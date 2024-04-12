Clal sicherte seine Websites mit dem Trafficmanager, der Security Information and Event Management-Lösung sowie der Web Application Firewall eines anderen Anbieters. Diese Sicherheitsmaßnahmen halfen jedoch nicht in Bezug auf das wichtige und weitreichende API-Inventar des Unternehmens.

Das Clal-Ökosystem unterstützt Innovationen wie Clal Express, einen Webservice, der es Kunden ermöglicht, eigene Kosten zu vermeiden. Diesen Service wollte das Unternehmen verwalten und sichern, da sich APIs im gesamten Unternehmen immer stärker verbreiteten.

Nach dem Ausbruch der Coronapandemie implementierte Clal eine API­Gateway-Lösung, um das API‑Ökosystem zu zentralisieren, das das Unternehmen gerade aufbaute. „Da habe ich erkannt, dass wir weder einen klaren Überblick über die mehr als 600 APIs haben, die über unsere Websites verfügbar sind, noch über die Tausende von APIs im gesamten Unternehmen“, erklärt Haim Inger, CTO bei Clal.

Das API-Gateway bietet zwar teilweise Einblick in die API-Umgebung, stellt aber keine Sicherheitslösung dar. Tatsächlich müssen Unternehmen, die ein API-Gateway verwenden, dieses auch sichern. „Als wir nach Lösungen zum Schutz unseres API‑Gateways suchten, erkannte ich das gewaltige Verbesserungspotenzial von API Security“, fährt Inger fort.