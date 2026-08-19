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Bitmovin et OneFootball

Bitmovin, pionnier du streaming vidéo, aide OneFootball à améliorer ses expériences de visionnage et à réduire ses coûts d'exploitation

Logo OneFootball

Localisation géographique

Berlin, Allemagne
onefootball.com

Secteur

Médias

Principaux impacts

  • Améliore la qualité de visionnage
  • Contrôle les coûts
  • Réduit les frais de transfert de données (DTO)

Solution

Cloud Computing
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Un pionnier du streaming vidéo

Fondée en 2012, la société Bitmovin reste à la pointe du secteur du streaming vidéo digital. En créant le premier lecteur de streaming à débit adaptatif commercial au monde et en déployant le premier service d'encodage défini par logiciel fonctionnant sur n'importe quelle plateforme cloud, Bitmovin s'est imposé comme un fournisseur leader d'infrastructures de streaming vidéo. Aujourd'hui, les solutions de développement vidéo haut de gamme de Bitmovin permettent à des clients, notamment la BBC, FuboTV et Hulu, de créer des expériences digitales mémorables dans le monde entier.

Bitmovin a très récemment approfondi son partenariat avec Akamai en choisissant d'exécuter son Live Encoder sur Akamai Cloud, la plateforme de Cloud Computing, de sécurité et de diffusion de contenu la plus distribuée au monde.

Optimiser les expériences de diffusion live et les coûts associés

En exécutant Live Encoder sur Akamai Cloud, Bitmovin permet à ses clients spécialisés dans la diffusion live de proposer des expériences de meilleure qualité aux spectateurs, tout en réduisant et en contrôlant mieux les coûts. Plus précisément, les entreprises peuvent réduire leurs coûts opérationnels jusqu'à 90 %. La localisation et l'exécution des fonctions de calcul stratégiques de Live Encoder plus près des utilisateurs finaux baisse la latence du streaming, ce qui se traduit souvent par une réduction des frais de transfert de données (DTO).

Doté d'une interface utilisateur intuitive, le Live Encoder de Bitmovin permet aux utilisateurs de tous niveaux de diffuser rapidement et facilement du contenu. Dans le même temps, grâce à l'API robuste de Bitmovin, les développeurs peuvent contrôler le moindre aspect du pipeline d'encodage vidéo. Afin de prendre en charge le passage du live à la vidéo à la demande (VOD) et la création de clips live, Live Encoder est également pré-intégré à Akamai Media Services Live. Incluse dans Akamai Cloud, cette solution permet de prendre en charge un streaming sécurisé et efficace à grande échelle sur l'ensemble du réseau de diffusion de contenu mondial d'Akamai.

Selon Stefan Lederer, PDG et cofondateur de Bitmovin, « Notre Live Encoder améliore la diffusion live en éliminant les images et les sons de qualité inférieure. Ainsi, les audiences peuvent se plonger dans des expériences live ultra-immersives. Son exécution sur Akamai Cloud améliore encore l'expérience de diffusion que nous proposons à nos clients. »

Proposer des diffusions live de haute qualité à grande échelle

OneFootball est un pionnier du contenu digital sur le football. Son application fait partie des 100 principales applications d'actualités et de résultat de matchs de football sur l'App Store d'Apple. Actuellement, OneFootball compte à son actif quelque 200 millions d'utilisateurs à travers le monde. Grâce à une expérience personnalisée qui combine du contenu, des produits et des services liés au football, y compris des matchs diffusés en live, les fans sont au plus près de l'action sur le terrain.

Alors que l'entreprise a connu un développement trop rapide pour l'infrastructure de streaming vidéo qui sous-tendait sa plateforme de distribution OTT (Over-the-Top), elle a décidé de développer une chaîne vidéo adaptée à ses besoins, en faisant appel à des partenaires privilégiés pour chaque étape du processus. La phase d'encodage a été confiée à Bitmovin Live Encoder, qui fournit des flux de travail d'encodage plus efficaces et garantit des flux de haute qualité, rapidement et à grande échelle, en optimisant les temps de démarrage. Bitmovin étant un partenaire Cloud Computing qualifié d'Akamai, OneFootball peut également exploiter la puissance d'Akamai Cloud durant l'utilisation de Live Encoder.

Paul Macklin, directeur de produits senior chez Bitmovin, déclare : « Personne ne veut perdre une connexion, surtout au moment le plus critique. Le partenariat entre Akamai et Bitmovin s'est révélé bénéfique pour OneFootball, en offrant aux utilisateurs internationaux des services de qualité sur l'application OneFootball, avec une diffusion fiable, sécurisée, de qualité et qui ne subit aucune panne ».

Lederer résume la situation en ces termes : « Notre partenariat avec Akamai met la technologie au diapason de l'expérience utilisateur. Les fonctionnalités intéressantes qu'Akamai propose dans le cloud, combinées à nos innovations en matière de transcodage live, permettent à OneFootball d'offrir à tous ses utilisateurs une expérience digne du stade, où qu'ils se trouvent dans le monde. »

À propos de Bitmovin

Bitmovin est le plus grand fournisseur d'infrastructure vidéo pour les entreprises et fournisseurs mondiaux de médias digitaux. L'entreprise est à l'avant-garde de l'innovation industrielle et de tous les développements majeurs dans le secteur du streaming vidéo digital. Bitmovin a construit le premier lecteur de streaming adaptatif commercial au monde et déployé le premier service d'encodage défini par logiciel qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme cloud. Sa technologie native du cloud offre des solutions flexibles et évolutives d'encodage, mais aussi de lecture et d'analyse multimédia, le tout accompagné d'une portée de terminal sans précédent, d'une intégration simple et d'une assistance client hors pair. 

Les clients de Bitmovin bénéficient d'opérations optimisées, d'un délai de mise sur le marché réduit et de la meilleure expérience de visionnage possible. Bitmovin a son siège social à San Francisco, en Californie, et possède des bureaux importants à Vienne et Klagenfurt, en Autriche, ainsi qu'à Londres, Berlin et Denver. L'entreprise compte plus de 400 clients à travers le monde, notamment ClassPass, la BBC, FuboTV, Hulu et Discovery. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bitmovin.com.

À propos de OneFootball

OneFootball est une entreprise de médias allemande spécialisée dans le football. L'application  OneFootball propose des résultats en live, des statistiques et les actualités de 135 ligues dans 12 langues différentes, le tout couvert par une salle de rédaction située à Berlin. Pour repousser les limites de la diffusion live, OneFootball a déployé le Live Encoder de Bitmovin, qui s'exécute sur Akamai Cloud Computing. De cette collaboration résulte une diffusion haut débit avec une qualité visuelle exceptionnelle.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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