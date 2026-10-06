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Bitmovin e OneFootball

A Bitmovin, pioneira em streaming de vídeo, permite que a OneFootball melhore as experiências dos espectadores e reduza os custos operacionais

Logotipo da OneFootball

Localização

Berlin, Alemanha
onefootball.com

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Melhora a qualidade da imagem
  • Controla os custos
  • Reduz as taxas de DTO

Solução

Computação em nuvem
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Pioneira em streaming de vídeo

Fundada em 2012, a Bitmovin permanece na vanguarda do setor de streaming de vídeo digital. Desde o desenvolvimento do primeiro reprodutor de streaming comercial adaptável do mundo e da implantação do primeiro serviço de codificação definido por software executado em qualquer plataforma de nuvem, a empresa se estabeleceu como uma das principais fornecedoras de infraestrutura de streaming de vídeo. Hoje, as melhores soluções de desenvolvimento de vídeo da Bitmovin permitem que os clientes, incluindo a BBC, a FuboTV e o Hulu, criem experiências digitais memoráveis em todo o mundo.

Como parceira da Akamai, a Bitmovin recentemente expandiu a parceria ao escolher o Live Encoder na Akamai Cloud, a plataforma mais distribuída do mundo para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo.

Otimizar as experiências e os custos de streaming ao vivo

Ao usar o Live Encoder na  Akamai Cloud, a Bitmovin permite que seus clientes de streaming ao vivo ofereçam experiências de maior qualidade aos espectadores e, ao mesmo tempo, reduzam e controlem melhor os custos. Especificamente, as organizações podem reduzir os custos operacionais em até 90%. Implantar e executar as funções de computação críticas do Live Encoder mais perto dos usuários finais pode resultar em streaming de baixa latência, ajudando a reduzir as taxas de transferência de dados (DTO) em muitos casos.

Com uma interface de usuário intuitiva, o Live Encoder da Bitmovin permite que os usuários de todos os níveis transmitam conteúdo de forma rápida e fácil. Ao mesmo tempo, a API robusta da Bitmovin dá aos desenvolvedores controle total sobre cada aspecto do pipeline de codificação de vídeo. Para oferecer suporte a live-to-VOD e ao recorte ao vivo, o Live Encoder também é pré-integrado ao Akamai Media Services Live. Como parte da Akamai Cloud, essa solução possibilita o suporte a streaming seguro e eficiente em grande escala em toda a rede global de entrega de conteúdo da Akamai.

De acordo com Stefan Lederer, CEO e cofundador da Bitmovin, "nosso Live Encoder eleva o streaming ao vivo eliminando a qualidade de imagem e áudio de baixo nível. Como resultado, o público pode desfrutar de experiências ao vivo realmente imersivas. A execução na  Akamai Cloud aprimora ainda mais a experiência de streaming para nossos clientes."

Oferecer streaming ao vivo de alta qualidade em escala

Um dos primeiros líderes em conteúdo de futebol digital e um dos primeiros 100 apps de notícias e resultados de jogos de futebol na Apple App Store, o OneFootball conta com 200 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Ao oferecer uma experiência personalizada que combina conteúdo de futebol, produtos e serviços, incluindo jogos transmitidos ao vivo, ele aproxima os fãs da ação em campo.

À medida que a empresa superou a infraestrutura de streaming de vídeo que sustentava sua plataforma de distribuição over-the-top, ela decidiu desenvolver uma cadeia de vídeo adequada, chamando os parceiros de sua escolha para cada etapa do processo. Para lidar com a etapa de codificação, ela escolheu o Live Encoder da Bitmovin, que fornece fluxos de trabalho de codificação mais eficientes e garante fluxos de alta qualidade que são ágeis e dimensionáveis, otimizando os tempos de inicialização. Como a Bitmovin é um parceiro de computação em nuvem qualificado da Akamai, a OneFootball também pode aproveitar o poder da  Akamai Cloud, pois usa o Live Encoder.

Paul Macklin, gerente sênior de produtos da Bitmovin, afirma que "a última coisa que você quer é perder uma conexão. Se isso acontecer, será no ponto mais crítico. Para a OneFootball, a parceria entre a Akamai e a Bitmovin significa que seus usuários globais estarão bem servidos no aplicativo OneFootball com uma transmissão confiável, segura e de alta qualidade que não se desconecta."

Lederer resume assim: "Nossa parceria com a Akamai é onde a tecnologia e a experiência do usuário se encontram. Tudo o que a Akamai está fazendo na nuvem, combinado com nossas inovações em transcodificação ao vivo, permitem que a OneFootball leve a experiência do estádio a todos os usuários, em qualquer lugar do mundo."

Sobre a Bitmovin

A Bitmovin é a fornecedora líder de infraestrutura de vídeo para empresas de mídia digital e provedores de serviços do mundo todo. A empresa está na vanguarda da inovação do setor e de todos os principais desenvolvimentos em streaming de vídeo digital. A Bitmovin desenvolveu o primeiro reprodutor de streaming adaptável comercial do mundo e implantou o primeiro serviço de codificação definido por software executado em qualquer plataforma de nuvem. Sua tecnologia nativa em nuvem oferece as soluções de codificação, reprodução e análise de mídia mais flexíveis e escaláveis disponíveis com alcance de dispositivo inigualável, facilidade de integração e suporte ao cliente de classe mundial. 

Os clientes da Bitmovin se beneficiam de operações otimizadas, menor tempo de lançamento no mercado e a melhor experiência possível para os espectadores. A Bitmovin está sediada em são Francisco, Califórnia, e tem escritórios importantes em Viena e Klagenfurt, na Áustria, bem como Londres, Berlim e Denver. A empresa tem mais de 400 clientes em todo o mundo, incluindo ClassPass, BBC, FuboTV, Hulu e Discovery. Para mais informações, visite bitmovin.com.

Sobre a OneFootball

A OneFootball é uma empresa alemã de mídia de futebol baseada em plataforma. O aplicativo  OneFootball mostra placares ao vivo, estatísticas e notícias de 135 ligas em 12 idiomas diferentes cobertos por uma redação localizada em Berlim. A OneFootball tem o compromisso de ampliar os limites do streaming ao vivo e implantar o Live Encoder da Bitmovin, que é executado na Cloud Computing da Akamai, para garantir a entrega em alta velocidade e transmissões com qualidade visual impressionante.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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