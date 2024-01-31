Cómo ayudaron los voluntarios de Akamai a recuperar la playa más contaminada de Costa Rica
La conservación del medioambiente es una prioridad constante en Akamai. En 2023, nuestro compromiso con la conservación del planeta incluyó la participación en la Semana del Clima de Nueva York y en el Mes de la Tierra de Akamai, e incluso nos llevó hasta las costas de Costa Rica.
En noviembre de 2023, un equipo de 50 empleados de Akamai se embarcó en una misión para revivir la playa más contaminada de Costa Rica, una experiencia que dejó un impacto duradero tanto en el medioambiente como en nuestra conciencia colectiva.
Siga leyendo para descubrir de qué modo la dedicación, la colaboración y la innovación nos ayudaron a eliminar 1,3 toneladas métricas de basura de Playa Guacalillo, en Costa Rica.
Nuestra misión de sostenibilidad medioambiental en Costa Rica
Playa Guacalillo, que en el pasado fue conocida por su belleza natural, ha sido víctima de la contaminación durante años. Nos sentimos obligados a pasar a la acción y decidimos organizar una limpieza de la playa como parte de nuestra iniciativa Danny Lewin Community Care Days en desarrollo reuniendo a 50 de nuestros compañeros de Akamai, que comparten la pasión por la conservación del medioambiente.
Nuestro recorrido hacia la sostenibilidad comenzó en el río Tárcoles, donde navegamos pasando junto a docenas de cocodrilos al sol en las embarradas orillas. La fascinación por estas antiguas criaturas nos recordó la resistencia de la naturaleza y la necesidad de salvaguardar nuestras vías fluviales para toda la vida silvestre de la tierra.
Los voluntarios de Akamai se ponen a trabajar
Finalmente, llegamos a Playa Guacalillo. Después de inspeccionar la playa, nuestro equipo, equipado con guantes, bolsas de basura y el compromiso compartido de causar un impacto positivo, se puso a trabajar de inmediato. Aunque la visión de la playa contaminada fue desoladora, nuestra determinación colectiva alimentó un poderoso sentido del propósito. En ese momento, salió a la luz el verdadero espíritu de OneAkamai, donde el trabajo en equipo se une a la innovación.
A lo largo del día, los compañeros de Akamai demostraron el poder de la resolución colectiva de problemas buscando formas creativas de limpiar la mayor cantidad de basura posible, como utilizar troncos para transportar varios neumáticos y bolsas de basura hasta la playa. Soluciones como esta subrayan la importancia de la adaptabilidad y la colaboración a la hora de abordar los retos medioambientales.
Resultados de sostenibilidad extraordinarios y cuantificables
El duro trabajo y la dedicación de nuestros voluntarios dieron sus frutos de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Al final del día, habíamos eliminado la asombrosa cantidad de 1,3 toneladas métricas de basura de Playa Guacalillo. Este impresionante volumen puso de relieve la magnitud de la contaminación que durante mucho tiempo había azotado la playa, y también mostró el increíble impacto que puede tener una comunidad unida en la revitalización del medioambiente.
Al salir de la playa, estábamos orgullosos de saber que nuestro único día de servicio tendría un profundo efecto en cadena. Al evitar que 1,3 toneladas métricas de basura llegaran al océano, ayudamos a salvaguardar la vida marina y a preservar el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas costeros.
También contribuimos a poner en marcha prácticas más sostenibles. La basura que retiramos de Playa Guacalillo se llevó a un centro de recolección para una separación adecuada, de modo que el plástico se pudiera convertir en madera plástica para utilizarla en construcciones ecológicas, sentando las bases de un futuro más sostenible.
La odisea medioambiental continúa
Nuestra odisea en Playa Guacalillo fue mucho más que una limpieza puntual: resultó ser un proyecto sostenible que dejó una huella duradera en nuestra conciencia medioambiental. Navegar por aguas habitadas por cocodrilos puso de manifiesto la resiliencia de la naturaleza, y la resolución de problemas como equipo reforzó nuestra capacidad colectiva para superar desafíos medioambientales.
Mientras el equipo de Akamai reflexiona sobre este paso en nuestro periplo de conservación del medioambiente, reconocemos que cada decisión que adopte nuestra organización, ya sea en el ámbito del transporte o la gestión de residuos, debe contribuir a un futuro más brillante, limpio y sostenible para nuestros océanos y el planeta.
Más información
Obtenga más información sobre los esfuerzos de sostenibilidad y lea el Informe de 2022 de Akamai sobre la repercusión de las iniciativas de ESG para profundizar en nuestro rendimiento y progreso colectivos.