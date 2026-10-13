Lees Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein integriertes Security Operations Center (ISOC) für über 40 Abteilungen aufzubauen. „Das ISOC erkennt täglich rund 1 Milliarden Sicherheitsvorfälle“, sagt Daniel Clark, IT Agency ISOC Manager der Stadt. Bei einer zunehmenden Zahl dieser Vorfälle sindZero-Day-Exploits involviert, die auf neu entdeckte Schwachstellen abzielen, bevor Anbieter ihren Code aktualisieren und Systemadministratoren die Updates installieren können.ne wachsende Zahl dieser Veranstaltungen ist. „Die Sicherung aller öffentlich zugänglichen Websites der Stadt mit einer WAF (Web Application Firewall) ist ein Schlüsselelement unserer Cyber-Strategie“, so Clark.

Lee und Clark kamen zu dem Schluss, dass die bestehende WAF für viele Abteilungen nicht geeignet war. Der Schutz neuer Websites und die Feinabstimmung der Regeln waren zu zeitaufwändig und umständlich. Bei der Bewertung der wichtigsten WAFs im Gartner Magic Quadrant wählten Clark und Lee Akamai App & API Protector mit Bot Manager.

„Akamai schützt unsere Websites vor Zero-Day-Bedrohungen“, so Clark. „Es ist einfach einzurichten. Und es lässt sich in die Websites jeder Abteilung ohne viel Anpassung integrieren.“ Lee fügt hinzu: „Wenn ich mich für einen Partner entscheide, sehe ich mir mehr als nur technische Funktionen an. Der größte Unterschied zwischen führenden Anbietern ist oft ihre Flexibilität. Akamai stimmte zu, mit uns an einer phasenweisen Bereitstellung zu arbeiten, um unsere zeitlichen und budgetbedingten Anforderungen zu erfüllen.“