OneFootball, ein früher Marktführer im Bereich digitale Fußballinhalte, ist eine der ersten 100 Fußball-Apps für Nachrichten und Ergebnisse im Apple App Store und hat weltweit 200 Millionen aktive Nutzer. Durch ein personalisiertes Erlebnis, das Inhalte, Produkte und Services rund um Fußball kombiniert – einschließlich Livestreams – bringt es Fans näher an das Geschehen auf dem Spielfeld heran.

Da das Unternehmen über die Video-Streaming-Infrastruktur seiner OTT-Vertriebsplattform ((Over-the-Top) hinauswuchs, entschied es sich für die Entwicklung einer geeigneten Videokette, in der für jeden Schritt des Prozesses bevorzugte Partner hinzugezogen werden. Um die Codierungsphase zu bewältigen, entschied sich das Unternehmen für den Live Encoder von Bitmovin, das effizientere Codierungs-Workflows bietet und durch die Optimierung der Startzeiten qualitativ hochwertige Streams mit hoher Geschwindigkeit und Skalierung garantiert. Da Bitmovin ein qualifizierter Cloud-Computing-Partner von Akamai ist, kann OneFootball auch die Vorteile der Akamai Cloud nutzen, auf der Live Encoder ausgeführt wird.

Paul Macklin, Senior Product Manager bei Bitmovin, sagt dazu: „Eine Verbindung zu verlieren ist wirklich das Letzte, was Sie brauchen. Wenn es passiert, dann passiert es immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Für OneFootball bedeutet die Partnerschaft zwischen Akamai und Bitmovin, dass den Nutzern der OneFootball-App weltweit ein hervorragendes Nutzererlebnis geboten wird – und zwar mit einem zuverlässigen, hochwertigen und sicheren Stream, der nicht ausfällt.“

Lederer fasst es so zusammen: „In unserer Partnerschaft mit Akamai trifft Technologie auf das Nutzererlebnis. Die coolen Dinge, die Akamai in der Cloud ermöglicht, in Kombination mit unseren Innovationen rund um Live-Transcoding ermöglichen es OneFootball, jedem Nutzer das Stadionerlebnis nahe zu bringen, egal wo er sich auf der Welt aufhält.“