Bitmovin gehört seit seiner Gründung im Jahr 2012 zu den Vorreitern der digitalen Video-Streaming-Branche. Seit der Entwicklung des weltweit ersten kommerziellen Adaptive Streaming Players und der Bereitstellung des ersten softwaredefinierten Codierungsdienstes, der auf jeder Cloudplattform ausgeführt werden kann, hat sich das Unternehmen als führender Anbieter von Video-Streaming-Infrastrukturen etabliert. Heute ermöglichen die branchenführenden Videoentwicklungslösungen von Bitmovin Kunden, darunter BBC, FuboTV und Hulu, weltweit unvergessliche digitale Erlebnisse zu schaffen.
Bitmovin, ein Partner von Akamai, erweiterte unsere Partnerschaft vor Kurzem und stellte seinen Live Encoder auf der Akamai Cloud bereit, der weltweit am weitesten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.