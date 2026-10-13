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Background

Eurail.com

Das internationale Eisenbahnunternehmen Eurail vertraut bei der Bereitstellung eines außergewöhnlichen Online-Erlebnisses für Mobil- und Desktopgeräte auf Akamai.

Logo von Eurail.com

Standort

Utrecht, Niederlande
https://www.eurail.com/

Branche

Handel

Produkte

Ion

Über Eurail.com B.V.

Eurail.com ist der offizielle Online-Vertriebskanal für Eurail Passes und hat seinen Sitz in den Niederlanden. Unsere Versandzentren befinden sich in den USA, Irland und Singapur. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 sorgen wir dafür, dass Kunden aus aller Welt eine unvergessliche Zugfahrt mit Eurail erleben.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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