アカマイ・テクノロジーズ合同会社 社長の日隈寛和は、「この度、PEACE FOR ALLに参画させていただいたことを大変喜ばしく思っております。私たちのミッションは、私たちの提供するサービスを通じて『オンラインライフの力となり、守る』ことです。ユニクロとAkamai は業界は異なりますが、私たちはともに、世界を少しでも良い方向へ変えていくために、企業として少しでも貢献したいと考え、行動しています。Akamai は、PEACE FOR ALLというビジョンに賛同いたします」と語っています。