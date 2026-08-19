Fundada en 2012, Bitmovin se mantiene a la vanguardia en el sector del streaming de vídeo digital. Empezó creando el primer reproductor de streaming adaptable y el primer servicio de codificación definida por software capaz de ejecutarse en cualquier plataforma en la nube, y ya es uno de los proveedores líderes en infraestructura de streaming de vídeo. Actualmente, sus soluciones de desarrollo de vídeo son todo un referente y son esenciales para que clientes, como la BBC, FuboTV y Hulu, ofrezcan unas experiencias digitales sobresalientes a escala global.
Como parte de su colaboración con Akamai, Bitmovin ha implementado Live Encoder en Akamai Cloud, la plataforma más distribuida del mundo para el cloud computing, la seguridad y la distribución de contenido.