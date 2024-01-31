Cómo ayudaron los voluntarios de Akamai a recuperar la playa más contaminada de Costa Rica

La conservación del medioambiente es una prioridad constante en Akamai. En 2023, nuestro compromiso con la conservación del planeta incluyó la participación en la Semana del Clima de Nueva York y en el Mes de la Tierra de Akamai, e incluso nos llevó hasta las costas de Costa Rica.

En noviembre de 2023, un equipo de 50 empleados de Akamai se embarcó en una misión para revivir la playa más contaminada de Costa Rica, una experiencia que dejó un impacto duradero tanto en el medioambiente como en nuestra conciencia colectiva.

Siga leyendo para descubrir de qué modo la dedicación, la colaboración y la innovación nos ayudaron a eliminar 1,3 toneladas métricas de basura de Playa Guacalillo, en Costa Rica.