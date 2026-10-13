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Internetsicherheit in LA
Die Stadt Los Angeles schützt öffentlich zugängliche Websites für Dutzende von Abteilungen mit einer Plattform – Akamai
Viele Abteilungen, eine Websicherheitslösung
Als die Stadt Los Angeles ein integriertes Sicherheitszentrum für mehr als 40 Abteilungen gründete, suchte der Chief Information Security Officer nach einer Firewall für Webanwendungen, die es schnell und einfach machte, neue Websites zu schützen, Regeln zu aktualisieren und zu skalieren. Die Stadt fand ihre Antwort in Akamai Professional Services, die einen reibungslosen Übergang von der alten Firewall sicherstellen – ohne Ausfallzeiten. Und als der Internetverkehr während der COVID-19-Pandemie um 1.000 % Anstieg, skalierte Akamai ohne Probleme.
Mehr städtische Services werden digital
Die Stadt Los Angeles ist die zweitgrößte Stadt der USA und betreut 3,9 Millionen Einwohner in mehr als 40 Abteilungen – vom Department of Aging bis hin zum Los Angeles Zoo. „Öffentliche Websites sind das Gesicht der Stadt Los Angeles“, so Timothy Lee, Chief Information Security Officer (CISO) der Stadt. „Sie sind unsere Marke. Bewohner und Mitarbeiter erwarten eine Verfügbarkeit von 100 % und verlassen sich darauf, dass wir ihre persönlichen Daten schützen.“
Früher hatten die meisten Abteilungen ein eigenes Security Operations Center. Aber das Fehlen einer zentralen Sicht auf Cyber-Vorfälle behinderte das Bewusstsein für neue Arten von Angriffen. Im Jahr 2014 gründete der Bürgermeister eine zentrale Gruppe zur Koordinierung der Cyber-Aktivitäten und ernannte Lee, damals CISO für den Hafen von Los Angeles, zum ersten CISO der Stadt. „Ich wurde eingestellt, um eine einzige, koordinierte Cyber-Strategie zu entwickeln und umzusetzen“, so Lee. „Ein wichtiger Teil dieser Strategie ist eine einheitliche Sicht auf Cyber-Vorfälle in allen Abteilungen und auf gemeinsam genutzten Plattformen, soweit wie möglich.“
Mehr als 40 Abteilungen, eine zentrale Lösung
Lees Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein integriertes Security Operations Center (ISOC) für über 40 Abteilungen aufzubauen. „Das ISOC erkennt täglich rund 1 Milliarden Sicherheitsvorfälle“, sagt Daniel Clark, IT Agency ISOC Manager der Stadt. Bei einer zunehmenden Zahl dieser Vorfälle sindZero-Day-Exploits involviert, die auf neu entdeckte Schwachstellen abzielen, bevor Anbieter ihren Code aktualisieren und Systemadministratoren die Updates installieren können.ne wachsende Zahl dieser Veranstaltungen ist. „Die Sicherung aller öffentlich zugänglichen Websites der Stadt mit einer WAF (Web Application Firewall) ist ein Schlüsselelement unserer Cyber-Strategie“, so Clark.
Lee und Clark kamen zu dem Schluss, dass die bestehende WAF für viele Abteilungen nicht geeignet war. Der Schutz neuer Websites und die Feinabstimmung der Regeln waren zu zeitaufwändig und umständlich. Bei der Bewertung der wichtigsten WAFs im Gartner Magic Quadrant wählten Clark und Lee Akamai App & API Protector mit Bot Manager.
„Akamai schützt unsere Websites vor Zero-Day-Bedrohungen“, so Clark. „Es ist einfach einzurichten. Und es lässt sich in die Websites jeder Abteilung ohne viel Anpassung integrieren.“ Lee fügt hinzu: „Wenn ich mich für einen Partner entscheide, sehe ich mir mehr als nur technische Funktionen an. Der größte Unterschied zwischen führenden Anbietern ist oft ihre Flexibilität. Akamai stimmte zu, mit uns an einer phasenweisen Bereitstellung zu arbeiten, um unsere zeitlichen und budgetbedingten Anforderungen zu erfüllen.“
Reibungsloser Übergang ohne Ausfallzeiten
Während des Übergangs zu Akamai haben Clark und Lee Akamai Professional Services beauftragt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten – Akamai wurde aktiviert, während die vorherige WAF stillgelegt wurde. „Wir hatten keine Ausfallzeiten, als wir von unserer alten WAF zu Akamai wechselten und wir erhielten ausgezeichneten Support“, so Clark. Das Team von Akamai arbeitete auch mit dem Team von Clark zusammen, um die ersten Websites zu integrieren und ihm das nötige Fachwissen zu vermitteln, damit es weitere Websites selbst integrieren konnte.
