações web (WAF) da Akamai sejam capazes de identificar e bloquear padrões de exploração conhecidos, a defesa mais eficaz continua a ser a aplicação imediata da correção fornecida pelo fabricante. Dada a gravidade deste problema, aplique as atualizações o mais rápido possível.

Fique por dentro

O Akamai Security Intelligence Group continuará monitorando, notificando e criando mitigações quanto a ameaças como essas para nossos clientes e para a comunidade de segurança em geral. Para acompanhar as notícias mais recentes do Akamai Security Intelligence Group, confira nossa página inicial de pesquisa e siga nossos perfis nas redes sociais.

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Sobre o autor/a

Akamai Wave Blue

Akamai Security Intelligence Group

Akamai SIG is a global team of world-class researchers, engineers, strategists, and data scientists with a broad range of expertise and security disciplines. Our data sources include the enormous Akamai Cloud, open sources, collaboration with third parties, and dark web intelligence. We have also developed our own algorithms and tools that help us deliver our research and keep Akamai security solutions up to date.

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CyberSecurity
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