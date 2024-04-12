Clal Insurance and Finance wurde 1978 in Israel gegründet und ist ein führendes Versicherungs- und Unternehmen für langfristiges Sparkapital, das Vermögenswerte in Höhe von 332 Mrd. NIS* (90,87 Mrd. US-Dollar) überwacht. In drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen bietet das Unternehmen Privat- und Unternehmenskunden verschiedene Services und Produkte. Die rund 4.400 Mitarbeiter von Clal arbeiten mit 3.700 Versicherungsagenten zusammen, um einen qualitativ hochwertigen Service und professionellen Support für Kunden zu bieten.
Das Unternehmen treibt seine digitale Transformation auf Grundlage von APIs voran, die nahtlose Innovation und einen Vorsprung beim Datenaustausch mit Geschäftspartnern, anderen FinTech-Unternehmen und Kunden ermöglicht. Dieses API-Ökosystem erhöht zugleich die Angriffsfläche und das Risiko potenzieller Bedrohungen – ein besonders dringliches Problem in Israel, da die Nation häufig von Cyberangriffen betroffen ist. Durch die Bereitstellung von Akamai API Security hat Clal Insurance and Finance drei Ziele erreicht:
- Automatisierte Erkennung und Bestandsaufnahme aller APIs
- Automatischer Behebungsprozess
- Verbesserung der API-Sicherheit