Skalierung für Anpassungsfähigkeit
Der Traffic auf den Websites der Stadt war bereits vor der Pandemie angestiegen, da Einwohner der Stadt, die Waren und Dienstleistungen online bestellen, dieselbe Gewohnheit auch bei ihren Interaktionen mit den Behörden beibehielten. Die Pandemie beschleunigte den Trend, da viele Abteilungen der Stadt neue Websites lancierten, als Reaktion auf verkürzte Bürozeiten oder für neue Services, wie finanzielle Ressourcen für Mieter sowie für Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten. „Im Laufe der wenigen Wochen zu Beginn der Pandemie stieg der Webtraffic um mehr als 1.000 % an“, sagt Clark. „Mit Akamai konnten Abteilungen ihre neuen Websites schnell schützen. Es war von unschätzbarem Wert, einen Service-Partner wie Akamai zu haben, der schnelle Skalierung ermöglicht.“
Im Laufe der wenigen Wochen zu Beginn der Pandemie stieg der Webtraffic um mehr als 1.000 % an. Mit Akamai konnten Abteilungen ihre neuen Websites schnell schützen. Es war von unschätzbarem Wert, einen Service-Partner wie Akamai zu haben, der schnelle Skalierung ermöglicht.Daniel Clark, IT Agency Integrated Security Operations Center Manager, Stadt Los Angeles
Schnelle Akzeptanz durch die Stadtverwaltung
Das ISOC der Stadt LA gibt jeder Abteilung die Freiheit, die Technologien auszuwählen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. Um IT-Leitern die Vorteile von Akamai zu erläutern – insbesondere den einfachen Schutz neuer Websites und die Feinabstimmung von Regeln –, führte Lee Meetings mit dem Team von Akamai durch, um Fragen zu beantworten. „Nachdem die ersten Abteilungen den Wechsel vollzogen hatten, sprach es sich schnell herum, dass Akamai großen Schutz bietet und dass der Übergang einfach ist“, so Lee. Immer mehr Abteilungen möchten den Wechsel zu Akamai vollziehen, da ihre Verträge mit anderen WAF-Anbietern auslaufen.
Wenn ein Anbieter wie Akamai mir als CISO bei der Einführung eines neuen Service helfen kann, ist das ein Gewinn. Ich weiß es zu schätzen, dass Akamai flexibel ist und uns Support bietet. So erhalten wir, was wir brauchen, um die Websites der Stadt LA zu schützen, auf die Bewohner und Mitarbeiter angewiesen sind.Timothy Lee, Chief Information Security Officer, Stadt Los Angeles
„Wenn ein Anbieter wie Akamai mir als CISO bei der Einführung eines neuen Service helfen kann, ist das ein Gewinn“, so Lee. „Ich weiß es zu schätzen, dass Akamai flexibel ist und uns Support bietet. So erhalten wir, was wir brauchen, um die Websites der Stadt LA zu schützen, auf die Bewohner und Mitarbeiter für unverzichtbare Services angewiesen sind.“
Informationen zur Stadt Los Angeles
Die Stadt Los Angeles ist die zweitgrößte Stadtverwaltung in den USA und beschäftigt mehr als 50.000 Menschen in 44 Abteilungen. Im Jahr 2021 ernannte das Center for Digital Government die IT-Agentur der Stadt LA in ihrer Umfrage zu den digitalen Städten zu einem Gewinner. Durch diese Auszeichnung wurde der Einsatz von Technologie zur Bewältigung sozialer Herausforderungen, zur Verbesserung von Services, zur Stärkung der Cybersicherheit und mehr anerkannt. www.lacity.org
Über Akamai
Akamai unterstützt und schützt das digitale Leben. Führende Unternehmen weltweit setzen bei der Erstellung, Bereitstellung und beim Schutz ihrer digitalen Erlebnisse auf Akamai. So unterstützen wir täglich Milliarden von Menschen in ihrem Alltag, bei der Arbeit und in ihrer Freizeit. Mithilfe der am meisten verteilten Computing-Plattform – von der Cloud bis zur Edge – ermöglichen wir es unseren Kunden, Anwendungen zu entwickeln und auszuführen. So bleiben die Erlebnisse nahe beim Nutzer und Bedrohungen werden ferngehalten. Erfahren Sie mehr über die Sicherheits-, Computing- und Bereitstellungslösungen von Akamai unter akamai.com/de und akamai.com/de/blogoder folgen Sie Akamai Technologies auf Twitter und LinkedIn.