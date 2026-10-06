Um dos primeiros líderes em conteúdo de futebol digital e um dos primeiros 100 apps de notícias e resultados de jogos de futebol na Apple App Store, o OneFootball conta com 200 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Ao oferecer uma experiência personalizada que combina conteúdo de futebol, produtos e serviços, incluindo jogos transmitidos ao vivo, ele aproxima os fãs da ação em campo.

À medida que a empresa superou a infraestrutura de streaming de vídeo que sustentava sua plataforma de distribuição over-the-top, ela decidiu desenvolver uma cadeia de vídeo adequada, chamando os parceiros de sua escolha para cada etapa do processo. Para lidar com a etapa de codificação, ela escolheu o Live Encoder da Bitmovin, que fornece fluxos de trabalho de codificação mais eficientes e garante fluxos de alta qualidade que são ágeis e dimensionáveis, otimizando os tempos de inicialização. Como a Bitmovin é um parceiro de computação em nuvem qualificado da Akamai, a OneFootball também pode aproveitar o poder da Akamai Cloud, pois usa o Live Encoder.

Paul Macklin, gerente sênior de produtos da Bitmovin, afirma que "a última coisa que você quer é perder uma conexão. Se isso acontecer, será no ponto mais crítico. Para a OneFootball, a parceria entre a Akamai e a Bitmovin significa que seus usuários globais estarão bem servidos no aplicativo OneFootball com uma transmissão confiável, segura e de alta qualidade que não se desconecta."

Lederer resume assim: "Nossa parceria com a Akamai é onde a tecnologia e a experiência do usuário se encontram. Tudo o que a Akamai está fazendo na nuvem, combinado com nossas inovações em transcodificação ao vivo, permitem que a OneFootball leve a experiência do estádio a todos os usuários, em qualquer lugar do mundo."