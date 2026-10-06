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Background

Bitmovin e OneFootball

Bitmovin, pioniere dello streaming video, consente a OneFootball di migliorare l'experience di visione e ridurre i costi operativi

Logo di OneFootball

Sede

Berlino, Germania
onefootball.com

Settore

Media

Vantaggi principali

  • Migliora la qualità della visione
  • Controlla i costi
  • Riduce le tariffe per il trasferimento dei dati (DTO)

Soluzione

Cloud computing
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Un'azienda innovativa nel settore dello streaming video

Fondata nel 2012, Bitmovin continua a rimanere all'avanguardia nel settore dello streaming video digitale. Da quando ha lanciato sul mercato il primo lettore per lo streaming adattivo al mondo e ha distribuito il primo servizio di codifica definito da software ed eseguibile su qualsiasi piattaforma cloud, questa azienda si è distinta come principale provider di infrastrutture di streaming video. Oggi, le sue soluzioni all'avanguardia di sviluppo video consentono ai clienti, tra cui BBC, FuboTV e Hulu, di creare experience digitali memorabili in tutto il mondo.

Partner di Akamai, Bitmovin ha recentemente rafforzato la partnership scegliendo di eseguire Live Encoder sull'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.

Ottimizzazione dell'experience e dei costi dello streaming live

Attraverso l'esecuzione di Live Encoder sull'Akamai Cloud, Bitmovin è in grado di aiutare i suoi clienti di streaming live a fornire agli spettatori un'experience di alta qualità, riducendo e controllando i costi. In particolare, le organizzazioni possono ridurre i costi operativi fino al 90%. Posizionando ed eseguendo le funzioni di elaborazione critiche di Live Encoder più vicino agli utenti finali, è possibile ridurre la latenza dello streaming e, in molti casi, anche le tariffe per il trasferimento dei dati (DTO).

Dotato di un'interfaccia utente intuitiva, Live Encoder di Bitmovin consente agli utenti di qualsiasi livello di trasmettere contenuti in streaming in modo semplice e veloce. Allo stesso tempo, la solida API di Bitmovin fornisce agli sviluppatori il controllo completo su qualsiasi aspetto della pipeline di codifica video. Per supportare i contenuti live-to-VOD (Video On Demand) e il clipping live, Live Encoder è anche pre-integrato con Akamai Media Services Live. Come parte dell'Akamai Cloud, questa soluzione consente di supportare uno streaming sicuro ed efficiente su vasta scala attraverso la rete globale di delivery dei contenuti di Akamai.

Secondo Stefan Lederer, CEO e co-fondatore di Bitmovin, "Live Encoder accresce l'efficienza dello streaming live escludendo l'audio e le immagini di qualità scadente. Di conseguenza, il pubblico può vivere un'experience live davvero coinvolgente. Grazie all'esecuzione sull'Akamai Cloud, l'experience di streaming dei nostri clienti viene ulteriormente migliorata".

Distribuzione su vasta scala di streaming live di alta qualità

Leader di contenuti calcistici digitali e una delle prime 100 app di notizie e aggiornamenti sul calcio disponibili nell'Apple App Store, OneFootball serve 200 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Offrendo un'experience personalizzata che combina contenuti, prodotti e servizi calcistici, incluse partite in streaming live, OneFootball avvicina i tifosi alle azioni sul campo.

Man mano che l'azienda superava la portata dell'infrastruttura di streaming video, su cui si basa la sua piattaforma di distribuzione OTT (Over-The-Top), aveva deciso di sviluppare una catena video adatta allo scopo, ingaggiando i suoi partner preferiti per ciascuna fase del processo. Per affrontare la fase di codifica, ha scelto Live Encoder di Bitmovin per fornire flussi di lavoro di codifica più efficienti e garantire lo streaming a velocità, scalabilità e qualità elevate, ottimizzando i tempi di avvio. Essendo Bitmovin un Akamai Qualified Cloud Computing Partner (partner di computing qualificato Akamai), OneFootball può sfruttare tutta la potenza dell'Akamai Cloud utilizzando Live Encoder.

"L'ultima cosa che non vuoi che succeda è perdere la connessione", afferma Paul Macklin, Senior Product Manager di Bitmovin Se succede, accade nel momento più importante. La partnership tra Akamai e Bitmovin garantisce a OneFootball che i suoi utenti globali siano serviti efficacemente sull'app OneFootball con un streaming affidabile, di alta qualità, sicuro e senza interruzioni."

Lederer conclude affermando: "La nostra partnership con Akamai è il punto in cui la tecnologia incontra la user experience. L'interessante lavoro che Akamai sta facendo nel cloud, unito alle nostre innovazioni nel transcoding live, consente a OneFootball di far vivere a tutti gli utenti l'esperienza coinvolgente dello stadio, ovunque si trovino nel pianeta."

Informazioni su Bitmovin

Bitmovin è l'azienda leader nella produzione di infrastrutture video per le aziende che operano nel settore dei media digitali e i provider di servizi internazionali. L'azienda è all'avanguardia nell'innovazione e nello sviluppo delle principali tecnologie del settore dello streaming video digitale. Bitmovin ha lanciato sul mercato il primo lettore per lo streaming adattivo al mondo e ha distribuito il primo servizio di codifica definito da software ed eseguibile su qualsiasi piattaforma cloud. La sua tecnologia cloud-native offre la gamma di soluzioni di codifica, riproduzione e analisi dei media più flessibile e scalabile al mondo, con ampia portata di dispositivi, facilità di integrazione e supporto clienti di prim'ordine. 

I clienti di Bitmovin possono avvalersi di operazioni ottimizzate, time-to-market ridotto e della migliore experience per gli spettatori. Bitmovin ha sede a San Francisco, in California, e vanta altri importanti uffici a Vienna e Klagenfurt (Austria), Londra, Berlino e Denver. L'azienda conta oltre 400 clienti in tutto il mondo, tra cui ClassPass, BBC, FuboTV, Hulu e Discovery. Per ulteriori informazioni, visita il sito bitmovin.com.

Informazioni su OneFootball

OneFootball è una società tedesca operante nel settore dei media calcistici e basata su piattaforma. L'app OneFootball  fornisce servizi di streaming live, risultati, statistiche e notizie su 135 squadre, campionati e federazioni di calcio in 12 lingue, il tutto gestito da una sala stampa situata a Berlino. OneFootball è impegnata a superare i confini dello streaming live e ha implementato Live Encoder di Bitmovin eseguito su Akamai Cloud Computing, per garantire una delivery ad alta velocità e uno streaming con una qualità visiva straordinaria.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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