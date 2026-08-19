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Background

Bitmovin y OneFootball

Bitmovin, una empresa pionera en el streaming de vídeo, mejora la experiencia de visionado y reduce los costes operativos de OneFootball

Logotipo de OneFootball

Ubicación

Berlín, Alemania
onefootball.com

Sector

Multimedia

Resultados clave

  • Mejora la experiencia del espectador
  • Controla los costes
  • Reduce las tarifas de DTO

Solución

Cloud Computing
Descargar como PDF

Impulsor del streaming de vídeo

Fundada en 2012, Bitmovin se mantiene a la vanguardia en el sector del streaming de vídeo digital. Empezó creando el primer reproductor de streaming adaptable y el primer servicio de codificación definida por software capaz de ejecutarse en cualquier plataforma en la nube, y ya es uno de los proveedores líderes en infraestructura de streaming de vídeo. Actualmente, sus soluciones de desarrollo de vídeo son todo un referente y son esenciales para que clientes, como la BBC, FuboTV y Hulu, ofrezcan unas experiencias digitales sobresalientes a escala global.

Como parte de su colaboración con Akamai, Bitmovin ha implementado Live Encoder en Akamai Cloud, la plataforma más distribuida del mundo para el cloud computing, la seguridad y la distribución de contenido.

Optimización de los costes y las experiencias de streaming en directo

Con la ejecución de Live Encoder en Akamai Cloud, Bitmovin puede ayudar a sus clientes de streaming en directo a ofrecer un visionado de mayor calidad, al tiempo que la empresa reduce y controla mejor los costes. En concreto, las organizaciones pueden reducir los costes operativos hasta en un 90 %. Como las funciones esenciales de Live Encoder se sitúan y se ejecutan más cerca de los usuarios finales, disminuye la latencia del streaming, lo que contribuye a reducir las tarifas de transferencia de datos (DTO) de salida en muchos casos.

Con su interfaz de usuario intuitiva, Live Encoder de Bitmovin permite a los usuarios de todos los niveles transmitir contenido de forma rápida y sencilla. Al mismo tiempo, la sólida API de Bitmovin ofrece a los desarrolladores un control completo sobre cada aspecto del canal de codificación de vídeo. Para que sea compatible con las funciones de vídeo a la carta en directo y de recorte en directo, Live Encoder también está integrado con Akamai Media Services Live. Como parte de Akamai Cloud, esta solución permite ofrecer un streaming seguro y eficiente a gran escala en toda la red de distribución de contenido global de Akamai.

Según Stefan Lederer, director ejecutivo y cofundador de Bitmovin: "Nuestra solución Live Encoder mejora el streaming en directo en cuanto a calidad de imagen y sonido. De este modo, el público puede disfrutar de experiencias realmente inmersivas. Con su implementación en Akamai Cloud, podrán disfrutar de un streaming aún mejor".

Streaming en directo de alta calidad a escala

OneFootball, uno de los referentes digitales en contenidos digitales de fútbol y una de las primeras 100 aplicaciones de noticias y resultados de fútbol disponibles en la App Store de Apple, presta servicio a 200 millones de usuarios activos en todo el mundo. Al ofrecer una experiencia personalizada que combina contenido, productos y servicios de fútbol, además de incluir el streaming en directo de los partidos, los aficionados se sienten más cerca de lo que ocurre en el terreno de juego.

Cuando a la empresa se le quedó pequeña la infraestructura de streaming de vídeo que respaldaba su sofisticada plataforma de distribución, decidió desarrollar un proceso a medida. Para hacerlo, recurrió a los partners idóneos en cada paso. Para la etapa de codificación, se decantó por Live Encoder de Bitmovin, ya que proporcionaba flujos de codificación más eficientes y garantizaba un streaming de excelente calidad a alta velocidad y gran escala, capaz de optimizar los tiempos de inicio. Dado que Bitmovin es un partner informático cualificado de Akamai, al utilizar Live Encoder, OneFootball también puede aprovechar todo el potencial de Akamai Cloud.

Paul Macklin, director sénior de productos de Bitmovin, afirma: "Lo último que queremos es perder la conexión porque podría ser en el momento más importante. Para OneFootball, la colaboración entre Akamai y Bitmovin significa que los usuarios de todo el mundo tendrán un servicio excelente en la aplicación OneFootball y dispondrán de una transmisión fiable, segura y de alta calidad sin interrupciones".

Lederer lo resume de este modo: "En nuestra asociación con Akamai, la tecnología se une a la experiencia de usuario. Akamai hace cosas increíbles en la nube que, combinadas con nuestras innovaciones en la transcodificación en directo, logran que OneFootball acerque el fútbol a todos los usuarios, independientemente de dónde estén".

Acerca de Bitmovin

Bitmovin es el proveedor líder de infraestructura de vídeo para empresas de medios digitales y proveedores de servicios globales. La empresa ha estado a la vanguardia de la innovación en el sector y de todos los avances más importantes en el sector del streaming de vídeo digital. Bitmovin creó el primer reproductor comercial de streaming adaptable del mundo e implementó el primer servicio de codificación definida por software ejecutable en cualquier plataforma en la nube. Su tecnología en la nube ofrece las soluciones de codificación, reproducción y análisis de medios más flexibles y escalables, con un alcance de dispositivos sin precedentes, facilidad de integración y un servicio de atención al cliente de primera clase. 

Los clientes de Bitmovin disfrutan de operaciones optimizadas, una rápida comercialización y la mejor experiencia de espectador posible. Bitmovin tiene su sede principal en San Francisco, California, y oficinas en Viena y Klagenfurt (Austria), así como en Londres, Berlín y Denver. La empresa cuenta con más de 400 clientes en todo el mundo, entre los que se incluyen ClassPass, BBC, FuboTV, Hulu y Discovery. Para obtener más información, visite bitmovin.com.

Acerca de OneFootball

OneFootball es una empresa de medios de fútbol alemana. La aplicación OneFootball ofrece resultados en directo, estadísticas y noticias de 135 ligas en 12 idiomas diferentes desde una redacción ubicada en Berlín. Está comprometida con superar los límites del streaming en directo. Para lograrlo, ha implementado Live Encoder de Bitmovin, que se ejecuta en Akamai Cloud Computing, lo que garantiza una distribución y un streaming de alta velocidad, con una calidad visual asombrosa.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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