Bitmovin et OneFootball

OneFootball est un pionnier du contenu digital sur le football. Son application fait partie des 100 principales applications d'actualités et de résultat de matchs de football sur l'App Store d'Apple. Actuellement, OneFootball compte à son actif quelque 200 millions d'utilisateurs à travers le monde. Grâce à une expérience personnalisée qui combine du contenu, des produits et des services liés au football, y compris des matchs diffusés en live, les fans sont au plus près de l'action sur le terrain.

Alors que l'entreprise a connu un développement trop rapide pour l'infrastructure de streaming vidéo qui sous-tendait sa plateforme de distribution OTT (Over-the-Top), elle a décidé de développer une chaîne vidéo adaptée à ses besoins, en faisant appel à des partenaires privilégiés pour chaque étape du processus. La phase d'encodage a été confiée à Bitmovin Live Encoder, qui fournit des flux de travail d'encodage plus efficaces et garantit des flux de haute qualité, rapidement et à grande échelle, en optimisant les temps de démarrage. Bitmovin étant un partenaire Cloud Computing qualifié d'Akamai, OneFootball peut également exploiter la puissance d'Akamai Cloud durant l'utilisation de Live Encoder.

Paul Macklin, directeur de produits senior chez Bitmovin, déclare : « Personne ne veut perdre une connexion, surtout au moment le plus critique. Le partenariat entre Akamai et Bitmovin s'est révélé bénéfique pour OneFootball, en offrant aux utilisateurs internationaux des services de qualité sur l'application OneFootball, avec une diffusion fiable, sécurisée, de qualité et qui ne subit aucune panne ».

Lederer résume la situation en ces termes : « Notre partenariat avec Akamai met la technologie au diapason de l'expérience utilisateur. Les fonctionnalités intéressantes qu'Akamai propose dans le cloud, combinées à nos innovations en matière de transcodage live, permettent à OneFootball d'offrir à tous ses utilisateurs une expérience digne du stade, où qu'ils se trouvent dans le monde. »