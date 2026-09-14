Com base em nossa investigação, as proteções contra injeção de comandos do Adaptive Security Engine do Akamai App & API Protector bloqueiam nativamente os principais vetores de exploração baseados em cabeçalhos e parâmetros do GraphQL, sem a necessidade de criar novas regras. As regras existentes do ASE já conseguem detectar e bloquear os padrões de injeção de comandos e PHP utilizados nas tentativas de exploração do StyleSmuggler que analisamos. Até o momento da redação deste artigo, não foi identificada nenhuma prova de conceito (PoC) pública e totalmente operacional para explorar essa vulnerabilidade.

Continuamos a validar a cobertura de detecção em todos os vetores de exploração observados e emergentes relacionados a essa vulnerabilidade. Embora as proteções do firewall de aplicações web (WAF) da Akamai sejam capazes de identificar e bloquear padrões de exploração conhecidos, a defesa mais eficaz continua a ser a aplicação imediata da correção fornecida pelo fabricante. Dada a gravidade deste problema, aplique as atualizações o mais rápido possível.