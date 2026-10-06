Bitmovin e OneFootball

Fondata nel 2012, Bitmovin continua a rimanere all'avanguardia nel settore dello streaming video digitale. Da quando ha lanciato sul mercato il primo lettore per lo streaming adattivo al mondo e ha distribuito il primo servizio di codifica definito da software ed eseguibile su qualsiasi piattaforma cloud, questa azienda si è distinta come principale provider di infrastrutture di streaming video. Oggi, le sue soluzioni all'avanguardia di sviluppo video consentono ai clienti, tra cui BBC, FuboTV e Hulu, di creare experience digitali memorabili in tutto il mondo.
Partner di Akamai, Bitmovin ha recentemente rafforzato la partnership scegliendo di eseguire Live Encoder sull'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.