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Background

Bitmovin und OneFootball

Bitmovin, ein Pionier im Bereich Video-Streaming, ermöglicht OneFootball, das Nutzererlebnis zu verbessern und die Betriebskosten zu senken

OneFootball-Logo

Standort

Berlin, Deutschland
onefootball.com

Branche

Medien

Die wichtigsten Vorteile

  • Verbessertes Zuschauererlebnis
  • Kostenkontrolle
  • Reduzierung der DTO‑Gebühren

Lösung

Cloud Computing
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Ein Video-Streaming-Pionier

Bitmovin gehört seit seiner Gründung im Jahr 2012 zu den Vorreitern der digitalen Video-Streaming-Branche. Seit der Entwicklung des weltweit ersten kommerziellen Adaptive Streaming Players und der Bereitstellung des ersten softwaredefinierten Codierungsdienstes, der auf jeder Cloudplattform ausgeführt werden kann, hat sich das Unternehmen als führender Anbieter von Video-Streaming-Infrastrukturen etabliert. Heute ermöglichen die branchenführenden Videoentwicklungslösungen von Bitmovin Kunden, darunter BBC, FuboTV und Hulu, weltweit unvergessliche digitale Erlebnisse zu schaffen.

Bitmovin, ein Partner von Akamai, erweiterte unsere Partnerschaft vor Kurzem und stellte seinen Live Encoder auf der Akamai Cloud bereit, der weltweit am weitesten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.

Live-Streaming-Erlebnisse und Kosten optimieren

Durch den Einsatz von Live Encoder in der Akamai Cloud ermöglicht Bitmovin seinen Kunden, Livestreaming-Inhalte in besserer Qualität bereitzustellen und gleichzeitig die Kosten nachhaltig zu senken. Insbesondere können Unternehmen die Betriebskosten um bis zu 90 % senken. Wenn die kritischen Rechenfunktionen von Live Encoder näher an den Endnutzern platziert und ausgeführt werden, kann dies zu einer geringeren Latenz führen und in vielen Fällen zu niedrigeren DTO-Gebühren (Data Transfer Out) beitragen.

Mit einer intuitiven Nutzeroberfläche ermöglicht Live Encoder von Bitmovin allen Nutzern schnelles und einfaches Streamen von Inhalten. Gleichzeitig gibt Bitmovin dank seiner robusten API den Entwicklern die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt der Video-Codierungs-Pipeline. Um Live-to-VOD und Live-Clipping zu unterstützen, ist Live Encoder auch in Akamai Media Services Live integriert. Als Teil der Akamai Cloud ermöglicht diese Lösung sicheres und effizientes Streaming in großem Umfang im globalen Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung von Akamai.

Stefan Lederer, CEO und Mitbegründer von Bitmovin, sagt: „Unser Live Encoder verbessert das Livestreaming, indem es unterdurchschnittliche Bild- und Audioqualität eliminiert. So können die Zuschauer ein atemberaubendes Live-Erlebnis genießen. Die Nutzung der Akamai Cloud verbessert das Streamingerlebnis für unsere Kunden weiter.“

Hochwertige Livestreams in großem Maßstab bereitstellen

OneFootball, ein früher Marktführer im Bereich digitale Fußballinhalte, ist eine der ersten 100 Fußball-Apps für Nachrichten und Ergebnisse im Apple App Store und hat weltweit 200 Millionen aktive Nutzer. Durch ein personalisiertes Erlebnis, das Inhalte, Produkte und Services rund um Fußball kombiniert – einschließlich Livestreams – bringt es Fans näher an das Geschehen auf dem Spielfeld heran.

Da das Unternehmen über die Video-Streaming-Infrastruktur seiner OTT-Vertriebsplattform ((Over-the-Top) hinauswuchs, entschied es sich für die Entwicklung einer geeigneten Videokette, in der für jeden Schritt des Prozesses bevorzugte Partner hinzugezogen werden. Um die Codierungsphase zu bewältigen, entschied sich das Unternehmen für den Live Encoder von Bitmovin, das effizientere Codierungs-Workflows bietet und durch die Optimierung der Startzeiten qualitativ hochwertige Streams mit hoher Geschwindigkeit und Skalierung garantiert. Da Bitmovin ein qualifizierter Cloud-Computing-Partner von Akamai ist, kann OneFootball auch die Vorteile der Akamai Cloud nutzen, auf der Live Encoder ausgeführt wird.

Paul Macklin, Senior Product Manager bei Bitmovin, sagt dazu: „Eine Verbindung zu verlieren ist wirklich das Letzte, was Sie brauchen. Wenn es passiert, dann passiert es immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Für OneFootball bedeutet die Partnerschaft zwischen Akamai und Bitmovin, dass den Nutzern der OneFootball-App weltweit ein hervorragendes Nutzererlebnis geboten wird – und zwar mit einem zuverlässigen, hochwertigen und sicheren Stream, der nicht ausfällt.“

Lederer fasst es so zusammen: „In unserer Partnerschaft mit Akamai trifft Technologie auf das Nutzererlebnis. Die coolen Dinge, die Akamai in der Cloud ermöglicht, in Kombination mit unseren Innovationen rund um Live-Transcoding ermöglichen es OneFootball, jedem Nutzer das Stadionerlebnis nahe zu bringen, egal wo er sich auf der Welt aufhält.“

Über Bitmovin

Bitmovin ist der führende Anbieter von Videoinfrastrukturen für globale Unternehmen und Dienstleister für digitale Medien. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Brancheninnovation und allen wichtigen Entwicklungen in der digitalen Video-Streaming-Branche. Bitmovin entwickelte den weltweit ersten kommerziellen Adaptive Streaming Player und implementierte den ersten softwaredefinierten Codierungsservice, der auf jeder Cloudplattform ausgeführt werden kann. Seine cloudnative Technologie bietet flexible und skalierbare Lösungen für die Mediencodierung, -wiedergabe und -analyse, die sich durch eine große Gerätereichweite, einfache Integration und einen erstklassigen Kundensupport auszeichnen. 

Kunden von Bitmovin profitieren von optimierten Betriebsabläufen, kürzeren Markteinführungszeiten und dem bestmöglichen Zuschauererlebnis. Bitmovin hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über große Niederlassungen in Wien und Klagenfurt, Österreich sowie London, Berlin und Denver. Das Unternehmen hat über 400 Kunden auf der ganzen Welt, darunter ClassPass, BBC, FuboTV, Hulu und Discovery. Weitere Informationen finden Sie unter bitmovin.com.

Über OneFootball

OneFootball ist ein deutsches plattformbasiertes Medienunternehmen im Bereich Fußball. Die OneFootball-App bietet Live-Streaming, Ergebnisse, Statistiken und Nachrichten aus 135 Clubs, Ligen und Verbänden in 12 verschiedenen Sprachen, die von einem Newsroom in Berlin zusammengestellt werden. OneFootball setzt sich dafür ein, die Grenzen des Livestreamings zu erweitern. Der Live Encoder von Bitmovin, der auf der Akamai Cloud Computing ausgeführt wird, sorgt für eine schnelle Bereitstellung und Streams mit atemberaubender Bildqualität.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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