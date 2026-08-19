OneFootball, uno de los referentes digitales en contenidos digitales de fútbol y una de las primeras 100 aplicaciones de noticias y resultados de fútbol disponibles en la App Store de Apple, presta servicio a 200 millones de usuarios activos en todo el mundo. Al ofrecer una experiencia personalizada que combina contenido, productos y servicios de fútbol, además de incluir el streaming en directo de los partidos, los aficionados se sienten más cerca de lo que ocurre en el terreno de juego.

Cuando a la empresa se le quedó pequeña la infraestructura de streaming de vídeo que respaldaba su sofisticada plataforma de distribución, decidió desarrollar un proceso a medida. Para hacerlo, recurrió a los partners idóneos en cada paso. Para la etapa de codificación, se decantó por Live Encoder de Bitmovin, ya que proporcionaba flujos de codificación más eficientes y garantizaba un streaming de excelente calidad a alta velocidad y gran escala, capaz de optimizar los tiempos de inicio. Dado que Bitmovin es un partner informático cualificado de Akamai, al utilizar Live Encoder, OneFootball también puede aprovechar todo el potencial de Akamai Cloud.

Paul Macklin, director sénior de productos de Bitmovin, afirma: "Lo último que queremos es perder la conexión porque podría ser en el momento más importante. Para OneFootball, la colaboración entre Akamai y Bitmovin significa que los usuarios de todo el mundo tendrán un servicio excelente en la aplicación OneFootball y dispondrán de una transmisión fiable, segura y de alta calidad sin interrupciones".

Lederer lo resume de este modo: "En nuestra asociación con Akamai, la tecnología se une a la experiencia de usuario. Akamai hace cosas increíbles en la nube que, combinadas con nuestras innovaciones en la transcodificación en directo, logran que OneFootball acerque el fútbol a todos los usuarios, independientemente de dónde estén".