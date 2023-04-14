アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈 寛和、以下「Akamai」）は、ユニクロのチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」にコラボレーターとして参画したことを発表しました。Tシャツは4月21日（金）より グローバルで発売されます。
デザインに込めた想い
毎日、何十億もの人々がオンラインで、仕事、遊び、学び、ショッピング、アイデアの共有をしながらつながっています。このデザインに使われている「texture」というコードは、さまざまデジタル体験の裏側にある共通言語を表現しています。Akamaiは 25 年にわたり、世界中の人々の人生をより豊かなものにするために、快適で安心なインターネット環境を築いてきました。これからも世界をより安全に、より深く結びつける一役を担いたいと願っています。
アカマイ・テクノロジーズ合同会社 社長の日隈寛和は、「この度、PEACE FOR ALLに参画させていただいたことを大変喜ばしく思っております。私たちのミッションは、私たちの提供するサービスを通じて『オンラインライフの力となり、守る』ことです。ユニクロとAkamai は業界は異なりますが、私たちはともに、世界を少しでも良い方向へ変えていくために、企業として少しでも貢献したいと考え、行動しています。Akamai は、PEACE FOR ALLというビジョンに賛同いたします」と語っています。
PEACE FOR ALLについて
ユニクロが2022年6月17日（金）から開始した「PEACE FOR ALL」プロジェクトには、これまでに25組（4月21日発売の新デザイン含む）のコラボレーターが参加し、2023年2月末時点で、1,073,687枚を販売、収益金は3億2,210万6,100円 となり、ユニクロを展開する株式会社ファーストリテイリングが利益の全額（1枚当たり販売金額の20％相当）を、貧困、差別、暴力、紛争などによって影響を受けた人々に対して人道的支援を行っている3つの団体（UNHCR、セーブ・ザ・チルドレン、プラン・インターナショナル）の日本窓口を通して均等に寄付します。
Akamai について
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。
※AkamaiとAkamaiロゴは、Akamai Technologies Inc.の商標または登録商標です
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