Bitmovin et OneFootball

Fondée en 2012, la société Bitmovin reste à la pointe du secteur du streaming vidéo digital. En créant le premier lecteur de streaming à débit adaptatif commercial au monde et en déployant le premier service d'encodage défini par logiciel fonctionnant sur n'importe quelle plateforme cloud, Bitmovin s'est imposé comme un fournisseur leader d'infrastructures de streaming vidéo. Aujourd'hui, les solutions de développement vidéo haut de gamme de Bitmovin permettent à des clients, notamment la BBC, FuboTV et Hulu, de créer des expériences digitales mémorables dans le monde entier.
Bitmovin a très récemment approfondi son partenariat avec Akamai en choisissant d'exécuter son Live Encoder sur Akamai Cloud, la plateforme de Cloud Computing, de sécurité et de diffusion de contenu la plus distribuée au monde.