Fundada em 2012, a Bitmovin permanece na vanguarda do setor de streaming de vídeo digital. Desde o desenvolvimento do primeiro reprodutor de streaming comercial adaptável do mundo e da implantação do primeiro serviço de codificação definido por software executado em qualquer plataforma de nuvem, a empresa se estabeleceu como uma das principais fornecedoras de infraestrutura de streaming de vídeo. Hoje, as melhores soluções de desenvolvimento de vídeo da Bitmovin permitem que os clientes, incluindo a BBC, a FuboTV e o Hulu, criem experiências digitais memoráveis em todo o mundo.
Como parceira da Akamai, a Bitmovin recentemente expandiu a parceria ao escolher o Live Encoder na Akamai Cloud, a plataforma mais distribuída do mundo para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo.