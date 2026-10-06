Bitmovin e OneFootball

Bitmovin è l'azienda leader nella produzione di infrastrutture video per le aziende che operano nel settore dei media digitali e i provider di servizi internazionali. L'azienda è all'avanguardia nell'innovazione e nello sviluppo delle principali tecnologie del settore dello streaming video digitale. Bitmovin ha lanciato sul mercato il primo lettore per lo streaming adattivo al mondo e ha distribuito il primo servizio di codifica definito da software ed eseguibile su qualsiasi piattaforma cloud. La sua tecnologia cloud-native offre la gamma di soluzioni di codifica, riproduzione e analisi dei media più flessibile e scalabile al mondo, con ampia portata di dispositivi, facilità di integrazione e supporto clienti di prim'ordine.

I clienti di Bitmovin possono avvalersi di operazioni ottimizzate, time-to-market ridotto e della migliore experience per gli spettatori. Bitmovin ha sede a San Francisco, in California, e vanta altri importanti uffici a Vienna e Klagenfurt (Austria), Londra, Berlino e Denver. L'azienda conta oltre 400 clienti in tutto il mondo, tra cui ClassPass, BBC, FuboTV, Hulu e Discovery. Per ulteriori informazioni, visita il sito bitmovin.com.